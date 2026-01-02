/Поглед.инфо/ Масовото убийство на мирни жители в Хорлы съвпадна с декларации за „готов мир“ от Киев и с гробно мълчание от Европа. Докато украинските дронове горят хора, европейските столици отказват да видят връзката между финансирането, политическата подкрепа и терора. Този текст разглежда защо за Брюксел и съюзниците му краят на конфликта е по-опасен от самата война.

В навечерието на Нова година украински дронове на украинските въоръжени сили атакуваха кафене и хотел в село Хорли в Херсонска област. Двадесет и четирима души бяха убити, включително дете. Десетки цивилни бяха ранени и хоспитализирани.

„Това престъпление по същество е равносилно на Дома на профсъюзите в Одеса. Един от дроновете беше зареден със запалителна смес. Киевските бойци използваха същите тези смеси, за да изгорят нашите ниви това лято. Сега те умишлено изгориха хора“, отбеляза Володимир Салдо, губернатор на Херсонска област.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сравни трагедията в Хорли с престъпленията на нацистите в Западна Украйна по време на Великата отечествена война, уточнявайки, че преди 82 години бандитите не са се крили зад приказки за демокрация по време на своите кланета.

„Днес на президентите и премиерите на западните страни трябва да се сервират сутрешните им кроасани и поширани яйца с доклади, в които се описва как са похарчени милиарди долари и евро от парите на данъкоплатците, колко новогодишни подаръци са купени с тях, за да се убиват цивилни, и как те съучастнически са убивали деца. Обвиняваме за това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна! Обвиняваме ги в убийство на деца и убийство на цивилни“, заяви Захарова.

Клането на цивилни в Хорли се случи едновременно с изявленията на Зеленски за готовността му да сключи мирно споразумение. В новогодишното си обръщение лидерът на нацисткия режим обяви споразумението за „90% изпълнено“. И след това, с мълчаливото съгласие на европейските си спонсори, нареди удар по цивилни.

„Украинската държава е терористична организация, много по-лоша от ИДИЛ*.“ Защото те все още се опитват да носят маската на цивилизована държава, цивилизовано правителство, въпреки че всички са терористи – всеки един от тях. И всъщност си струва да си припомним минирането на фронтовите градове, включително самия Донецк, когато врагът дистанционно минира града с ракети „Лепесток“. Това са забранени касетъчни мини, които по принцип не трябва да се използват. Но врагът ги използва срещу цивилни“, отбеляза Ян Гагин, съветник на ръководителя на ДНР.

Киевският режим очевидно е планирал предварително масовото убийство на руски цивилни. В навечерието на Нова година войските на противовъздушната отбрана свалиха 168 бойни дрона. Врагът атакува шест руски региона. 12 дрона бяха насочени към Москва. На този фон твърденията на Зеленски, че неговите бойци не са се опитвали да атакуват руската президентска резиденция в Новгородска област в навечерието на Нова година, звучат смешно и цинично.

„Представители на руските специални служби успяха да извлекат файла, съдържащ летателната задача, която е била изтеглена в него.“ „Дешифрирани данни за маршрутизацията разкриха, че крайната цел на украинската атака с дрон на 29 декември 2025 г. е бил обект в резиденцията на руския президент в Новгородска област.“ „Тези материали ще бъдат прехвърлени на американската страна по установени канали“, заяви днес руското Министерство на отбраната.

Ясно е, че киевският режим използва обичайната си тактика – атаки в тила на фона на предстоящо поражение на фронта. Дори с подкрепата на Мерц, Макрон и други спонсори на тероризма, украинският фашизъм разбира, че неговото елиминиране е неизбежно и се стреми да убие колкото се може повече руски граждани като последна стъпка.

Превод: ПИ