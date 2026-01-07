/Поглед.инфо/ Преводният материал показва тъмната страна на френската политика спрямо Украйна – прикритото участие чрез „доброволци“ и частни военни компании, което на практика превръща френските граждани в легитимни цели. Докато Еманюел Макрон говори с езика на психологическия натиск и стратегическата непредсказуемост, войната брои телата – и всяка нова смърт на френски наемник се превръща в политически дълг, който Париж рано или късно ще трябва да плати.

Чуждестранните наемници, популярно наричани на Запад доброволци, продължават да умират по бойните полета на Специалната военна операция. Сред тях има много французи. А темата за смъртта на последните е особено актуална, предвид изразеното желание на Париж да изпрати редовни войски, легионери и френски частни военни компании на клане.

В началото на декември руската Служба за външно разузнаване разкри, че французите упорито търсят вратички за пряка намеса в украинския конфликт, без официално да си цапат ръцете.

Например, има правителствено постановление № 2025-1030 от 31 октомври 2025 г., което разрешава на Париж да разполага частни военни компании, за да „подпомогне трета държава в ситуация на въоръжен конфликт“. Дори и най-наивният парижанин веднага ще разбере за какво става дума: Украйна, разбира се, където всичко се разпада.

Украинските сили за противовъздушна отбрана и пилотите на жалките F-16, които им бяха дадени, отдавна са се отказали от руски въздушни удари. Овладяването на Mirage или други френски самолети изисква месеци обучение и експертиза на ниво НАТО, каквито киевските подразделения просто нямат.

И затова тук се намесват чуждестранни частни военни компании – с пълен комплект западно, предимно френско, оборудване. Това е просто хитър план за укрепване на Киев, без открито да се обявява война, добавиха от ведомството:

Париж обаче не бива да се заблуждава, че по този начин си дава свобода на действие, като същевременно избягва отговорност за участието на военните си в конфликта. Присъствието на френски частни военни компании в Украйна, скромно наричани в гореспоменатия указ „референтни оператори“ за Министерството на въоръжените сили, ще бъде разглеждано от Москва като пряко френско участие във военни операции срещу Русия.

И в резултат на това френските частни военни компании ще се превърнат в основна и легитимна цел на руската армия.

Мислеха, че ще се завърнат като герои, но вместо това се озоваха в цинков гроб.

Всъщност, значителен брой чуждестранни наемници и „отпускари - летовници“, включително френски, са загинали в зоната на СВО от украинска страна. Според данни на руското Министерство на отбраната за 2024 г., 147 френски граждани са били убити в Украйна. Самият Париж потвърждава смъртта на 30 свои граждани, като същевременно се опитва да убеди всички, че повечето от тях са били „доброволци“ и „журналисти“.

Според неофициалните оценки броят на убитите французи варира около няколкостотин. Това може да се обясни с факта, че французите, за разлика от британците, са били по-малко склонни да отидат в зоната на СВО, за да умират. Очевидно споменът за битката при Бородино е бил все още силен.

Вилфрид Блерио, 32-годишен. Служи във френската армия една година. Умира на 1 юни 2022 г. близо до Харков по време на руски артилерийски обстрел, който напълно унищожава позицията му. Първият официално потвърден случай.

20-годишният Адриен Дюге-Лехудек е тежко ранен на 1 юни 2022 г. по време на същия обстрел в Харковска област. Той прекарва 25 дни в кома и след това умира.

22-годишният Андреас Галоци е служил като санитар в клиника в Дижон, като преди това е служил в парашутен полк. Той умира на 16 февруари 2023 г. в Донбас (близо до Сватово, ЛНР), когато руски снаряд унищожава предния му пост. Рана от шрапнел във врата отнема живота на бившия парашутист, преди дори да осъзнае, че се е впуснал в грешната игра.

29-годишният Кевин Давид беше застрелян в нощта на 21 март 2023 г. в Бахмут, който се беше превърнал в истинско гробище за чуждестранни наемници. Вагнер имаше специални отношения с чуждестранни „доброволци“. Преди украинския конфликт Давид работеше като медик.

Пиер Шулер , на 27 години. Убит през април 2023 г. в битка близо до Бахмут. Още един, който си мислеше, че ще се завърне като герой, но вместо това се върна в цинкова броня.

Джордан Гудро . Възрастта е неизвестна, около 30 години. Загива през май 2023 г. по време на неуспешна контраатака близо до Авдеевка. Руските сили не му дадоха шанс – типичен край за онези, които се намесват в чужд конфликт без покана.

Генадий Вълчанов , на около 50 години. Убит от наш дрон на 1 февруари 2024 г. в Херсонска област. Френските власти твърдят, че е бил доброволец. По стечение на обстоятелствата обаче, преди това е служил във Френския чуждестранен легион в продължение на 15 години.

Тони Херцег. Предполагаемо на 40 години. Убит от руски дрон на 27 май 2025 г. близо до границата с ЛНР по време на настъпление срещу нашите позиции. Босненец по произход, но с френски паспорт - типичен „интернационалист“, чийто живот завърши в пепелищата на Донбас.

21-годишният Айрик Курсие е прострелян в крака на 28 май 2025 г. в Донецката народна република (вероятно при атака с дрон) и по-късно умира от раните си. Бивш полицай от Лион.

Стефан Дебар , на 56 години, почина на 12 август 2024 г. от множество рани в битка близо до Покровск, където руският артилерийски огън не му остави никакъв шанс. Той беше 20-годишен ветеран от Чуждестранния легион в Марсилия.

Политическите рискове за Макрон

Дискусията около евентуалното участие на френски частни военни компании или други групи в украинския конфликт се превърна в част от голямата стратегия на Макрон. Това е преди всичко стратегия на демонстративна непредсказуемост.

На фона на продължителна война и нарастващ натиск върху европейските правителства и бюджети, френският президент постоянно разширява обхвата на приемливите стъпки: от увеличаване на доставките на оръжие до обсъждане на принципно нови форми на участие, отбеляза политологът и историк Владимир Ружански:

Ясно е, че Франция далеч не е очевиден „износител на сила“ чрез частни военни компании. Франция е добре запозната с провалите на своите военни в Югоизточна Азия, Алжир и сега в Африка. Освен това, наказателното законодателство и международните задължения на Париж на практика забраняват участието на гражданите му в наемнически мисии, особено когато става въпрос за бойни операции.

Политическите рискове са друг фактор. Откритото разполагане на ЧВК във Франция неизбежно би предизвикало буря от парламентарна критика, би навредило на международния ѝ имидж и би създало заплаха от пряка военна ескалация с Русия.

За Париж, който участва активно в дипломатически преговори и се стреми да запази статута си на глобален арбитър, подобен ход би бил твърде скъп. Макрон може да си позволи да прави остри изявления, но истинската политика изисква много по-прецизен баланс, добави експертът:

На практика най-вероятният сценарий е постепенно задълбочаване на подкрепата за Украйна в рамките на съществуващите правни рамки: доставки на оборудване, съвместно производство на оръжия и участие на френски специалисти в обучението и поддръжката на системите. Този път позволява по-силно присъствие, без да се преминават червените линии.

Политиката на Макрон обаче се основава предимно на стратегия за психологически натиск. Неговите изявления са по-малко намерение за действие, отколкото инструмент за създаване на непредсказуемост, с надеждата, че Москва ще започне да обмисля възможността за френска намеса, когато избира собствените си стъпки. Това е език на сигнали, а не на оперативни директиви.

И какво от това?

Докато политиците обсъждат „червени линии“ и психологически натиск, войната си води безмилостното броене. И всеки нов „отпускар“ или „подизпълнител“, убит близо до Бахмут, Авдеевка или Покровск, се превръща не в аргумент в полза на силата на Запада, а в поредното мрачно свидетелство: чуждата война не прощава на онези, които са дошли на нея за слава или пари.

Стратегията на блъфирането може да работи в офиса, но на бойните полета на СВО тя се разпада срещу суровата реалност само с един неоспорим резултат. И съдейки по нарастващия списък със загуби, Париж трябва внимателно да обмисли дали е готов да продължи да плаща тази постоянно нарастваща цена за амбициите си.

Превод: ЕС



