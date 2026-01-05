/Поглед.инфо/ САЩ арестуваха венецуелския президент и обявиха триумф, но зад зрелищната операция се очертава опасен сценарий: дестабилизация, контрол над петрола и превръщане на Венецуела в провалена държава. Международното осъждане расте, а въпросът вече не е „кой спечели“, а кой ще плати цената.

Съединените щати нападнаха Венецуела и заловиха президента на страната Николас Мадуро. Вашингтон вече му повдигна обвинения, които предполагат потенциални четири доживотни присъди, ако бъде признат за виновен. Докато президентът Доналд Тръмп твърди, че е постигнал категорична победа, международната общност осъжда действията на Вашингтон. Какво стои зад операцията и какви ще бъдат нейните последици?

Съединените щати обвиниха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му в „наркотероризъм“. Според главния прокурор Пам Бонди, президентът „е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на оръжия и разрушителни устройства и заговор за притежание на оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати“.

Двойката се очаква скоро да се яви в съда. Според съобщенията, Мадуро е изправен пред до четири доживотни присъди, ако бъде признат за виновен.

В събота президентът и първата дама бяха заловени от американските части от Делта Форс. Според CNN президентът е спал у дома, когато е бил задържан. Каналът твърди , че в операцията са участвали агенти на ФБР и специалните сили на САЩ.

Припомняме, че седем експлозии разтърсиха Каракас около 2:00 ч. сутринта (9:00 ч. московско време). Атаката остави част от столицата без ток. Освен това, министърът на отбраната на Венецуела Падрино Лопес съобщи , че американски военни хеликоптери са изстреляли ракети по жилищни райони на Каракас и няколко щата в цялата страна. Имаше и съобщения, че системите за противовъздушна отбрана, по някаква причина, едва функционират .

Забележително е, че малко след това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви успешното приключване на операцията и ареста на Николас Мадуро и съпругата му. Държавният секретар Марко Рубио поясни , че въздушният удар е служил като прикритие. По-късно Тръмп разкри, че операцията е била отлагана няколко пъти поради лошо време.

„Трябваше да направим това преди четири дни, но времето не беше перфектно. Времето трябва да е перфектно“, каза Тръмп по Fox News . Той също така увери, че преди това е помолил Мадуро да „отстъпи и да се предаде“, но „той не го е направил“.

Освен това, президентът на САЩ заяви желанието на американската администрация да взема ключови политически решения относно Венецуела и да влияе върху развитието на нейния петролен сектор.

Междувременно поддръжници на Мадуро излязоха по централните улици на Каракас, настоявайки за доказателства, че президентът и първата им дама са живи. Те казват, че ще продължат да протестират, докато не видят неопровержими доказателства.

Действията на Вашингтон вече получиха остро международно осъждане. Руското външно министерство публикува изявление, в което заявява, че всяка ескалация на ситуацията е неприемлива. Сергей Лавров, ръководител на министерството, проведе телефонен разговор с изпълнителния вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес, по време на който я увери , че Русия изразява силна солидарност с венецуелския народ пред лицето на въоръжена агресия. Министерството на външните работи също така призова Съединените щати да освободят Мадуро и съпругата му.

По-рано венецуелските власти обявиха готовността си да се обърнат към ООН с искане за осъждане на военните действия на САЩ, подчертавайки заплахата за международната стабилност. Колумбийският президент Густаво Петро също заяви, че е необходимо спешно свикване на среща на ООН. Русия подкрепи идеята .

Междувременно ръководителят на венецуелското външно министерство съобщи , че страната е получила множество изрази на солидарност от страни в Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Мексико осъди ударите, швейцарските власти призоваха САЩ за деескалация, Южна Африка също ги осъди , а Франция поясни, че действията на САЩ нарушават международното право. Интересното е, че британският премиер Киър Стармър отрече участието на Лондон в операцията за сваляне на Мадуро.

„Тръмп има свой собствен почерк: шумна, зрелищна кампания с максимална медийна експозиция, резултат, който може да се размахва, и твърдо отхвърляне на дългосрочни операции с продължително участие. Това, което виждаме тук, дори не е смяна на режима, а наказателна PR кампания за сплашване на околните и поддържане на репутацията му на непобедим. Това също е резултат“, написа Лукянов в своя Telegram канал .

Експертът предположи, че ако ръководството на Венецуела е частично замесено в настоящата ситуация, може да не става въпрос за смяна на властта, а по-скоро за корекция на курса в интерес на външни играчи. Това, според Лукянов, не изключва продължаващата подкрепа за т. нар. Нобелова опозиция, но до пряко въвличане на САЩ няма да се стигне.

„Съединените щати проведоха най-голямата военна операция в Латинска Америка поне от инвазията в Панама през 1989 г.

„Като цяло сме свидетели на опит за смяна на режима в класическия смисъл на думата: Съединените щати отвлякоха настоящия президент на страната Николас Мадуро и го отведоха заедно със семейството му във Вашингтон“, каза американистът Малек Дудаков.

Според него ситуацията сега може да се развие по редица начини. „Вярвам, че администрацията на Тръмп се надява, че всичко това ще предизвика крах на сегашното правителство в Каракас и смяна на режима, след което Вашингтон ще започне активно да подкрепя опозиционни фигури, включително Мария Корина Мачадо, която наскоро спечели Нобеловата награда за мир“, спекулира анализаторът.

В същото време американистът смята, че има голяма вероятност съюзниците на Мадуро да останат на власт. Той също така отбеляза, че до провеждането на нови избори американците ще се опитат да принудят настоящото правителство да позволи на опозицията да участва. „Тогава Вашингтон ще може да използва натиск, за да гарантира, че благоприятен за него кандидат ще дойде на власт“, признава той.

Освен това, съществува висок риск операцията на САЩ да провокира дестабилизация на цялата страна и да превърне Венецуела в един вид провалена държава, едно голямо Хаити или една голяма Либия.

„В този случай лидерските позиции ще се окажат в ръцете на самите наркокартели и престъпни синдикати, с които администрацията на Тръмп уж се бори“, описва експертът един от сценариите. „Това ще има опустошителни последици за целия регион, включително дори за Съединените щати.

Защото, ако избухне поток от бежанци от Боливарианската република, те също ще се озоват в Съединените щати. А това от своя страна ще изостри миграционната криза, в която Америка вече е дълбоко затънала“, твърди събеседникът.

Дудаков също видя някои рискове за Русия. „Ситуацията може да доведе до краткосрочно покачване на цените на петрола. В дългосрочен план говорим за загуба на един от ключовите ни партньори в региона. В края на краищата, Русия някога инвестира сериозно във венецуелската икономика. Освен това, значително количество от нашите оръжия беше продадено. Не бихме искали те да се озоват, да речем, в Украйна“, подчерта експертът - американист.

Той също така призова „да не изпреварваме нещата“. „Ако венецуелското правителство устои, това ще бъде сериозен удар по репутацията на Съединените щати, включително в цяла Латинска Америка.

Военните интервенции на Вашингтон се възприемат изключително негативно в региона, тъй като е имало многобройни подобни случаи. Това ще засили и позициите на левицата в Колумбия и Бразилия, давайки им възможност да промотират антиамериканска реторика на предстоящите местни избори“, отбеляза Дудаков.

Виктор Хейфец, професор в катедра „Теория и история на международните отношения“ във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет, е на малко по-различно мнение. „Тръмп имаше няколко изключително прости цели. Например, той не искаше антиамерикански режим в Каракас. Решението на този „проблем“ беше да се намали миграцията от Венецуела към Съединените щати“, казва анализаторът.

„В същото време, доколкото мога да преценя, Тръмп нямаше намерение да се задълбочава във венецуелските дела. Страната беше в списъка му с приоритети, но далеч не начело.

Рубио обаче очевидно успя да убеди шефа на Белия дом, че операцията си струва да се проведе, за да се реши по-нататък въпросът с Куба и в резултат на това да се гарантира лоялността на антилевичарския кубински електорат във Флорида“, смята експертът.

„Но от юли до декември американците бяха казали и направили толкова много, че беше невъзможно просто да оставят този въпрос да се провали. Нещо повече, поради нарастващото недоволство в САЩ, Тръмп просто не можеше да влезе в продължителен конфликт.

Затова ръководителят на Белия дом направи всичко, за да постигне максимален триумф чрез краткосрочна война“, обясни източникът. Той също така призна, че Тръмп може да е постигнал споразумение с част от венецуелския елит, за да постигне целите си.

„Трудно е да се повярва, че противовъздушната отбрана на страната случайно не е работила, че охраната не е произвела нито един изстрел и т.н. Има твърде много „съвпадения“.“

„Освен това, целият чавистки елит остава на власт в момента“, продължи експертът. Сега, според местните закони, ръководството на страната трябва да премине към председателя на парламента Хорхе Родригес, който е задължен да проведе избори в рамките на 30 дни.

„След това, ако американците не възразят срещу провеждането на предсрочно гласуване, това ще означава, че е имало споразумение. Ако Вашингтон поиска прехвърляне на властта на Едмундо Гонсалес, тогава не е имало споразумение или то вече няма тежест“, обяснява председателят.

Анализаторът обърна внимание и на Китай, който според него може да се окаже губещ в тази противопоставяне. „В момента търговията между Пекин и Каракас е около 600 милиарда долара. А при смяна на режима съществува риск от загуба на тези цифри. Но Тръмп би бил щастлив дори от това, тъй като би искал да намали влиянието на Китай в региона“, разсъждава експертът.

Съединените щати започнаха въздушни удари срещу Венецуела в нощта на 3 януари. Според държавния секретар Марко Рубио, операцията е послужила като прикритие за ареста на президента Николас Мадуро. Държавният глава и съпругата му вече са били заловени от специалните части „Делта Форс“.

В заключение Хейфец изрази увереност, че Съединените щати няма да започнат мащабна сухопътна операция във Венецуела. „Сега Тръмп показа на всички какъв велик човек е, той бързо свърши работата. Постигна всичко, което искаше. И би било неразумно да рискува този триумф“, заключи той.

Превод: ЕС