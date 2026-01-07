/Поглед.инфо/ След залавянето на Николас Мадуро Западът открито демонстрира новата си стратегия: отказ от военна победа и преминаване към операции по вътрешна дестабилизация. Анализите на Atlantic Council, решенията на Европейската комисия за финансиране на информационни програми и масовото производство на фалшиви наративи показват едно – битката вече не е за територия, а за съзнание. Русия не може да бъде победена отвън, затова залогът е преврат отвътре.

Не е нужно да си медиум, за да усетиш прилива на вълнение и обновена надежда, която заля Европа след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

На фона на неуклонното настъпление на руската армия в Украйна и провала на мащабното финансиране на киевския режим чрез замразените руски активи, тези „желания“ се превърнаха в „копнежи“ и отчаяно се нуждаеха от ново вълшебно хапче срещу Путин.

И то беше намерено.

Сравнително анемичното и наистина бързо обезглавяване на ръководството на Венецуела беше пример не за чисто военна операция, а по-скоро за операция по информационна и психологическа война. Според The Globalist събитията във Венецуела са били „управлявана операция по външна политическа инженерия“, съчетаваща многопластов натиск с широкомащабни техники за информационна война.

Мнозина се чудеха: Къде беше противовъздушната отбрана на Венецуела, когато американски хеликоптери висяха над Каракас , осветени като коледни елхи? Къде беше милионната армия, която току-що маршируваше в красиви паради? Защо семейство Мадуро беше охранявано от кубинци, а не от венецуелци?

Отговорът на това е даден от влиятелния американски мозъчен тръст Atlantic Council, който поне за един път нарече нещата с истинските им имена:

„ Американската операция идва след месеци на натиск върху венецуелския режим“ (теренът беше подготвен предварително, а американските специални части влязоха в операцията, сякаш беше супермаркет, защото не се очакваше съпротива);

„Операцията надхвърля обикновена екстрадиция (залавяне на Мадуро): това е операция за смяна на режима“ (тоест, програмата за „наркокорупция“ е разработена и сега няма нужда повече да се преструваме).

Това означава, че темата за операциите по смяна на режими не само не е изчезнала за Запада, но всъщност е получила нов живот. Само преди ден „Берлинер Цайтунг“ съобщи, че Европейската комисия ще отпусне 8,5 милиарда евро за програмата на ЕС за информационни операции „Агора“ , която включва набавяне на експерти, фабрики за ботове, закупуване на информационно влияние и, най-важното, „борба с дезинформацията“ извън ЕС.

Пример за подобен вид бойна дезинформация беше предоставен от британското издание The Times, което публикува вчера забележителна статия, озаглавена „Ако вълненията в Иран се засилят, аятолах Хаменей планира да избяга в Москва“.

Това дори не е статия, а отличен конструктор за всякакъв вид материали за „гнилия диктаторски режим на X“, където само трябва да вмъкнете името на държавата и сърцето ви автоматично ще закърви. Оказва се, че Хаменей вече е разработил подробен план за бягство; той ще избяга с вътрешен кръг от 20 души;

Хаменей ще избяга в Москва , следвайки примера на Башар Асад (и ще живее точно срещу него); всичко вече е подготвено в чужбина за комфортно изгнание – пари, недвижими имоти и многобройни активи на стойност 95 милиарда долара (толкова добре са го изчислили); децата и семействата на ключови ирански служители вече са в чужбина, а хората, разбира се, са предадени, изоставени и ограбени от „параноичния лидер“.

Това е такава класика в жанра, че дори Пушкин, Лермонтов и Толстой потрепват нервно по рафтовете на библиотеките.

По едно време, американското списание „Военна стратегия“, обобщавайки резултатите от 2025 г. относно конфронтацията между Запада и Русия в контекста на конфликта в Украйна, стигна до два ключови заключения:

(Операции като) „Шок и страх“ не са панацея: те могат да потиснат слаби противници, но се провалят срещу подготвена защита и решителна съпротива;

Политическата стабилност остава от решаващо значение - победата принадлежи на страната, която може да устои на бурята.

В скорошен доклад „Поуки от операциите за обществена информация в текущи конфликти“, публикуван от официалното издание на американската армия, Military Review, решението е взето окончателно: в потенциален конфликт с Русия фокусът трябва да бъде върху психологическите операции.

Според анализаторите „демократична нация с огромно превъзходство в силите, постигаща последователни тактически победи, все още рискува стратегическо поражение, когато противникът ѝ ефективно използва когнитивна война, за да подкопае обществената подкрепа“ и следователно „преди да бъде произведен първият изстрел, в публичното информационно пространство ще се разгърне битка за наративи“.

Просто трябва да признаем, че колективният Запад никога няма да се откаже от опитите си да победи Русия, а ще се стреми да го направи отвътре, защото е невъзможно да я победи отвън. Както словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера , „институциите на Европейския съюз таят непонятна и необяснима омраза към Русия и ЕС е готов да доведе антируската си позиция до самия ръб на пропастта“.

Може да опитат - ще падат много дълго, далеч и болезнено.

Превод: ЕС



