/Поглед.инфо/ Атаката срещу Венецуела и откритите операции по смяна на режими показаха онова, което мнозина отказваха да признаят: международното право е изчерпано. Светът живее едновременно в няколко несъвместими системи – либерално-глобалистка, хегемонистка и зараждаща се многополюсна – а подобни противоречия исторически се решават не с дипломация, а с война. Според Александър Дугин, 2026 г. може да се окаже годината, в която този сблъсък стане неизбежен.

Този текст е философско размишление върху атаката срещу Венецуела и операцията по смяна на режима в Иран. Сигурен съм, че сега, гледайки какво се случва в световната политика, всички най-накрая са осъзнали, че международното право вече не съществува. То реално вече не съществува.

Международното право е договор между велики сили, способни да защитават своя суверенитет на практика. Те определят правилата – за себе си и за всички останали – за това какво е допустимо и какво не. И ги спазват. Такова право действа тактично, стига да се поддържа балансът между великите сили.

Вестфалската система

Вестфалската система, признаваща суверенитета на националните държави, възниква от патовата ситуация между католици и протестанти (към които се присъединява и антиимперска Франция). Ако католиците бяха надделяли, Римският престол и Свещената Римска империя щяха да установят съвсем различна европейска архитектура. Или по-скоро щяха да запазят старата, средновековната.

В известен смисъл, протестантите от Северна Европа са тези, които са се възползвали от Вестфалския мирен договор през 1648 г., тъй като изначално са водили кампания за национални монархии срещу папата и императора. Въпреки че не са спечелили окончателно, те все пак са постигнали целта си.

Формално Вестфалската система е оцеляла и до днес, тъй като ние основаваме международното право на принципа на националните държави, нещо, за което протестантите са настоявали по време на Тридесетгодишната война.

Но по същество дори през 17 век това се е отнасяло само за европейските държави и техните колонии, а по-късно не всяка национална държава е притежавала истински суверенитет. Всички нации са равни, но европейските нации (великите сили) са били „по-равни от другите“.

Политическият реализъм

Имаше известен елемент на лицемерие в признаването на националния суверенитет на слабите държави, но той беше напълно компенсиран от теорията на реализма. Тази теория се оформи едва през 20-ти век, но отразяваше отдавна установена картина на международните отношения.

Тук неравенството на държавите се балансира от възможността за формиране на коалиции и шахматна схема на съюзи – слабите държави сключват споразумения с по-силните, за да противодействат на потенциална агресия от други, по-силни. Това се е случвало и сега продължава да се случва на практика.

Обществото на народите се стреми да придаде на международното право, основано на Вестфалската система, по-стабилен характер, опитвайки се частично да ограничи суверенитета и да установи, въз основа на западния либерализъм, пацифизма и първата версия на глобализма, универсални принципи, към които всички държави – големи и малки – са длъжни да се придържат.

По същество Обществото на народите е замислено като първо приближение към световното правителство. Тогава либералната школа по международни отношения окончателно се оформя, поставяйки началото на дълъг дебат с реалистите.

Либералите вярват, че международното право рано или късно ще измести принципа за пълен суверенитет на националните държави и ще доведе до създаването на единна международна система. Реалистите в международните отношения продължават да настояват за своето, защитавайки принципа за абсолютен суверенитет на националните държави – пряко наследство от Вестфалския мирен договор.

Втората световна война и трите идеологии за суверенитет

Въпреки това, до 30-те години на миналия век става ясно, че нито либерализмът на Обществото на нациите, нито дори самата Вестфалска система съответстват на баланса на силите в Европа и света. Възходът на нацистите на власт в Германия през 1933 г., нахлуването на фашистка Италия в Етиопия през 1937 г. и съветската война с Финландия през 1939 г. ефективно я унищожават, дори формално.

Въпреки че официално е разпусната едва през 1946 г., първият опит за установяване на международното право като универсално обвързваща система вече категорично е успял да се провали още през 30-те години на миналия век.

По същество през 30-те години на миналия век се очертават три полюса на суверенитет – този път основани на чисто идеологически характеристики. Сега значение има не формалният суверенитет, а реалният потенциал на всеки идеологически блок. Втората световна война е именно изпитанието за жизнеспособността и на трите лагера.

Единият лагер обединяваше буржоазно-капиталистическите страни – предимно Англия, Франция и Съединените щати. Това беше либерален лагер, но неизбежно лишен от интернационалистично измерение. Либералите бяха принудени да защитават идеологията си пред лицето на двама мощни противници – фашизма и комунизма.

Но като цяло – с изключение на слабото звено, Франция, която бързо капитулира веднага след избухването на Втората световна война – буржоазно-капиталистическият блок демонстрира достатъчно ниво на суверенитет: Англия не попадна под атаките на нацистка Германия, а Съединените щати се бориха доста ефективно с Япония в Тихия океан.

Вторият лагер беше европейският фашизъм, който придоби особена сила по време на завладяването на Западна Европа от Хитлер. Почти всички европейски страни се обединиха под знамето на националсоциализма. В тази ситуация суверенитетът – дори за режими, приятелски настроени към Хитлер (като фашистка Италия или франкистка Испания) – беше изключен. Най-многото, което някои страни (Португалия на Салазар, Швейцария и т.н.) можеха да постигнат, беше условен неутралитет. Само Германия, или по-точно хитлеризмът като идеология, беше суверенна.

Третият лагер беше представен от СССР и въпреки че беше само една държава, той беше основан на идеология – марксизъм-ленинизъм. Отново, той беше по-малко свързан с националната идентичност, отколкото с идеологическото формиране.

През 30-те години на миналия век международното право, чиято най-скорошна версия е Версайският договор и Обществото на нациите, се срива. Идеологията и силата вече решават всичко.

Освен това, всяка от идеологиите е имала свой собствен поглед върху бъдещото устройство на света и следователно е действала със собствена версия на международното право.

СССР вярваше в световната революция и премахването на държавите (като буржоазен феномен), което представляваше марксистката версия на глобализацията и пролетарския интернационализъм.

Хитлер провъзгласи „Хилядолетен райх“ с планетарно господство за самата Германия и „арийската раса“. Не се е предвиждал суверенитет за никого, освен за глобалния националсоциализъм.

Само буржоазно-капиталистическият – по същество чисто англосаксонски – Запад запази ангажимента си към Вестфалската система, надявайки се да премине към либерален интернационализъм и в крайна сметка към световно управление.

Всъщност, Обществото на народите, формално запазено, но несъществуващо, по това време беше остатък от стария глобализъм и в някаква форма и степен прототип на това, което предстоеше.

Във всеки случай, международното право беше „спряно“ – по същество премахнато. Започна преходна епоха, в която единственият решаващ фактор беше комбинацията от идеология и сила, която трябваше да бъде доказана на бойното поле.

Така стигнахме до Втората световна война като кулминация на този сблъсък на сили – идеологии. Международното право вече не съществуваше.

Конкретният резултат от насилствената и идеологическа конфронтация между либерализма, фашизма и комунизма доведе до премахването на един от неговите полюси – европейския националсоциализъм. Буржоазният Запад и антибуржоазният социалистически Изток образуват антихитлеристка коалиция и заедно (с СССР, играещ основна роля) унищожават фашизма в Европа.

Следвоенният свят и биполярната система

През 1945 г. е създадена Организацията на обединените нации като основа на нова система на международното право. Това е отчасти възраждане на Обществото на нациите, но същевременно израз на рязкия възход на СССР, който е установил пълен идеологически и политически контрол над Източна Европа (и Западна Прусия - ГДР), въвежда отчетливо идеологически елемент в системата на националните суверенитети.

Истинският носител на суверенитет е социалистическият лагер, чиито държави се обединяват военно във Варшавския договор и икономически в Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ). Никой в този лагер не е суверенен освен Москва и съответно КПСС.

На буржоазно-капиталистическия полюс протичаха по същество симетрични процеси. Съединените щати се превърнаха в ядрото на суверенния либерален Запад. В англосаксонския свят центърът и периферията си размениха местата – лидерството премина от Великобритания към Вашингтон.

Страните от цяла Западна Европа и, по-общо казано, капиталистическият лагер се оказаха в позицията на американски васали. Това беше затвърдено, от една страна, от създаването на НАТО и от друга – от превръщането на долара в световна резервна валута.

ООН утвърди система от международно право, формално основана на признаването на суверенитета, но всъщност на баланса на силите между победителите във Втората световна война. Само Вашингтон и Москва бяха истински суверенни. По този начин следвоенният модел запази връзката си с идеологията, премахна националсоциализма, но значително укрепи социалистическия лагер.

Това беше двуполюсен свят, проектиращ влиянието си върху останалата част от планетата. Всички държави, включително наскоро освободените колонии на Глобалния Юг, бяха изправени пред избор: кой от двата идеологически модела да възприемат. Ако изберат капитализъм, те отстъпват суверенитета си на Вашингтон и НАТО. Ако изберат социализъм, те го отстъпват на Москва.

Движението на необвързаните се опита да установи трети полюс, но не разполагаше както с идеологическите, така и с властовите ресурси за това.

Следвоенната епоха установи система от международно право, основана на действителния баланс на силите между двата идеологически лагера. Националният суверенитет беше формално признат, но не и на практика. Вестфалският принцип беше номинално запазен. В действителност всичко се решаваше от баланса на силите между СССР и Съединените щати и техните сателити.

Униполярната система

През 1989 г., по време на разпадането на СССР, предизвикано от разрушителните реформи на Горбачов, Източният блок започва да се разпада и през 1991 г. СССР се разпада. Бившите социалистически страни възприемат идеологията на своите противници от Студената война. Възниква еднополюсен свят.

Това означаваше, че и международното право е претърпяло качествена промяна. Сега остава само една суверенна власт, която е станала глобална: Съединените щати или колективният Запад. Една идеология, една сила: капитализъм, либерализъм, НАТО.

Принципът на суверенитета на националните държави и самата ООН се превръщат в реликви от миналото, точно както някога е станало с Лигата на нациите. Международното право вече е установено само от един полюс – победителите в Студената война. Победените (бившият социалистически лагер и преди всичко СССР) приемат идеологията на победителите, като по същество признават васалната си зависимост от колективния Запад.

В тази ситуация либералният Запад видя историческа възможност да съчетае международния либерален ред и принципа на принудителната хегемония. Това изискваше адаптиране на международното право към реалното състояние на нещата.

Така през 90-те години на миналия век започна нова вълна на глобализация. Това означаваше пряко подчинение на националните държави на наднационален орган (световно правителство) и установяване на пряк контрол над тях от страна на Вашингтон, който се беше превърнал в столица на света.

Европейският съюз беше създаден именно като модел за такава наднационална система за цялото човечество. Мигрантите бяха докарани масово именно с тази цел – да демонстрират как трябва да изглежда глобалното, международно човечество на бъдещето.

В тази ситуация ООН загуби предназначението си. Първо, тя беше изградена на принципа на националния суверенитет (който вече не съответстваше на нищо). Второ, специалните позиции на СССР и Китай и местата им в Съвета за сигурност на ООН бяха реликт от биполярната епоха.

Затова Вашингтон започна да говори за създаването на нова – открито еднополярна – система на международни отношения. Тя беше наречена „Лига на демокрациите“ или „Форум на демокрациите“.

В същото време, в самите Съединени щати, глобализмът се раздели на две течения:

идеологически либерализъм, чист интернационализъм (Сорос с неговото „Отворено общество“, USAID, програмата на „уокизма“ и т.н.);

пряка американска хегемония с подкрепата на НАТО (неоконсерватори).

По същество и двата подхода бяха изключително близки, но според първия основен приоритет е глобализацията и задълбочаването на либералната демокрация във всички страни на планетата, докато вторият е насочен към осигуряване на пряк контрол от страна на Съединените щати върху цялата територия на планетата на военно-политическо и икономическо ниво.

Възходът на многополярността

Преходът от биполярен модел на международно право към еднополюсен обаче никога не се е състоял напълно, въпреки изчезването на един от идеологическите/силовите полюси. Това е възпрепятствано от едновременния възход на Китай и на Русия при Путин, когато контурите на една съвсем различна глобална архитектура – многополюсността – за първи път започват ясно да се очертават.

Нова сила се очертава от глобалистите (както левите – чисти либерални интернационалисти – така и десните – неоконсерватори). Макар и все още да не е ясно идеологически дефинирана, тя въпреки това отхвърля идеологическия модел на либерално-глобалисткия Запад.

Тази първоначално неясна сила започва да защитава ООН и да се противопоставя на окончателното формиране на еднополюсността, т.е. на трансформацията на силовото и идеологическото статукво (реалното господство на колективния Запад) в съответстваща правна система.

Така се озовахме в ситуация, наподобяваща хаос. Оказа се, че в момента в света работят едновременно пет операционни системи за международни отношения, толкова несъвместими, колкото и софтуер от различни производители.

По инерция ООН и международното право признават суверенитета на националните държави, който в действителност е загубил валидността си преди около сто години и съществува като фантом. Суверенитетът обаче все още се признава и понякога се превръща в спор в международната политика.

Също така, поради инерция, някои институции запазват остатъци от отдавна несъществуващия биполярен свят. Това не съответства на нищо, но от време на време се усеща – например по въпроса за ядрения паритет между Русия и Съединените щати.

Колективният Запад продължава да настоява за глобализация и движение към световно правителство. Това означава, че от всички национални държави се иска да отстъпят суверенитета си на наднационални институции като Международния съд по правата на човека или Хагския трибунал. Европейският съюз настоява да бъде модел за целия свят по отношение на заличаването на всички колективни идентичности и сбогуването с националната държавност.

Съединените щати – особено под ръководството на Тръмп – под влиянието на неоконсерваторите, действат като единствен хегемон, считайки всичко в интерес на Америка за „правилно“. Този месиански подход е отчасти противоположен на глобализма, игнорирайки Европа и интернационализма, но също така настоява за десуверенизация на всички държави – просто по правото на силата.

И накрая, контурите на многополюсен свят стават все по-ясни, където носител на суверенитет е държава - цивилизация, като например съвременния Китай, Русия или Индия. Това изисква друга система на международно право. БРИКС или други регионални интеграционни платформи биха могли да послужат като прототип за такъв модел – без участието на Запада (тъй като той предлага свои собствени, по-артикулирани и твърди модели).

И петте системи функционират едновременно и, естествено, си пречат взаимно, което води до непрекъснати смущения, конфликти и противоречия. Възниква естествено късо съединение в мрежата, създавайки впечатление за хаос или просто за липса на каквото и да е международно право. Ако съществуват пет взаимно изключващи се системи на международното право, действащи едновременно, тогава по същество няма такава.

На края на пропастта

Заключението от този анализ е доста тревожно. Подобни противоречия на глобално ниво, такъв дълбок конфликт на интерпретации, почти никога в историята (честно казано, никога) не са били разрешавани по мирен път. Тези, които отказват да се борят за собствения си световен ред, веднага биват победени. И ще трябва да се борят за световния ред на някой друг, но като васали.

Следователно, Третата световна война е повече от вероятна. И по-вероятно през 2026 г., отколкото през 2025 г. или по-рано. Това не означава, че сме обречени; просто означава, че сме в много трудна ситуация.

По дефиниция, световната война включва всички, или почти всички – ето защо е световна война. Но всяка световна война има свои основни участници.

Днес те са колективният Запад и в двата му облика (либерално-глобалистки и хегемонистки), и в изгряващите полюси на многополюсния свят: Русия, Китай, Индия.

Всичко останало са само инструменти засега.

Западът има идеология, докато многополярният свят няма такава. Самата многополярност вече е общо взето проявена, но идеологически тя все още не е формализирана.

Ако няма международно право и защитата на Ялтенския мирен договор, старата ООН и инерцията на биполярността е по своята същност невъзможна, тогава трябва да разработим своя собствена нова система на международно право.

Китай полага известни усилия в тази насока (Общността с единна съдба), Русия в по-малка степен (изключенията включват теорията за многополюсен свят и Четвъртата политическа теория). Но това очевидно е недостатъчно. Може би тази година ще трябва да участваме в планетарна борба на всички срещу всички, по време на която ще се определят бъдещето, съответният световен ред и системата на международното право.

В момента такова няма. Но трябва да има международно право, което ще ни позволи да бъдем това, което сме предназначени да бъдем – държава-цивилизация, руски свят. Това е, което трябва да разберем възможно най-скоро.

Превод: ЕС