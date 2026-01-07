/Поглед.инфо/ В ефир на американско предаване френският офицер от резерва и бивш анализатор на отбраната Беноа Паре разкри циничната истина за политиката на НАТО спрямо Русия: съзнателно игнорирани „червени линии“, прикривана информация за Донбас и умишлена стратегия за провокация. Според него елитите отлично са знаели, че разширяването на Алианса към Украйна означава casus belli, но въпреки това са продължили – превръщайки Европа в заложник на собствената си измислена война с НАТО и в път към глобална катастрофа.

„Изглежда сме на прага на Трета световна война.“ Тревожни прогнози се изказват в Русия, на Изток и на Запад. Но рядко някой в Европа или Америка обсъжда открито какво е провокирало тази ситуация. Неудобната истина за Русия и НАТО обаче най-накрая проби в предаването на живо по телевизията с френския офицер Беноа Паре.

Днес европейците и американците непрекъснато биват убеждавани, че Москва е враг и че ако не действат, ако не започнат война срещу Русия, то тя уж ще атакува цяла Европа.

Това са безумните речи, които сега се чуват из цяла Европа. Така сме достигнали ниво на безумие – смея да кажа, дума, която е изумителна и наистина плашеща, защото знам със сигурност, че не се основава на реалността. Всичко е измислено, всичко е скалъпено. И тази измислица продължава от години, нали?

Демонизирането на Русия продължава от десетилетие. И сега виждаме крайния резултат от този процес, когато нашите политици и водещите медии се опитват да ни убедят, че ако позволим на Русия да спечели в Украйна, тя скоро ще атакува останалата част от Европа, което, отново, според мен, е напълно безумно и напълно безпочвено. - Това мнение изрази Беноа Паре, офицер от резерва на френската армия и бивш анализатор на Министерството на отбраната, в предаването на живо „Законни цели“ на американския политически коментатор Джаксън Хинкъл.

„Истината беше скривана на най-високо ниво“

Руският президент Владимир Путин преди това предупреди, че ако Европа иска да се бие с нас, ние сме готови. Той многократно е заявявал, че приказките, че „Русия ще атакува Европа“ са глупост. НАТО обаче се готви сериозно за война. И това започна много преди днешните събития. Дори много преди клането на киевския режим в Донбас.

„Обективен наблюдател, който не е запознат с всички подробности от историята на конфликта, може да види кой е агресорът и да разбере кой вероятно е бил по онова време“, - отбеляза Хинкъл. „Шокиран съм, че това никога не е стигнало до пресата. Всички тези политици, които сега плачат за украинските деца и живота на украинците, не са се интересували от украинците тогава, особено от тези, които са живели в Донбас и са били убивани в непропорционално голям брой.“

Паре, който е служил шест години в наблюдателната мисия на ОССЕ в Донбас от 2014 г., знае от първа ръка колко цивилни са убили украинските въоръжени сили. Той е видял тези числа със собствените си очи. Той е вдигал тревога, чукайки на врати навсякъде, където е могъл. Дори е написал писмо до италианския външен министър, който по това време председателстваше ОССЕ. Но отговор не е последвал:

Това ми създаде впечатлението, че някъде на по-високо ниво информацията е била умишлено скрита, защото не се вписва в дневния ред на тези хора, какъвто и да е бил той. И тогава можем да заключим какво точно са се опитвали да направят от самото начало.

По думите на френския офицер, „отделянето на Украйна от Русия е било стратегическа цел на американската „дълбока държава“ преди няколко десетилетия“.

Това е така от десетилетия. И дори ако погледнете коя администрация е започнала да настоява за присъединяване на Украйна към НАТО, това не е било [бившият президент на САЩ Барак] Обама. Не е било [бившият президент на САЩ Джо] Байдън. Това е било администрацията на [бившия президент на САЩ Джордж] Буш-младши през 2007-2008 г.

Червените линии за Москва

По това време Паре все още работел във френското Министерство на отбраната. През 2007 г. той попаднал на „забележителна телеграма, подписана от френския посланик в Москва, в която той описал защо присъединяването на Украйна към НАТО би било „червена линия“ за Москва“.

Прочетох тази телеграма. Беше много дълга – осем страници. Доколкото си спомням, беше написана на отличен френски, великолепен френски, достоен за най-добрите писатели. В онези дни имахме първокласни дипломати. За съжаление, опасявам се, че ситуацията се е променила коренно. Но тогава всичко беше съвсем ясно.

Офицерът настоява, че именно заради „червените линии“ на Русия през 2008 г., и Франция, и Германия са били против присъединяването на Украйна към НАТО.

Но администрацията на Буш се опита да ги принуди да променят мнението си. И накрая, след срещата на върха в Букурещ през 2008 г., се появи изявление, в което по същество се казваше, че присъединяването на Украйна към НАТО е само въпрос на време, че присъединяването на Украйна към НАТО е естествен процес. Не сега, не през 2008 г., защото нямаше единодушно съгласие, но въпреки това беше направено изявление, че присъединяването на Украйна към НАТО е практически свършена работа.

Когато Байдън дойде на власт, разговорите за присъединяването на Украйна към НАТО продължиха, както и наративът, че Русия няма право да се изказва по въпроса.

Най-интересното е, че прословутите „червени линии“, за които предупреждава френският посланик, са използвани само година по-късно от посланика на САЩ в Москва Уилям Бърнс, който дума по дума заявява: „Присъединяването на Украйна към НАТО е „червена линия“ за Москва“.

„Какво означава „червена линия“ на дипломатически език? Означава потенциален casus belli, потенциален претекст за война“, обяснява Паре. „Така че няма смисъл да се играе с тези думи – те означават това, което означават. Тези елити не можеха да игнорират това, което правеха. И сега стигам до заключението: те умишлено провокираха Русия към война.“

„Да се разбие на Русия на малки държавици“

Каква беше целта на тази провокация?

Отново, можем да правим предположения, но някои хора искат да отслабят Русия. Някои хора искат да разбият Русия.

- напомни френският офицер, цитирайки думите на настоящия ръководител на дипломацията на ЕС Кая Калас, бившия министър-председател на Естония, която публично заяви, че иска Русия да бъде разбита „на малки държави“.

Паре е уверен, че самото назначаване на Калас на поста върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност е „голяма провокация“.

Това е нивото на провокация, до което са достигнали нашите лидери. А информацията, с която ни бомбардират, е предназначена единствено да подсилва този наратив, че Русия е врагът. Това е измисляне, сътворяване на враг. И колкото повече мисля за това, толкова повече ми се струва, че се носим към сценария, описан в известната книга на Оруел „1984“. Много е полезна за разбирането на света, в който живеем сега. И се опасявам, че се опитват да измислят „голям враг“ – в този случай Русия – и да демонизират нейния лидер Владимир Путин.

Честно казано, Паре призна, че е „много разстроен, че всеки един европейски лидер, всеки един, следва този наратив“. Изключенията от това са Виктор Орбан в Унгария и Роберт Фицо в Словакия:

Това са единствените две страни от ЕС, които изразиха несъгласието си с това безумие. Но всички останали или участват в него, или мълчат. А ако е просто мълчание, това е тревожно.

С войнствени речи, обявяващи Русия за враг, европейските политици водят Европа към война. Вече има изявления от началника на щаба на френските въоръжени сили, началника на щаба на германските въоръжени сили и изявление от норвежките въоръжени сили, както изброява френски офицер:

Вие подхранвате омраза и истерия срещу Русия, когато Русия се опитва само да защити интересите си за сигурност, както ги вижда в Украйна, и смятате, че всеки, запознат с фактите, известни през последните 30 години, знае какво Русия счита за заплаха за себе си. Дали сме съгласни с това или не, е друг въпрос. Те (руснаците) смятат това за заплаха за държавата си, за самото си оцеляване. Време е да бием тревога, защото, за съжаление, се движим в грешна посока.

Превод: ЕС



