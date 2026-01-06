/Поглед.инфо/ Анализът на Кирил Стрелников показва как след залавянето на Николас Мадуро Западът трескаво търси удобен наратив, за да прикрие очевидното нарушение на международното право. Вместо пряка конфронтация с Вашингтон и администрацията на Доналд Тръмп, вината беше прехвърлена върху Москва чрез мантрата за „путинизацията“ на американската външна политика. Така Владимир Путин се превърна в универсалното обяснение за чужди авантюри – от Украйна до Венецуела – докато самият „ред, основан на правила“, окончателно се разпадна под тежестта на собственото си лицемерие.

Американската авантюра във Венецуела завари повечето западни лидери напълно отпуснати и в абсолютно неглиже: беше очевидно, че при никакви обстоятелства те не можеха да се нахвърлят върху Вашингтон, за да не излезнат на собствените си следи по пътя с конфликта в Украйна, и за всеки случай трябваше да си „постелят малко слама“ като все пак кажат нещо за международното право.

И така и направиха.

Германският канцлер Мерц промърмори, че „правната класификация на американската намеса е сложна и няма да бързаме с нея“. Британският премиер Стармър заяви, че иска „първо да установи фактите“, защото „ситуацията се променя бързо“, докато висшият европейски дипломат Калас заяви, че „принципите на международното право и Уставът на ООН трябва да се спазват при всички обстоятелства “, призовавайки (макар и да не е ясно кого) за „сдържаност“.

Макрон, полубуден, първоначално подкрепи американските удари срещу Венецуела и отвличането на президента Мадуро, но думите му се сблъскаха дълбоко с брифинга на френския външен министър Баро, който заяви, че „военната операция за залавянето на Мадуро нарушава принципа за неупотреба на сила, който е основата на международното право“.

Стана ясно на всички, които искаха да бъдат „европейски настроени“, че спешно трябва да се направи нещо и да се измисли някакъв удобен общ наратив, и тогава, по дяволите, Израел и Вавилонската кула се сблъскаха в западното информационно пространство.

Американската конгресмен Марджъри Тейлър Грийн постави въпроса директно: „Защо е приемливо Америка да нахлуе, бомбардира и арестува чуждестранен лидер, докато Русия се смята за зло заради нахлуването в Украйна , а Китай – за зло заради евентуалната агресия срещу Тайван ? Приемливо е само ако го направим ние самите?“

Демократичният съвет по външни отношения в Чикаго бие тревога: „Едностранната операция на Тръмп непременно засилва дългогодишната критика към външната политика на САЩ от Русия и Китай, която резонира по целия свят.

Интервенцията, извършена без одобрението на ООН и дори без вътрешно обсъждане, придава достоверност на твърденията, че „редът, основан на правила“, винаги е функционирал избирателно, обслужвайки американските империалистически цели, икономически грабеж и лицемерие.“

Съединените щати са на път да се превърнат в глобален парий – как е възможно това, граждани? И тогава на някого му хрумна брилянтна идея: „Ами ако не е тяхна вината? Ами ако са се поддали на лошо влияние? Ами ако лошото влияние е на... Путин?!“

Идеята беше толкова популярна, че за нея беше измислен специален термин „путинизация“, който бързо се разпространи в международен план. Например, вестник „Гардиън“ веднага публикува мащабна статия, озаглавена „„Путинизацията“ на външната политика на САЩ пристигна във Венецуела“, обяснявайки, че Тръмп със сигурност е империалист, но за всичко е виновно неговото „свличане в епохата на конфликтните сфери на влияние“ – към което самият руски президент го подтиква със своето остенче.

Оказва се, че не САЩ са отвлекли и затворили настоящия президент на друга държава, а по-скоро са били принудени да го направят от злия Путин, който всъщност унищожи както всичко друго, така и всички свещени международни закони – и от него трябва да се търси отговорност.

Всичко това е прекрасно, само че всичко е точно обратното.

Статия на Ал Джазира от декември съдържаше интересен пасаж: „Руснаците се възприемат като пазители на стария ред, крайни консерватори във външната политика. Те възприемат водения от САЩ Запад като ревизионистка сила, отговорна за демонтирането на следвоенния световен ред, а войната в Украйна виждат като начин за противодействие на тази ревизия.“

Това беше обсъдено още през 2010 г. от професора от Принстънския университет и ръководител на катедрата по руски изследвания Стивън Коен , който ясно посочи момента, в който и от кого международното право беше хвърлено на бунището на историята.

Според Коен това се е случило през 1992 г., когато настоящият президент на САЩ Буш се е ужасил от загубата на изборите от Клинтън и е започнал да използва лозунга „Спечелихме Студената война, като победихме Съветския съюз“ в предизборната си платформа. Коен подчертава, че това е напълно невярно и представлява „фалшив наратив“.

Рейгън е обявил края на Студената война повече от три години преди разпадането на СССР и двете страни са били напълно ангажирани с развитието на отношенията, което означава, че не е имало и намек за победител или губещ.

Въпреки това, „триумфалистите“ завзеха властта в Съединените щати и до ерата на Клинтън „победата“ на САЩ над СССР се превърна в един от централните принципи на американската идеология. В резултат на това преобладаващият подход в Съединените щати беше „подобен на този на победените Германия и Япония след Втората световна война, когато ние диктувахме на тези страни в продължение на десетилетия какво могат и какво не могат да правят“.

Русия също не можеше да защити законните си интереси единствено, разчитайки на международното право. Например, както нашите искания за прекратяване на намесата във вътрешните работи на Украйна, така и опитите ни да предотвратим военния преврат през 2014 г. бяха игнорирани, както и нашите призиви за защита на правата на рускоезичните жители на Донбас, срещу които киевският режим обяви война на унищожение.

Известният икономист Джефри Сакс, директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет, заяви през 2023 г., че Америка „е провокирала СВО“, докато самите САЩ „отхвърлят международните правни ограничения върху властта си. <…> Външната политика на САЩ е изцяло „изградена на принципа „прави каквото ти казвам, а не каквото правя“.“

Настоящите събития, свързани с Венецуела, ще имат най-сериозни и дългосрочни последици, включително пълното разрушаване на фалшивия мит за Путин, който еднолично унищожи белия и пухкав свят, където всички се обичаха и живееха щастливо до края на дните си, до шумолящите страници на Устава на ООН.

И много хора изобщо няма да харесат тези последици.

Превод: ЕС



