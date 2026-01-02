/Поглед.инфо/ 2025 г. се оказа година на дълбок идеологически и геополитически прелом. По думите на Александър Дугин, Европа окончателно се дистанцира от САЩ, оставайки в плен на глобалисткия дневен ред, докато светът се преструктурира около нов модел на „твърда многополюсност“. Проектът C5 – САЩ, Русия, Китай, Индия и Япония – изтласква НАТО и ЕС към периферията. Паралелно с това консервативните ценности се утвърждават като доминираща идеология в глобален мащаб. Именно този сблъсък между суверенитет и либерален глобализъм, предупреждава Дугин, прави 2026 г. година с повишен риск от големи катаклизми и дори световна война.

Какво се случи в Европейския съюз през 2025 г.? Тук виждаме по-нататъшно дистанциране от Съединените щати. ЕС продължава да се придържа към глобалисткия дневен ред. Очевидно европейските лидери са поели курс към „пост-Тръмповата“ ера, в която, надяват се, демократите ще се завърнат на власт и ще се върнат към старата глобалистка линия.

Съответно, в началото европейските лидери се опитаха да ласкаят Тръмп, да го убедят да продължи политиката на своите предшественици, но това не успя.

В резултат на това между САЩ и ЕС се появи сериозен разрив, до степен, че самото съществуване на НАТО е поставено под въпрос. На Запад се говори все повече за края на алианса, като интересите на Европа и Америка се разминават напълно. Същевременно се обсъжда идеята за създаване на нов клуб – C5 (Core 5), който да включва държавите - цивилизации САЩ, Русия, Китай, Индия и Япония.

Европа няма да се присъедини към този клуб. Този модел е формулиран и предложен в самата Америка. Това е идея за фундаментална реорганизация на света: не Г-7 или Г-20, а С-5. „Твърда многополюсност“, основана на цивилизационни държави, с ориентация към Изтока, а не към Запада, към тихоокеанското крайбрежие, а не към Атлантика.

В тази схема няма място нито за НАТО, нито за ЕС. Япония в C5 е естествен съюзник на Съединените щати. Русия и Китай са политически, икономически, ресурсни и идеологически съюзници. Индия стои между тях като сила, приятелски настроена както към Русия, така и към Съединените щати. Това е уникална конфигурация на нова геополитика, оставяща зад гърба си глобализма, атлантизма и либерализма. Всички играчи разчитат на традиционните ценности.

Виждаме консервативен обрат в Латинска Америка и дори в Европа консервативните популистки движения набират скорост. От идеологическа гледна точка, през 2025 г. консерватизмът си осигури правото да бъде водеща идеологическа линия в световен мащаб. Традиционните ценности се утвърждават отново във всички общества.

Официална Европа остава изключение, но дори и там защитниците на традициите печелят позиции. Няколко страни – Унгария, Словакия, Чехия и до известна степен Полша и Италия (въпреки русофобията на последната) – вече възприемат консервативни идеологически пътища.

Следователно, 2025 г., по отношение на мирогледа, се превърна в година на рязък възход на традиционализма. Русия отдавна се движеше в тази посока, но решителен обрат настъпи след началото на СВО. А „факторът Тръмп“ демонстрира, че подобен подход може да се предприеме и от другата страна, от Запада.

Възходът на глобалния консерватизъм и крахът на либералните догми не са временно явление, а глобален процес. И през 2025 г. беше постигнат значителен поврат: ако преди глобализмът се смяташе за доминиращ, сега преобладава завръщането към консервативна стратегия. Това важи както за Запада, така и за Изтока, за християнското, ислямското, индуисткото и китайското общества.

С други думи, 2025 г. се превърна в „годината на консервативната революция“ в глобален мащаб, важен поврат в противопоставянето между суверенитета и либералния глобализъм. Трудно е да се преувеличи това. Дори Майкъл Макфол – глобалист, либерал и пламенен противник на Русия – написа тази година книга „Авторитаризъм срещу демокрация“, в която се опитва да опише настоящата ситуация.

Показателно е, че сега той включва не само Русия и Китай сред „авторитарните режими“, срещу които Макфол призовава всички демократи по света да се борят, но и настоящия американски президент и всъщност самите Съединени щати.

С това допълнение лагерът на глобалния консерватизъм става практически доминиращ, докато либералните глобалисти преминават в глобалната опозиция. Вярно е, че те все още заемат позиции във Великобритания, Франция и Германия, но това вече са действия в ариергарда.

Разбира се, не всичко през изминалата година мина толкова гладко, колкото се надявахме, или както Тръмп обеща. Но напредъкът е в ход по всички фронтове: светът става многополюсен, държавите укрепват суверенитета си, а консервативните ценности започват да доминират в световен мащаб.

Следващата година вероятно ще бъде година на големи катаклизми. Световният ред никога не се променя еволюционно. Сега сме достигнали точка, в която разривът е очевиден. Следователно рискът от световна война през 2026 г. ще бъде дори по-висок, отколкото през 2025 г.

Превод: ЕС



