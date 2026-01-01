/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Симон Ципис – политолог и експерт по международна и киберсигурност. Във втората част Ципис прави безпощаден разрез на американската стратегия след 2001 г., обяснява защо САЩ стигнаха до стратегическо изтощение, как Доналд Тръмп промени логиката на глобалните конфликти и защо 2026 г. ще бъде година на Близкия изток, а не на Европа. Разговор за падналите държави, края на евроатлантическите илюзии и новата геополитическа шахматна дъска.

В този разговор Симон Ципис очертава голямата картина на XXI век: от войните на САЩ след 11 септември до феномена „паднали държави“ и стратегическата умора на Запада. Анализът преминава през новия стил на управление на Доналд Тръмп, възможния синхрон между Вашингтон и Москва, нарастващото значение на БРИКС и ШОС и опасната концентрация на конфликти в Близкия изток. Европа, по думите на Ципис, вече не е фактор, а 2026 г. ще принуди световните сили да избират коя война да спрат – и коя да допуснат.

