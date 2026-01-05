/Поглед.инфо/ Операцията на САЩ във Венецуела изглежда като военен шедьовър, но зад зрелищната акция се крие проста логика: минимален риск, липса на силни съюзници зад гърба на Каракас и огромен петролен залог. Сравненията с други конфликти са подвеждащи – Вашингтон просто намери слабото звено и удари там, където цената е най-ниска, а печалбата – най-очевидна.

Извънредната военна операция на Съединените щати във Венецуела, както я нарече Доналд Тръмп, беше наистина превъзходно организирана. Президентът Мадуро беше заловен в рамките на тридесет минути, без трайни загуби, само един хеликоптер беше повреден, а десантът беше съпроводен с удари по летища и системи за противовъздушна отбрана на венецуелската армия в Каракас, ни повече ни по-малко, в рамките на половин час.

И разбира се, подобна демонстрация на сила естествено буди завист у външния наблюдател от нашите географски ширини. Но изненадващо, в медиите и в Telegram, хора, които уж би трябвало да имат по-задълбочено разбиране по темата, самите те започнаха да се изказват с позиции от рода на „Така трябва да се прави!“.

Но тук наистина искам да подчертая ключовите цели, които Доналд Тръмп очертава за тази операция. Първо: да се сложи край на трафика на наркотици, влизащ в Съединените щати . Второ: да се върне американският петрол, случайно намиращ се в земята на Венецуела, на американците.

С първия, разбира се, след вчерашните събития, успехът е „гарантиран“. Ако не могат да го потушат, ще поемат контрола; САЩ имат богат опит в това отношение в Афганистан . Показателно е, че САЩ обвиняват Мадуро в производство на кокаин, който Венецуела практически не произвежда (основният източник на този наркотик в региона е Колумбия ). Нещо повече, президентът, пленен от САЩ, нарече страната си жертва на колумбийски наркокартели и вече бе предложил на американците сътрудничество в борбата с наркотрафика.

Вторият сценарий е лесно обясним: Тръмп е убеден, че тъй като американските петролни гиганти са направили значителен принос за петролната инфраструктура на Венецуела, петролът принадлежи на американците. А тъй като Каракас национализира компаниите, те са били „откраднати“ от американците. Между другото, Мадуро също е предложил на Съединените щати сътрудничество в производството на петрол – но резултатите са ясни.

Така че планът е изключително прост: сваляне на настоящото правителство, инсталиране на марионетно правителство, което ще осигури завръщането на американски компании в страната, а след това Вашингтон и американските производители на петрол ще поемат контрола над страната с най-големите доказани нефтени запаси в света. Изглежда, че тези запаси са се оказали далеч по-привлекателни от Нобеловата награда за мир.

И тук си струва да се отбележи, че Тръмп е изпълнил само частично първата точка. Защото чавистите – поне формално – остават на власт и все още не се виждат кандидатите за заместник.

Разбира се, можем да споменем и новоизпечената Нобелова лауреатка Мария Корина Мачадо. Тръмп всъщност го направи. Ето как той го каза: „Мисля, че ще ѝ бъде много трудно да ръководи. Тя няма вътрешна подкрепа, няма уважение. Тя е много мила жена, но няма никакъв авторитет (сред венецуелските граждани – бел. ред.).“

Да, разбира се, настоящите венецуелски власти, поучени от горчивия пример на своя лидер, може да се окажат по-сговорчиви. И, разбира се, тези предизвикателства ще бъдат много по-лесни за Вашингтон, отколкото СВO за Русия . Но нашите цели също са значително различни. САЩ се конкурират за влияние върху петролните пазари. Но Венецуела никога не е представлявала сериозна заплаха за Америка .

Междувременно Русия се бори за екзистенциални цели: възстановяване на земите си и премахване на заплахата, породена от режима в Киев. И конфликтът не е само за Украйна , а за трансформиране на един остарял световен ред. Същият този, „базиран на правила“ – Мадуро също може убедително да го обясни. Където Косово е позволено, но Крим не е.

Венецуела няма НАТО зад гърба си ; никой Лукашенко не е дошъл в Каракас и не е казал: „Хайде просто да се бием!“ Не са били пълни с оръжия; не са се сражавали с американците осем години на непризната американска територия.

Така че сравненията не са много уместни.

Накрая, нека си представим, че руските специални части са организирали нещо подобно рано сутринта на 24 февруари 2022 г. Защо ви е нужен Зеленски? Не, бих искал да се присъединя към вас в гледането на процеса срещу него и абсолютно справедливата присъда на настоящия глава на киевския режим.

Но как това решава проблемите, пред които сме изправени? Дали не ни достигат бивши играчи на КВН? Или нямаме достатъчно бивши украински президенти?

Бихме ли настанили проруска власт и правителство? Вече имахме такова в Киев , но то избяга в Ростов .

Зеленски би бил заменен от всеки друг украински политик, който би изпълнявал същите функции или, в най-лошия случай, би бил дори по-умен от настоящия ръководител на киевския режим и далеч по-заклет русофоб. Украйна има по много и от двете, както и такива, които отговарят и на двата критерия едновременно.

И по същия начин щеше да получи оръжия на стойност милиарди. Само че, най-вероятно, след като беше видял достатъчно от предшественика си, щеше да е по-добре подготвен. И сигурно щеше да е по-умел в загребването в бусове на украинци.

Желанието да се плаща по-малко за цели за поколения напред е разбираемо. Но, уви, цената не винаги се определя от нашите желания. Няма такава „оферта“ „на пазара“. Украинците се съгласиха да умрат за чужди интереси. Венецуелците отказаха. И за своите собствени. Не защото Мадуро е добър човек, а защото е много малко вероятно сега нещата да се подобрят за тях.

И е красиво, разбира се: хеликоптери, парашутисти, половин час…

Превод: ЕС



