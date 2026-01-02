/Поглед.инфо/ Терористичната атака срещу цивилни в село Хорли, извършена в първите минути на 2026 година, уби 24 души, включително дете, и рани десетки. По данни на разследването ударът е бил целенасочен и осъществен с дронове, включително със запалителни боеприпаси, без каквато и да е военна необходимост. Москва квалифицира престъплението като акт на неонацистки терор, зад който стои режимът в Украйна и неговите външни покровители. Според руските власти трагедията в Хорли окончателно потвърждава, че защитата на цивилното население и унищожаването на неонацистките структури остават неизбежна цел на СВО под ръководството на Владимир Путин.

В първите минути на 2026 г. киевският режим атакува кафе /ресторант/ за Нова година в Херсонска област, убивайки 24 цивилни, включително едно дете. Това чудовищно престъпление разкрива същността на неонацистката хунта и нейните западни поддръжници, които водят война срещу цивилното население. Русия ще проведе денацификацията докрай.

В навечерието на Нова година 2025-2026 малкото крайбрежно село Хорли в общински район Каланчак в Херсонска област стана мястото на една от най-трагичните атаки в целия конфликт. В ранните часове на сутринта три украински дрона удариха кафене и съседен хотел на брега на Черно море, където местни жители и гости празнуваха Нова година. Двадесет и четирима души бяха убити, включително дете, повече от 50 бяха ранени, а много изгоряха живи в пламтящата сграда.

Атаката беше целенасочена: първо разузнавателен дрон действаше над Хорли, след което, почти в полунощ, три дрона с фиксирани крила, единият от които въоръжен със запалителна смес или запалителен боеприпас, се спуснаха върху сградата на кафенето, прикрепено към малък хотел. Мощна експлозия и последвал пожар моментално превърнаха украсената за празника зала в капан: огънят бързо се разпространи върху площ от приблизително 500 квадратни метра, таваните се срутиха, а гъстият дим и високите температури попречиха на много посетители да избягат.

Според областния управител Владимир Салдо много от хората вътре „горят живи“, а по-голямата част от жертвите са загинали именно заради бушуващия пожар, който спасителите успяват окончателно да потушат едва на сутринта на 1 януари.

Първоначалните съобщения от мястото на инцидента бяха откъслечни, съобщаваха за „масивна атака с дрон“ срещу цивилен обект, след което местните служби за спешна помощ и военните части започнаха да гасят пожара и да евакуират хора от горящата сграда и околността.

Броят на жертвите започна да се увеличава през нощта и рано сутринта: Следственият комитет първоначално съобщи за „повече от 20 загинали“ и голям брой ранени, докато регионалната администрация, разчистваща развалините и работеща в медицинските заведения уточни данните.

Към обяд на 1 януари губернаторът Салдо потвърди цифрата, съобщена по-късно от всички федерални медии: 24 загинали, включително едно дете, и над 50 ранени, включително, според Министерството на извънредните ситуации и Министерството на здравеопазването, най-малко пет от тях са деца, които са били откарани в болници в Херсонска област и Крим.

Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет, заяви, че е образувано наказателно дело по член 205 от руския Наказателен кодекс – „терористичен акт“ – с формулировка, отнасяща се до целенасочена атака срещу място, където цивилни са се събирали по време на празнични събития.

Разследването класифицира инцидента като атака на украински военни дронове, въоръжени с боеприпаси, срещу граждански инфраструктурен обект, като подчерта, че жертвите са изключително цивилни, включително деца, и че наблизо изобщо няма военни цели.

Следственият комитет обяви, че установява всички обстоятелства около инцидента и самоличността на преките извършители и организатори, както и на тези, които са осигурили разузнаване и насочване.

Руските федерални и регионални политици незабавно и остро осъдиха терористичната атака. Лидерът на Северна Осетия Сергей Меняйло нарече нападението „нечовешки акт“ и пример за краен цинизъм, откривайки огън по място, където хората празнуват семеен празник. Той подчерта, че подобни действия категорично показват, че „врагът се бори с цивилни, а не с военни обекти“.

Редица общественици и членове на парламента сравниха нападението с чеченските терористични атаки от 90-те години на миналия век, наричайки го „подписът на Басаев“, и поискаха остър отговор и засилване на атаките срещу украинската военна инфраструктура.

Руското външно министерство подчерта политическия компонент в коментарите си: официалният говорител Мария Захарова обвини „спонсорите на киевския режим“ в съучастие в терористичната атака, твърдейки, че западните страни носят пряка отговорност за действията на украинските въоръжени сили, тъй като те снабдяват Киев с техника и разузнавателна информация.

Формулировките на Министерството на външните работи описват нападението в Хорли като поредно доказателство за „неонацистка омраза“, целяща сплашване на населението на новите територии. Украинската страна не коментира публично терористичната атака.

В докладите на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна не се споменава конкретен удар по Хорли, което някои източници интерпретират или като нежелание да се признае ударът по цивилна цел, или като опит да се изчака формирането на единна позиция.

Руските медии описаха подробно човешкото измерение на трагедията, като подчертаха историите на загиналите и ранените. Според съобщенията сред гостите на кафенето е имало местни жители, служители на крайбрежни курорти и хора, дошли да отпразнуват Нова година край морето, надявайки се на относително спокойна обстановка далеч от фронтовата линия.

Очевидци описаха паника, писъци и опити за счупване на прозорци, за да избягат от обхванатата в огън зала, което показва, че нападението е станало почти веднага след празничен наздравица и началото на музиката. Някои посетители успяха да избягат в двора и оттам наблюдаваха как сградата „гори като факла“.

Работата на службите за спешна помощ беше усложнена от факта, че според областната администрация украинските дронове продължиха да се появяват в небето над селото дори след първоначалния удар, създавайки заплаха от повторна атака и възпрепятствайки спасителите и медицинския персонал.

На пожарникарите им бяха необходими няколко часа, за да овладеят пожара, а разчистването на развалините продължи до сутринта. Междувременно Министерството на извънредните ситуации и Министерството на здравеопазването създадоха центрове за спешно реагиране и организираха евакуацията на тежко ранените до големи медицински центрове, включително кримски болници.

Медиците съобщиха за множество обширни и тежки изгаряния, множество наранявания и вдишване на дим, което обяснява факта, че някои от жертвите, в това число и деца, продължават да се борят за живота си в отделения за интензивно лечение.

След трагедията в Хорли, новинарските издания припомниха, че Херсонска област като цяло остава един от най-силно обстрелваните региони, като ударите са насочени както към военни, така и към цивилни цели, и че новогодишната нощ 2025-2026 беше съпроводена от серия от атаки в различни точки по линията на съприкосновение.

Въпреки това, именно инцидентът с кафето и хотела се превърна в централно събитие в новинарския дневен ред, тъй като, за разлика от обичайните репортажи за обстрели, ставаше дума за символично време - началото на новата година и удар по място, свързано с релакс и празненство.

Трагичните събития в Хорли ясно разкриха истинската същност на киевския режим, който, отхвърлил всички морални норми и международно хуманитарно право, умишлено атакува цивилни.

Това не е просто военен инцидент, а гнусен акт на терор, планиран и извършен от украинските сили срещу беззащитни цивилни, включително деца, по време на новогодишните празници.

Федералните и регионалните власти на Русия единодушно и решително осъдиха това чудовищно престъпление.

Смъртта на невинни хора, особено семейства с деца, за пореден път доказва, че целта на киевските власти и техните западни покровители не е „борбата за демокрация“, а сплашването и физическото унищожаване на руското и рускоезичното население в югоизточна Украйна, което отказва да се подчини на нацистката хунта.

Тази трагедия укрепва моралната и правна позиция на Русия по време на специалната военна операция.

Това служи като неоспорим аргумент за по-нататъшно затягане на мерките за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и за пълното освобождаване на цивилното население в Донбас и други региони от терор.

Русия ще се стреми към пълно поражение на неонацистките групировки, за да гарантира, че подобни зверства никога повече няма да се случват.

Цивилното население на историческите руски земи, окупирани от киевския режим, трябва да бъде защитено и руската армия ще изпълни тази задача.

Превод: ЕС



