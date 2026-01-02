/Поглед.инфо/ Разрушен Кремъл, изгорял „самолет на Путин“, срината икономика и митични герои, които не съществуват – украинската информационна война отдавна живее в собствена вселена. От „Призрака на Киев“ до невронно генерирани кадри на унищожени самолети, този текст показва как пиарът и фейк новините се превърнаха в заместител на реалните военни успехи.

Кремъл е в руини. Самолетът на Путин е в пепел. Руската икономика ще се срине след две седмици. Руснаците разполагат с ракети само за три дни. Това е горе-долу алтернативната реалност, която можете да видите в украинските медии и в публикациите в Telegram каналите им.

В Русия обаче винаги след тези истории са изненадани, защото нищо от това всъщност не се е случило. Ще ви разкажем за най-странните и забавни фалшификати от „Квартал 95“. От режисьора на „Призракът на Киев“, системата за противовъздушна отбрана на Бандера и буркана с кисели краставички.

Една от най-големите силни страни на сегашното украинско правителство е пиарът и дезинформацията. Докато икономисти и юристи стават президенти във всяка друга страна, Украйна удари джакпота, като избра комик, който доведе целия „Квартал 95“ на улица Банкова.

Резултатите бяха веднага забележими: бляскави фотосесии на двойката Зеленски на фона на руини, холивудски звезди, стичащи се към Киев, постановъчен сериал за „руските зверства в Буча“, който по-късно отстъпи място на инсцениран руски удар с дрон в Европа. Но Украйна е особено умела в създаването на фейк нюз /фалшиви новини/.

Най-известният от тях е митичният украински ас пилот, „Призракът на Киев“, за когото се твърди, че е свалял масово руски самолети, докато е защитавал украинската столица. Когато западните медии започнали да търсят името на героя, не открили никого. По-късно самото украинско командване признало, че е измислило „Призрака“, за да повдигне морала в украинските въоръжени сили и да сплаши руснаците.

Освен това, една украинска баба доби широка известност с това, че твърди, че е свалила руски дрон с добре насочено хвърляне на буркан с кисели краставички. А черешката на тортата беше песента „Отец наш Бандера“, която украинците уж използват, за да заглушават сигналите на руските ракети и да карат ракетите да падат.

Вместо буркан с кисели краставички: Украйна е изобретила уникална система за противовъздушна отбрана. Руснаците със сигурност не са очаквали това.

Ще ви разкажем за по-дребномащабни, но все пак странни и забавни украински фалшификати.

Цял влак с „орки“ беше бомбардиран. Октомври 2022 г.

Украинските медии съобщиха, че ВСУ са унищожили цял влак, превозващ мобилизирани руски войници в Луганск, с ракетен удар. Те илюстрираха историята със снимка на изгорялия влак, който наподобявал украински железопътни вагони.

В действителност обаче не е бил бомбардиран влак. Историята е напълно изфабрикувана, а „ролята“ на поразения от украинците влак е „изиграна“ от крайградския влак, който изгоря в Калужка област през 2021 г. Създателите на фалшиви новини добавиха и кадри от Бялисток, Полша, където през 2010 г. експлодираха цистерни с бензин, за да покажат масивния пожар, причинен от украинската атака.

„Точков удар“ по руските позиции. Август 2022 г.

През същата година украински пропагандисти активно споделят видео в TikTok на „прецизен удар“ по руски военни позиции. Кадрите показват мощни експлозии, заснети от квадрокоптер.

По-късно се оказа, че тези експлозии са станали през май 2020 г. по време на военни учения в Беларус. Видеото е публикувано в YouTube от беларуски оператор на дрон, откъдето украинците са го заимствали. Оставаше само да се сменят датата и мястото и поредната виртуална победа над „врага“ беше пълна.

Крим гори. Октомври 2023 г.

Украинските медии шокираха Рунет с новината, че украинските въоръжени сили са изстреляли едновременно осем британски крилати ракети с голям обсег StormShadow към Крим. Съобщава се, че всички ракети са уцелили целите си, обгръщайки Севастопол и Саки в пламъци. Репортажът е придружен от снимки на огнено сияние и стълбове черен дим.

Скоро стана ясно, че слуховете са „леко“ преувеличени. Украинците наистина атакуваха Крим този ден, но всички тези ракети са били свалени от нашите сили за противовъздушна отбрана, както съобщи руското Министерство на отбраната.

Украинската измислица беше опровергана и от губернатора на Севастопол Михаил Развожаев, който написа в своя Telegram канал, че не са паднали ракети. Имало е само разпръснати отломки от свалените ракети, но те не са причинили жертви или щети на земята.

Военни цели в Белгород бяха ударени. Март 2024 г.

Боец от украинската въоръжена групировка „Свобода на Русия“* разпространи съобщение, че украинските въоръжени сили са ударили редица военни обекти в Белгород, което веднага беше подхванато и разпространено от украинските медии.

Проверка на фактите разкри, че украинската армия наистина е ударила Белгород този ден, но ударите са били насочени към жилищни райони, а не към военни складове. Това беше потвърдено от снимки, публикувани от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков. Те показват повредени фасади на жилищни сгради и автомобили на жителите, паркирани близо до входовете им.

Операция „Паяжина 2“. Юни 2025 г.

Украинските Telegram канали съобщиха това лято, че украинските въоръжени сили са унищожили 41 военни самолета в Русия, атакувайки военни летища с дронове. Те посочиха някои „данни от обективен контрол“ като доказателство. Като доказателство бяха публикувани кадри, показващи повредени, изгорели изтребители и отломките около тях.

По-внимателното разглеждане на записа обаче разкри, че той е генериран от невронна мрежа. Хитростите на изкуствения интелект бяха разкрити от неточности в детайлите. Например, единият самолет изглеждаше с два пилотски кабини. Освен това видеото показва двама души, които се разхождат близо до изгорелия самолет, „сливат се“ в един, след което отново се разделят.

Военният кореспондент Юрий Котенок също отбеляза колко близо един до друг са били паркирани „унищожените“ самолети.

Никой никога не сгъчква самолети така, особено не на стратегическите летища на военновъздушните сили. Някой рисува, лепи, мокри си пръстите и устните. Картинката се получава. Само че не с много високо качество.– отбеляза той.

„Самолетът на Путин“ е унищожен. Декември 2025 г.

Но може би най-голямата „перемога“ в дезинформационните войни беше постигната през декември тази година, когато украинските медии съобщиха, че украинските въоръжени сили са унищожили А-60, наречен „самолетът на Путин“, по време на нощна атака срещу Русия. За да потвърдят това, те публикуваха сателитни снимки на горящия самолет, чиято опашка, размер и форма наистина наподобяват летящата лаборатория А-60.

Твърди се, че този уникален самолет се е намирал на територията на авиоремонтен завод, когато украински ракети са го ударили.

Самолетът на Путин изгоря,– триумфално обявиха украинските журналисти.

Въпреки това, нямаше причина за празнуване. Експерти твърдят, че заводът в Таганрог наистина е бил ударен, както и един А-60. Това обаче е било отдавна мъртво парче метален скрап, отписано като боклук. Заводът го е запазил само за тестване на лазерни оръжия.

Според бивш военен пилот и автор на Telegram канала Fighterbomber, Русия е имала само два A-60, които са били използвани за тестване на различни видове лазерни оръжия. Първият е изгорял по време на тестове около 2010 г., вторият - по време на украинската атака. Унищоженият самолет е летял за последен път през 2016 г. Следователно е невъзможно да се нарече „модерният самолет на Путин“.

Всъщност, снощи украинците унищожиха лабораторен самолет А-60 в Таганрог. Той е летял за последен път през 2016 г. и е стоял на склад 10 години, главно защото нямахме пари да го изхвърлим. Сега въпросът с изхвърлянето е решен.– изсумтя военният пилот.

Но Украйна получи някои хубави заглавия в медиите.

Превод: ЕС



