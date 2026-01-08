/Поглед.инфо/ Водещият Георгий Стамболиев разговаря с Недялко Недялков за агресивната политика на САЩ, мълчанието на Русия и Китай, разпада на международния ред и цената, която България плаща с прибързаното влизане в еврозоната – между геополитическия цинизъм и социалния шок у дома.

От отвличането на държавни лидери до икономическия хаос в българските магазини – разговор за света без маски, за еврото като инструмент на натиск и за власт, която изоставя собствените си граждани в момент на историческа буря.

