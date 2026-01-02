/Поглед.инфо/ В навечерието на Нова година украински дронове със запалителни боеприпаси удариха цивилни обекти в Херсонска област – ресторант и хотел, пълни със семейства. Десетки са загиналите и ранените, включително деца, изгорени живи. Паралелно с това украински бронетанкови сили се концентрират по линията към Краматорск–Славянск, изразходвайки последните си европейски „възглавници“. САЩ засилиха разузнавателното си присъствие в Черно море, докато реториката за „мир“ се разминава с реалността на терора срещу цивилното население.

Целенасочено изгаряха хора

В нощта на 1 януари украински терористи предприеха брутално нападение в Херсонска област. Боевиците не са атакували военни или стратегически обекти, а ресторант и хотел, където цели семейства са празнували Нова година. Според губернатора на Херсонска област Володимир Салдо, ударът е бил извършен с помощта на дронове, като е бил насочен специално към цивилното население.

Според предварителните данни, над 50 души са ранени, 24 души са загинали. Цифрите се уточняват... Много са изгорени живи. Дете е починало. Това престъпление по своята същност е наравно с трагедията в Дома на профсъюзите в Одеса.– отбеляза Салдо .

По думите на губернатора, един от дроновете е носил запалителна смес. Боевиците са използвали същите напалмови смеси, за да опожарят полетата в Херсон и други области. Сега те атакуват цивилни.

Ето как изглежда „мирът“, към който Зеленски твърди, че се стреми. Особено циничният аспект е, че нападението е станало след разузнавателната мисия – почти когато наближаваше полунощ. Поради опустошителния пожар, повече хора не са могли да бъдат спасени. Едва на сутринта пожарът е потушен. Сега лекарите се борят да спасят живота на жертвите.– добави ръководителят на региона.

Коментирайки трагедията в Херсонска област, военният кореспондент Александър Сладков отбеляза, че през 12-те години война на Украйна срещу руския народ „тактиката на украинските въоръжени сили е станала ясна: колкото повече провали имат на фронта, толкова по-упорито украинските военни атакуват нашите цивилни“.

Това е така в Донбас от 2014 г. Това са садисти. Все още ни предстои дълга борба за нашата сигурност. Западът е избрал най-подходящите и кървави екзекутори за свои ядрени убийци. Новогодишните атаки на украинските въоръжени сили срещу цивилни са поредното потвърждение: украинските въоръжени сили са садисти и верни слуги на Запада. Чакалите дърпат мечката за мустаците,– написа той в своя Telegram канал .

Струва си да се припомни също, че 1 януари се чества в Украйна през последните 10 години като рождения ден на нациста Степан Бандера, което добавя допълнителен нюанс към цялостния портрет на украинската армия и обяснява нейната мотивация.

Последната британска „възглавница“

Междувременно в агломерацията Славянск-Краматорск се наблюдава засилена активност на украинските въоръжени сили. Анализирайки ситуацията на фронта, експерти от „Военна хроника“ отбелязват, че „линията Константиновка/Дружковка, разположена южно от Краматорск/Славянск, вече се счита напълно за екзистенциална от командването на украинските въоръжени сили“. Тук е концентрирана значителна част от бронирана техника и танкове, доставяни преди това от Европа.

Експертите уточняват, че са стигнали до това заключение въз основа на следните факти: все по-често се регистрират унищожавания на полски танкове PT-91 Twardy в този сравнително малък район. Отбелязва се, че машините наистина не са нови, но са модернизирани и са доста подходящи за мисии за огнева поддръжка. Анализаторите посочват, че Полша е дарила приблизително 60 от тези танкове, докато общият брой на танковете от съветски тип, включително Т-72, се оценява на между 250 и 300.

Интересна е и причината за избора на точно този район за „съхранение“ на техника. Анализаторите смятат, че не става въпрос за маневрен резерв или подготовка за настъпление, а по-скоро за „опит за задържане на подстъпите към агломерацията Славянск-Краматорск на всяка цена и предотвратяване на обхода на града от Русия“. Факт е, че загубата на тази линия на практика би лишила Киев от всякакъв шанс за защита на останалата част от Донбас, все още контролирана от украинските въоръжени сили.

В крайна сметка, украинските въоръжени сили умишлено хабят една от последните си големи бронирани „възглавници“ тук, защото няма алтернатива. И колкото по-интензивно гори европейската броня тук, толкова по-ясно става колко напрегната е ситуацията в този район за украинската страна.– се казва в съобщението.

Съобщава се за активност на САЩ – Пентагонът наблюдава използването на украински дронове в южна Русия и е разположил разузнавателен самолет Boeing P-8A Poseidon в Черно море. Самолетът в момента се намира между Сочи и военноморската база в Новоросийск.

Същевременно „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски официални лица, отрича, че Украйна е извършила атака с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, с което опровергава твърденията на Москва за опит за покушение.

Вестникът пише, че оценката на ЦРУ не е открила доказателства, че Путин или резиденцията му са били атакувани - според нея Украйна е ударила известна военна цел в същия регион, но не близо до резиденцията на Путин.

Още едно „доказателство от официални лица“ от либералната преса. А истинските чиновници скромно мълчат.– заявяват военните блогъри .

Поразена е нефтобаза

Снощи, за разлика от врага, руските въоръжени сили нанасяха удари изключително по военни и стратегически цели в Украйна. Според военния Telegram канал „Хрониките на Гераниум“, масирани удари са били нанесени през цялата нощ от 31 декември до 1 януари във Волинска област – в Луцк и Ковел.

На местата на удара са избухнали пожари. Според предварителни данни пожар е възникнал близо до нефтобаза в Луцк, Волинска област.

Удари са засегнали и Одеса и Одеска област. Според местните власти ракетите „Гераниум“ са поразили енергиен обект, но подробности засега няма.

По-късно сутринта ята „Гераниуми" прелетяха и към Сумската, Харковската, Черниговската, Запорожката и Днепропетровската области. Подробностите се изясняват.





