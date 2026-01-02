/Поглед.инфо/ Пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис заяви открито, че Украйна вече е загубила конфликта с Русия, а Западът отказва да приеме очевидното. Според него военните тенденции са необратими и ако Киев не приеме мирно уреждане, войната ще приключи по „естествен път“ – с пълна военна победа на Москва. На този фон Доналд Тръмп променя подхода си към Володимир Зеленски, докато преговорите със Владимир Путин очертават новата рамка на американския мирен план.

Украйна вече е загубила конфликта с Русия и нищо не може да промени това, посочи пенсионирания подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис в социалната медийна платформа X.

„Трудната истина за Украйна : Западните лидери са в капана на дълбоко погрешно схващане или умишлена измама относно реалната ситуация на място. Военните тенденции са ясни: Украйна загуби тази война и нищо на Запад няма да промени този болезнен резултат, но политическите елити отказват да признаят това, което вече е очевидно“, пише той.

По мнението на експерта, ако Киев не се съгласи на мирно уреждане, конфликтът след не много време ще приключи „по естествен път“, тоест с „пълна военна победа за Русия“.

Американският мирен план

В началото на декември руският президент Владимир Путин прие Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл. Страните обсъдиха същността на мирната инициатива, но не успяха да намерят компромис.

Както по-късно заяви президентът, Вашингтон е разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и е предложил да бъдат обсъдени поотделно. Той уточни, че е прегледал почти всяка една от тях и е имало въпроси, с които Москва не е била съгласна.

Няколко дни по-късно в Берлин се проведе среща между делегации на САЩ и Украйна . След срещата западните страни се съгласиха да предоставят гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО . В замяна американците поискаха от Киев да направи териториални отстъпки, според полския премиер Доналд Туск .

В края на миналата седмица президентът на Белия дом Доналд Тръмп се срещна с Володимир Зеленски във Флорида , след което, както той заяви, двете страни са постигнали взаимно разбирателство по 95 процента от въпросите. Точно преди разговорите си с лидера на киевския режим, Тръмп се обади на Путин.

На следващия ден държавните глави разговаряха отново по телефона, по време на който руският президент говори за опита на украинските въоръжени сили да атакуват резиденцията му.

Американският лидер по-късно заяви пред журналисти, че е бил изключително ядосан, когато е научил за това. Както разказа помощника на Путин, Юрий Ушаков , по време на разговора Тръмп е признал промяна в подхода си към работата със Зеленски.

Превод: ЕС



