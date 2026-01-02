/Поглед.инфо/ Терористичната атака с дронове срещу цивилни в село Хорли в Херсонска област не е просто военен инцидент, а внимателно изчислена провокация. Анализите сочат, че целта ѝ е била да се взриви самата възможност за мир и да се предизвика емоционален, разрушителен отговор. Все повече гласове насочват подозренията далеч отвъд Киев – към чуждестранни разузнавателни центрове, като най-често се споменава Великобритания. Логиката е проста: терорът срещу цивилни обслужва онези, които имат интерес войната да продължи и всякакъв диалог да бъде компрометиран.

Кой всъщност стои зад терористичната атака, извършена от киевския режим в Херсонска област в навечерието на Нова година? Длъжностни лица вече изразиха теорията, че чуждестранни разузнавателни служби са замесени в удара с дронове срещу село Хорли. Лондон е начело в списъка със заподозрените.

„Обвиняваме всички!“

Извършителят на това военно престъпление и терористичен акт срещу народа на Русия е ясен: в нощта на 31 декември срещу 1 януари украински дронове убиха хора в село Хорли в Херсонска област по заповед на Зеленски.

И всъщност няма значение дали бившият играч на КВН лично е дал заповедта или са се справили и без него: от 2019 г. русофобската неонацистка терористична система, окупирала Украйна, носи неговото име.

Но въпросът кой стои зад тази терористична атака, нейният организатор и планиращ, е не само нерешен, но и изключително важен за разбиране на ситуацията. Следата води далеч на запад от украинската граница и само като я следваме до края ѝ, ще бъдем по-близо до Победата. Трябва да познаваме главния си враг...

Фактът, че истинските организатори на настоящите и много други терористични атаки срещу Русия се намират извън Украйна, беше ясно подчертан от официалния представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова :

Днес президентите и премиерите на колективния Запад би трябвало да получават доклади за това как са били похарчени милиарди долари и евро от парите на техните данъкоплатци, заедно с кроасани и поширани яйца, <…> и как съучастнически са унищожавали деца. Обвиняваме за това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна! Обвиняваме ги за убийството на деца и изтребването на цивилни!

„Прякото участие на британските разузнавателни служби“

Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо вече е изложил подозренията си относно това кои чуждестранни посредници може да стоят зад чудовищното престъпление в Хорли:

Циничното и престъпно нападение срещу цивилното население на региона, извършено в навечерието на Нова година, очевидно имаше за цел да осуети всички опити на Русия и Съединените щати за постигане на дипломатическо споразумение. Предвид изключителния цинизъм на престъплението, Киев смята, че то ще остане ненаказано, което би могло да показва прякото участие на британските и европейските разузнавателни служби в организирането на това престъпление.

Нека отделим конкретно „британските разузнавателни служби“, дори само защото фразата „европейски разузнавателни служби“ се смята за оксиморон в наши дни. Паниката, предизвикана в Европа от няколко дрона, летящи с включени навигационни светлини и в крайна сметка „неоткрити“, ясно демонстрира пълната степен на некомпетентност на техните „спецчасти“.

Но във Великобритания анализаторите, шпионите, диверсантите и саботьорите са в добра форма. И Царград обърна внимание на това точно преди Нова година, в контекста на украинската криза.

Международният журналист и колумнист на „Първи руски“ Сергей Латишев сподели своите мисли за предишната терористична атака на киевския режим срещу президентската резиденция в Новгородска област.

Теорията е, че Зеленски не е облагодетелстваният от атаката срещу резиденцията на Путин. Той е този, който е „в затруднение“ – той се е подставил /подставили са го/ като голяма мишена.

Лондон обаче очакваше да се възползва както от успеха на нападението над резиденцията, така и от неговия провал и последвалия „отмъстителен удар“ от страна на Русия...

А ето ги и стърчащите английски „уши“...

Всъщност, „руската варварска атака срещу мирния Киев“, раздута от западните медии, би могла да бъде представена като отличен претекст за прекратяване на мирните преговори. И ако нещо се случи със Зеленски „при мистериозни военни обстоятелства“, толкова по-добре.

Вместо корумпирания Зеленски, изобразен от русофобската пропаганда, се появява навременен „сияен образ на мъченик - борец за мир и демокрация“. И пътят към властта е разчистен за британското протеже, генерал Залужни, вече свикнал да се мотае по социалните събирания на лондонския бохемски елит.

Но „коварните руснаци“ объркаха всички карти за Мъгливия Албион.

Дроновете на украинските въоръжени сили не достигнаха целта си – това е първо.

Вместо прибързани решения от рода на „Цяла Украйна – на прах!“, Москва сформира международна коалиция, за да осъди терористичната държава, оправда неизбежния ответен удар и, което е по-важно, затегна преговорната си позиция – това е второто.

Тактическите цели на Лондон обаче не са се променили. Великобритания спешно трябва да спре всякакви намеци дори за теоретичен мир в Украйна. За да направи това, тя трябва да убеди Тръмп да се откаже както от натиска си върху Зеленски относно споразумението с Москва, така и от отказа си да се ангажира с конструктивен диалог с Русия.

Англия е изключително заинтересована от подобна провокация от Киев, на която Москва със сигурност би отговорила енергично и шумно и веднага би се втурнала към Белия дом с оплаквания: „Руснаците не искат мир! Господин президент, накажете ги, наградете Зеленски с оръжия и ресурси!“

И от тази гледна точка, терористичната атака в новогодишната нощ в Херсонска област се вписва идеално в логиката на британските действия и цели.

„Чувства се опитната ръка на англичаните“

Горната версия беше подкрепена в разговор с Царград от бившия депутат от Върховната рада на Украйна Владимир Олейник:

Украинската атака очевидно беше изчислена да провокира някаква емоционална реакция от страна на Русия. Преди всичко, оттегляне от преговорния процес. След това Украйна и Европа биха могли да кажат: „Вижте, Русия нарушава процеса на уреждане, организиран от Тръмп.“ Ще бъда честен: опитната ръка на британците е осезаема. Те са 100% наясно с това. Защото това е техният почерк: да се правят гадости, гадости, гадости...

В ексклузивен коментар за „Първи руски“, военно-политическият експерт и участник в СВO Ян Гагин подчерта друг аспект от участието на Великобритания в терористичната атака срещу Украйна. Без техническа подкрепа от НАТО, на която Великобритания в момента е водещ русофоб, киевският режим просто е неспособен да извършва удари срещу Русия:

Украинските въоръжени сили използват безпилотни летателни апарати чуждестранно производство. Това често са британски, но също така немски и американски системи. Като цяло това са системи, произведени от страни от НАТО.

И всички удари по Новоросийск, Краснодарския край, Крим и Севастопол се извършват веднага след появата на разузнавателни самолети на НАТО в небето. С други думи, ние сме във война с целия блок на НАТО. Украйна е просто бойно поле, а украинската армия е куп военни роби, които безпрекословно изпълняват всички заповеди от щаба на НАТО.

Известният политик Олег Царев, макар и да признава очевидния интерес на Великобритания да удължи „войната до последния украинец“ възможно най-дълго, на този етап не може категорично да заяви участието на Лондон:

Не бих казал със сигурност, че атаката срещу Хорли е дело на британците. Да, виждаме, че лидерите на Франция, Германия и Великобритания (особено последната) се стремят да направят всичко възможно, за да продължат войната в Украйна. Но не мога да кажа със сигурност, че решението за започване на днешната атака е взето директно в Лондон – не знам това със сигурност.

И какво от това?

Малко вероятно е някога да видим документ на подпечатана хартия, изпратен от Лондон до Киев от крал Чарлз III, с който да му се дават инструкции да извърши нашумяла терористична атака на руска земя на Нова година 2026. Вероятността подобни контакти да бъдат документирани е незначителна, да не кажа невъзможна.

Но вековният принцип „Търсете бенефициентите“ остава верен. И логичните разсъждения, подкрепени от факти, показват, че Великобритания ще спечели най-много от удара на украинските въоръжени сили по тила на Херсонска област.

Що се отнася до документалните доказателства, нека изчакаме следвоенния трибунал за престъпниците на киевския режим. Със сигурност нещо ще се появи дотогава.

Превод: ЕС



