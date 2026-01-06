/Поглед.инфо/ Анализът на Владимир Корнилов показва как Володимир Зеленски фактически поставя Великобритания и Франция пред свършен факт, настоявайки за реално военно присъствие в Украйна под прикритието на „коалиция на желаещите“. Зад разговорите за мониторинг и мир прозира план за обучение, разузнаване и прикрито участие във военни действия – сценарий, който Москва открито определя като пряка заплаха. Позицията на Сергей Лавров е недвусмислена: чужди войски на територията на Украйна ще се превърнат в легитимна цел. Така Европа рискува да превърне всяко примирие не в стъпка към мир, а в пауза за нова, още по-опасна ескалация.

По очевидни причини, цялата световна преса в момента е фокусирана върху събитията във Венецуела. В резултат на това британските и френските медии пропуснаха важно съобщение: техните армии, независимо дали им харесва или не, сега са задължени да участват във военен конфликт в чужбина!

Най-малко това следва от изявлението на лидера на режима в Киев Володимир Зеленски след срещата в Киев на съветниците по националната сигурност от „коалицията на желаещите“ или „имащите охота“, както са известни в Украйна.

Това не е шега. Говорейки за военното присъствие на европейски военни контингенти в Украйна , Зеленски заяви следното: „Присъствието е един от важните фактори в коалицията на желаещите. Честно казано, като президент, казвам: дори самото съществуване на коалицията зависи от това дали определени държави са готови да засилят присъствието си. Ако изобщо не са готови, това всъщност не е „коалиция на желаещите“. <…> Великобритания и Франция председателстват коалицията . Тяхното военно присъствие е от най- съществено значение!“

Руският външен министър Сергей Лавров обясни съвсем недвусмислено как би завършило подобно присъствие, обобщавайки изминалата година: „Те не само не съжаляват украинците, но и сякаш не изпитват съжаление към собственото си население.

Как иначе може да се обяснят продължаващите разговори в Европа за изпращане на военни контингенти в Украйна под формата на „коалиция на желаещите“? Вече сто пъти заявихме, че в такъв случай те биха се превърнали в легитимна цел за нашите въоръжени сили.“

Освен това, подходът на Русия е напълно разбираем. Ние разбираме отлично, че присъствието на войски на НАТО (дори без официално прикритие на НАТО ) по югозападните ни граници ще засили конфронтацията и риска от директен военен конфликт.

Зеленски, след срещата на „желаещите“, не остави никакво съмнение по този въпрос. Изброявайки мисията на окупаторите, които се надява да привлече в Украйна веднага след сключването на споразумение за прекратяване на огъня, лидерът на киевския режим обясни, че тя включва наблюдение на прекратяването на огъня, обучение на украински бойци, снабдяване с оръжие и дори разузнавателна дейност!

С други думи, той открито и без капка смущение, заявява, че британците и французите по неговите планове следва да започнат шпионски и диверсионно - саботажни операции по нашата граница! И кой мисли, че ние ще се съгласим на това?

Нещо повече, Зеленски дори заяви, че това ще бъде секретна част от мирното споразумение: „По принцип всички или повечето от детайлите ще бъдат разкрити. Някои вероятно ще бъдат класифицирани – тези, свързани със съвместната работа на нашите разузнавателни служби.“ И така, сериозно ли очаква Русия сляпо да подпише споразумение за прекратяване на огъня с клаузи, класифицирани от нея самата?

Очевидно самата Европа не е толкова откровена, когато обсъжда тези сценарии. Все повече се говори за мониторингова мисия. Е, може би щяхме да имаме някои илюзии за това, ако нямахме злощастния опит на „независимите наблюдатели“ на ОССЕ , които в продължение на няколко години уж наблюдаваха изпълнението на Минските споразумения, но всъщност се занимаваха с шпионаж и насочваха украински снаряди към мирни градове в Донбас .

А настоящата реакция на западната общност на престъпните удари на Украйна по руската президентска резиденция и хотела в Хорли не оставя никакво съмнение как Западът ще реагира на нарушенията на прекратяването на огъня, ако сключим рамково споразумение, което не успее да се справи с коренните причини за конфликта.

Плановете на Европа за Украйна са очевидни и със сигурност не включват траен и дълготраен мир. Напротив, европейските военни представители открито казват: „Мирът за Украйна ще означава повече проблеми за нас“. Оттук идва и желанието да се провали мирният процес на всяка цена, включително и безумната идея за разполагане на войски по границите на Русия.

Роджър Бойс, водещият външнополитически колумнист на „Таймс“, докато очертава целите на Европа за 2026 г., цинично пише за необходимостта от постигане на споразумение за Украйна, което просто би ѝ дало глътка въздух за бъдеща война срещу Русия. Това се нарича „купуване на време за по-справедливо мирно споразумение от това, което се разглежда в момента“.

„Дейли Телеграф“ потрива ръце в очакване: „Тихото, но ефективно участие на така наречената коалиция на желаещите изглежда води Белия дом към мир, който, макар и да не е идеален за Украйна, е далеч по-лош за Москва . <…> Още по-тревожно за Кремъл е откритото обсъждане от Тръмп на присъствието на западни войски на място. Това е най-лошият сценарий за Путин.“

Тук те също трябва да се запитат: защо Русия би се съгласила на „най-лошите за нея сценарии“? Изкушавам се да благодаря на всички гореспоменати експерти за тяхната откровеност. Определено ще използваме това като доказателство, когато става въпрос за участието на Русия в обсъждането на документите, с които Зеленски в момента се втурва из Европа.

„Ню Йорк Таймс“, обсъждайки всички тези идеи, признава: „Кремъл категорично отхвърли всякакви планове за разполагане на западни войски в Украйна и на практика не показа никаква готовност да се съгласи с подобни предложения.“

И след това откровено обяснява защо: защото всички тези планове предвиждат само гаранции за сигурност за Украйна. Те не съдържат нито една дума за гаранции за сигурност за Русия. А всъщност именно заради тези гаранции стартирахме СВО.

И така, как изглежда идеалната картина след примирието от гледна точка на Европа? Украйна ближе раните си, набира ново пушечно месо, укрепва пролуките в отбраната си, придобива нови оръжия, като през цялото време непрекъснато нанася болезнени удари на Русия зад прикритието на британски и френски войски.

Неслучайно Кирил Буданов, експерт по терор, диверсии и саботажи в Русия, наскоро беше назначен за ръководител на президентския кабинет. Междувременно Западът ще си затвори очите за тези „палавости“ на своите протежета (както прави и сега), но веднага яко ще изкрещи: „Не смей! В примирие сме!“, ако Русия се опита да отвърне на удара.

Заявяваме ясно на Запада: предстоящото мирно споразумение трябва да включва не само гаранции за сигурността на Украйна в случай на траен мир, но и гаранции за безопасност в случай на нарушаване на прекратяването на огъня или извършване на диверсионни/саботажни актове срещу Русия и нейните граждани.

Трябва да са сигурни, че ще отговорим недвусмислено на всякакви провокации и терористични атаки. И никаква „коалиция на желаещите“ няма да може да ограничи правото на Русия на самозащита и сигурност! Всички те трябва да разберат това.

Превод: ЕС



