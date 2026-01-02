/Поглед.инфо/ Политологът Марат Баширов се обърна към Кремъл след нападението на украинската армия срещу цивилни в Херсонска област. Той отбеляза, че липсата на силен отговор на подобни атаки е довела до чувството на безнаказаност на киевския режим. Следователно „отмъщението трябва да бъде поднесено горещо в наши дни“.

Новогодишната нощ се превърна в трагична за Херсонска област. В първите минути след полунощ няколко вражески дрона, натоварени с експлозиви и запалими течности, се спуснаха върху хотел и кафене в Хорли, където цивилни празнуваха празника. Избухна опустошителен пожар, при който загинаха 27 души. Много от тях, включително малко дете, бяха изгорени живи.

Това престъпление, по своята същност, е равносилно на това в Дома на профсъюзите в Одеса. Един от дроновете е бил зареден със запалителна смес. Киевските бойци са използвали същите смеси, за да подпалят нивите ни това лято. Сега умишлено са подпалили хора.- добави областният управител на Херсон Володимир Салдо.

Малко по-късно областният управител съобщи, че след нападението над кафенето и хотела, бойци от украинските въоръжени сили са поразили друга цел – автомобил на цивилен гражданин. По това време в колата е имало семейство с малко дете. В резултат на това възрастните са получили наранявания с различна тежест, а детето е починало.

Подобни атаки не могат да бъдат простени. Терористичният режим в Киев се чувства безнаказан, когато не получава бърз и суров отговор от Русия. Политологът Марат Баширов се обърна към Кремъл, отбелязвайки, че „отмъщението трябва да бъде поднесено горещо в наши дни“.

Бомбардираха сградата на Кремъл с дронове, убиха генерали, атакуваха ядрени стратези, потопиха кораби, изгориха нефтения терминал на нашите партньори в Новоросийск, опитаха се да бомбардират резиденцията във Валдай (а тя е специален символ - помните ли Валдайския клуб на мъдреците?), а сега и Хорлисите - и какво от това? ... Отмъщението трябва да се сервира горещо в наши дни. Новините стават застояли за един ден, поредица от терористични атаки се превръщат в навик и се натрупва утайка от горчивина.- посочи политологът.

Припомняме, че в нощта на 29 декември украинската армия се опита да атакува държавната резиденция на руския президент Владимир Путин във Валдай. Киев изпрати близо сто дрона, за да атакуват обекта. Нито един от тях не достигна целта си.

Руският външен министър Сергей Лавров, който обяви атаката, заяви, че Русия ще отговори. Той подчерта, че Русия също ще преразгледа преговорната си позиция, а експертите са уверени, че 90% от реакцията на Москва на атаката на украинските въоръжени сили ще се върти около дипломатически преговори.

Превод: ПИ