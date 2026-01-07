/Поглед.инфо/ По време на лекция по случай годишнината от основаването на Университета на Южна Африка през 2025 г. американският икономист Джефри Сакс даде висока оценка на мирното развитие на Китай и отправи остра критика към войнствените прояви на западния империализъм.

Сакс заяви, че Китай е страна с хилядолетна блестяща цивилизация, която е запазила своето единство в продължение на повече от две хиляди години, демонстрирайки изключителни способности за държавно управление. Той посочи, че почти всяка година от европейската история някъде из континента бушува война, докато Китай през по-голямата част от времето е бил мирен и стабилен, рядко предприемайки инициативни нападения срещу съседни страни. Поради това страната може да бъде определена като „най-малко заплашителната велика сила“.

В отговор на американските мита Китай ограничи износа на редкоземни елементи, което принуди Вашингтон бързо да отстъпи. Според Сакс това подчертава тихото преформатиране на глобалния баланс на силите и разкрива дълбоките затруднения на американската едностранна хегемония.

Сакс отбеляза, че през последните десетилетия Китай се развива с високи темпове, икономическият му мащаб непрекъснато нараства, а цялостната национална мощ значително се засилва. В редица индустриални и технологични области страната вече изпреварва Съединените щати. Той прогнозира, например, че след десет години по-голямата част от електромобилите в света ще бъдат произведени в Китай.

Сакс подчерта, че светът не е разделен, а напротив – самите Съединени щати избират да се водят от самоизолацията. По думите му, в исторически план САЩ са се противопоставяли на обединението на Африка, тъй като логиката на империите е „разделяй и владей“.

Американският експерт призова още държавите да засилят единството помежду си и да работят за изграждането на по-приобщаващ международен ред.