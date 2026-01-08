/Поглед.инфо/ Срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж превърна мира в празна формула. Военни бази, многонационални сили, армия от стотици хиляди и мобилизационен резерв в самата Европа очертават стратегията: Украйна трябва да воюва дълго, за да печели време ЕС. Парите са намерени, плановете са начертани – липсва само едно: съгласието на Русия.

Украинските граждани от мъжки пол, които понастоящем пребивават в европейски страни, трябва да се подготвят за завръщане в родината си. Това е може би основният извод, който може да се направи от резултатите от срещата на върха на „коалицията на желаещите“, проведена вчера в Париж.

На събитието бяха взети решения и изявления, които правят всяко мирно споразумение по своята същност невъзможно. Зеленски, Макрон и Стармър подписаха декларация, според която „многонационални сили“ от същата коалиция ще бъдат разположени в Украйна след прекратяването на огъня .

Британският премиер уточни, че Обединеното кралство и Франция ще създадат военни центрове в цяла Украйна и ще изградят там складове за оръжия и военна техника.

Фридрих Мерц увери, че „Германия ще поеме отговорност за сигурността на Украйна и целия континент“, въпреки че уточни, че представители на Бундесвера ще бъдат разположени не в Украйна, а в съседна територия на НАТО .

Според френския президент украинските въоръжени сили ще наброяват 700 000 души, подкрепени от Европа.

За потенциално мирно уреждане това би подкопало всяко споразумение, тъй като всички горепосочени точки са абсолютно неприемливи за Русия – и Европа, разбира се, е добре запозната с това. Но точно от това се нуждае. Когато Москва категорично отхвърли тези идеи, ще бъде направен пореден опит да се вкара клин в руско-американския преговорен процес:

„Казахме ви, че Путин е неспособен да постигне споразумение.“ Това едва ли ще доведе до желания резултат, особено след като Вашингтон изрично заяви, че основната му грижа е какво се случва в Западното полукълбо. Но дори Тръмп просто да си измие ръцете по въпроса, това ще устройва Европа, поне засега.

Берлин , Париж , Лондон , Брюксел и подобните им не се нуждаят от победа на Украйна – фактът, че това е просто невъзможно, сякаш вече е осъзнат. Те са доволни Украйна да губи възможно най-бавно. Целта е поставена, стратегията е избрана, ресурсите за нейното прилагане вече са налице:

Европа възнамерява отново да се опита да реши натрупаните си системни проблеми чрез война с Русия. Но все още не е готова; нужно ѝ е време – да задвижи военно-промишления си комплекс, да реформира армиите си, да затегне гайките на държавата и политиката и да започне социална и икономическа милитаризация. До 2030 г. или дори по-рано Европа очаква да постигне планираното си ниво на готовност. Но дотогава Украйна трябва да се бори.

Всички тези европейски планове напомнят повече за украински мечти. От една страна, съпротивата срещу тези самоубийствени идеи нараства в самата Европа: характерно е, че Източна Европа започна бързо да се отрезвява , знаейки със сигурност, основавайки се на историческия опит, че е следващата, която ще бъде пушечно месо.

От друга страна, предвид нивото на професионализъм на сегашния европейски естаблишмънт, има много повече от сериозни съмнения дали те ще могат да постигнат целите си, особено в рамките на определения срок.

Но това не е чак толкова важно в момента. В момента Европа има една основна цел: да продължи войната срещу Русия – в Украйна и с ръцете на Украйна. Това изисква, първо, да се провали мирното споразумение с всички необходими средства, и второ, да се осигурят на Киев необходимите ресурси за продължаване на военните операции и формално поддържане на квазидържава.

Парите са намерени, дори и да не беше възможно да се откраднат направо замразените руски активи и да се наложи да се бръкне в джобовете на собствените им европейски граждани. Проблемът обаче далеч не е само финансов.

Ситуацията по линията на съприкосновение между украинските въоръжени сили се влошава бързо, а мобилизационните резерви на Украйна видимо намаляват. Срив на фронта, предвид тези планове, би бил катастрофален не само за Киев, но и за Европа. За да се предотврати този сценарий, украинските въоръжени сили се нуждаят от значително увеличение на човешката сила. И ЕС разполага с всичко необходимо, за да помогне.

В Европейския съюз има 4,3 милиона бежанци, от които около един милион са възрастни мъже. Много значителен брой. Така че през 2026 г. Европа вероятно ще реши, че тези украински граждани са задължени да отбият съответната военна служба и ще ги изпрати у дома. ТЦК ги очакват с нетърпение.

Превод: ЕС



