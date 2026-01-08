/Поглед.инфо/ На 8 януари се проведе заседание на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия. На него бяха изслушани доклади за работата на партийните групи на ПК на ОСНП, Държавния съвет, КНПКС, Върховния народен съд и Върховната народна прокуратура, както и доклад за работата на Секретариата на ЦК на ККП. Заседанието беше председателствано от генералния секретар Си Дзинпин.

В периода на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) средата за развитие на страната ще бъде белязана от дълбоки и сложни промени, а задачите ще бъдат тежки и многобройни. Необходимо е да се отстоява, прилага и развива по най-добър начин ръководната функция на партията, за да се осигури фундаментална гаранция за изграждането на китайската модернизация.

Заседанието подчерта, че тази година се навършват 105 години от основаването на Китайската комунистическа партия. Основен фокус ще бъдат стратегическите задачи за социално-икономическото развитие през периода на 15-ия петгодишен план, формирайки обща сила за съвместно придвижване на работата във всички сфери, осигурявайки добър старт на новия петгодишен период.