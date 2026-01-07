/Поглед.инфо/ Георги Стамбулев разговаря с Красимир Каракачанов и Румен Петков – част втора на един безкомпромисен дебат за рухването на управлението, сервилността към Брюксел, миграционния натиск, икономическите щети от санкциите и опасния институционален вакуум, в който България влиза.

Във втората част на разговора Петков и Каракачанов свалят фасадата на „стабилността“ и назовават причините за политическия срив: арогантност, липса на диалог, подчинена външна политика и отказ от защита на националния интерес.

От санкциите срещу Русия и загубените пазари, през зелената сделка и енергийната разруха, до миграционните квоти и двойните стандарти в ЕС – разговорът очертава мрачна, но ясна картина на България като периферия без глас.

Финалът поставя ключовия въпрос: лоялност към кого и на каква цена, когато държавата губи икономика, идентичност и самоуважение.

Първа част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=vem-pUQcZAM&t=4s

#ПогледИнфо #ПетковКаракачанов #България #ЕС #ПолитическаКриза #Суверенитет