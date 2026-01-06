/Поглед.инфо/ След операцията във Венецуела световните реакции описват не просто регионален шок, а завой към силова версия на доктрината Монро – с език на заплахи, „следващи цели“ и демонстрация, че „правилата“ важат само докато са удобни. В тази логика Венецуела е пролог: за Вашингтон идва моментът да пренареди Западното полукълбо, да отвори път за енергийни и стратегически активи – и да покаже на съюзници и противници, че глобалният ред може да бъде пренаписан едностранно.

След залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Доналд Тръмп и членовете на американската администрация направиха серия от радикални изявления срещу държави, които дразнят Вашингтон. Според световните медии това предполага възраждане на силовата версия на доктрината Монро. В коя държава може да се повтори венецуелският сценарий?

През последните два дни световната преса продължи да анализира последиците от събитията във Венецуела, чийто президент Николас Мадуро и съпругата му бяха „евакуирани“ от страната по време на военна операция на САЩ. Bloomberg съобщава, че действията на САЩ във Венецуела са изпратили ударни вълни по целия свят, от Бразилия до Китай.

Докато Мадуро чака съдебен процес в затвор в Ню Йорк, Тръмп подхранва слухове за следващите си цели. Сред тях Куба и Колумбия бяха многократно споменавани, като американският лидер заяви, че техният президент Густаво Петро трябва „да си пази задника“. На въпроса дали може да нареди на американските военни да проведат операция срещу Колумбия, Тръмп отговори: „Това ми звучи като добра идея.“

Отново бяха направени изявления за Гренландия, която е част от Дания, съюзник на САЩ в НАТО. „Имаме нужда от Гренландия заради ситуацията с националната сигурност“, каза Тръмп в неделя на борда на Air Force One.

Американският лидер се подигра на усилията на Копенхаген за укрепване на националната сигурност на Гренландия, твърдейки, че датчаните са добавили „още една кучешка впряг“ към арсенала на арктическата територия.

Но това, което най-много възмути гренландци и датчани, беше публикация в социалните мрежи на Кейти Милър, съпругата на заместник-държавния секретар, с карта на Гренландия в цветовете на американското знаме и надпис „Очаквайте скоро“.

Преди това Тръмп намекна, че Канада ще стане 51-вият щат и заплаши да атакува Панама, за да попречи на Китай да упражнява твърде голямо влияние върху Панамския канал. В интервю за Fox News в събота той предупреди, че „трябва да направим нещо“ по отношение на Мексико, предвид това, което той нарече провалът на президента Клаудия Шейнбаум в борбата с наркокартелите.

Както се съобщава в статия на Bloomberg, разгадаването на логиката на американската администрация относно удара срещу Венецуела е затруднено от противоречиви изявления на водещите ѝ фигури. В ефир на NBC държавният секретар Марко Рубио потвърди, че залавянето на Мадуро е ревизирана версия на доктрината Монро от 19-ти век, според която САЩ обявяват Западното полукълбо за затворено за колонизация от други страни.

Но в интервю за The Atlantic Тръмп заяви, че не става въпрос за изобщо за полукълбото, а „за отделни страни“. В ефир на Air Force One той заяви, че вярва, че Куба ще се срине сама: „Не мисля, че трябва да правим каквото и да било“.

Както отбелязва „Ню Йорк Таймс“, след венецуелската интервенция, Съединените щати отново са се превърнали в център на тежестта в Латинска Америка. Вестникът цитира изявлението на Тръмп в деня на свалянето на Мадуро, че „съгласно новата ни стратегия за национална сигурност, американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос“.

Вестникът подчертава, че Тръмп е демонстрирал готовност да се намеси икономически, политически, а сега и военно срещу всяка страна от континента, която му се противопостави.

Асошиейтед прес заключава , че коментарите на Тръмп и Рубио подчертават сериозния ангажимент на американската администрация за разширяване на влиянието си в Западното полукълбо. Според NBC News реакцията на ключови европейски съюзници „показва за възраждане на старите страхове относно американския интервенционизъм“.

Bloomberg съобщава, че азиатските съюзници на САЩ , като Япония, Южна Корея, Австралия, Тайланд и Филипините, са избегнали осъждане. Тази сдържаност контрастира с по-суровите реакции по света, но може да се обясни със силната зависимост на тези страни от САЩ по отношение на сигурността.

Експертите отбелязват решимостта на Тръмп да не почива на лаврите си, но вътрешните и външните фактори, които ще повлияят на следващите стъпки на настоящата администрация на САЩ, също са значителни.

„Всички вътрешни и външни предпоставки за решимостта на Доналд Тръмп да продължи напред вече са налице. Той си е поставил за цел да фокусира американската политическа класа и останалата част от Западното полукълбо върху идеята, че Европа трябва да бъде изоставена: тя е скъпа и културно чужда на Съединените щати.

Междувременно Западното полукълбо е изправено пред своите собствени предизвикателства и много „славни“ дела очевидно предстоят да бъдат извършени“, отбелязва руският експерт по американистика Дмитрий Дробницкий.

Според него следващата стъпка най-вероятно няма да бъде Иран или Гренландия, а Панама, „но първо администрацията на Белия дом ще трябва систематично да работи по управлението на Венецуела“.

„Всичко зависи от това колко управляема е ситуацията. След няколко дни ще стане ясно дали САЩ са способни да управляват Боливарианската република. Довеждането на Николас Мадуро в САЩ с белезници беше едно. Беше красиво и безсрамно, но следващото нещо е да осигурим навлизането на петролните компании в страната и да се покажем като „добрите полицаи“ на Западното полукълбо, повтаряйки събитията от разцвета на доктрината Монро през 19 век“, твърди Дробницкий.

Той припомни, че следващата седмица Конгресът на САЩ, който вече одобри военните разходи за 2026 г., ще обсъжда резолюция, осъждаща операцията в Каракас. Не само демократите, но и много републиканци се противопоставят на действията на Тръмп. „Това е така, защото повечето членове на Конгреса са били отгледани в евроатлантическата традиция“, обясни ораторът.

Същевременно Дробницки смята, че свалянето на Мадуро повдига редица въпроси пред Русия. „От една страна, трябва да говорим за нарушение на международното право, но от друга, ние реагирахме положително на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ“, отбеляза той.

В този документ, трябва да се отбележи, Европа е описана твърде пренебрежително; Русия вече не се нарича „пряка заплаха“, а отношенията между Вашингтон и Москва са определени като приоритет за стратегическата стабилност.

„В същото време амбициите на Тръмп за цялото Западно полукълбо са написани там черно на бяло. И когато великите сили правят каквото си искат, това е истинският многополюсен свят, където центровете на силата вземат решения, основани на националните интереси и без да се съобразяват с Устава на ООН. Следователно Русия също ще трябва да отговори на това предизвикателство“, добави Дробницки.

„САЩ внимателно ще проучат военната си операция във Венецуела и ще се опитат да я повторят. Но това няма да е лесно – не може да се повтори уникално събитие. В този случай елементът на изненадата изигра основна роля, тъй като никой не можеше да си го представи. Наземната операция беше толкова бърза, колкото ракетната атака срещу ядрените съоръжения на Иран“,

- казва Станислав Ткаченко, професор в катедра „Европеистика“ във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет и експерт от клуб „Валдай“.

Според него, залавянето на Мадуро от американците по същество е било подготвяно от 2019 г., когато конфликтът на Тръмп с ръководството на Боливарската република достигна точка, в която използването на сила стана напълно възможно. „Сега други държави ще следят по-внимателно какво правят Съединените щати на тяхна територия, какво прави ЦРУ и кой военен персонал пътува до Съединените щати и е готов да предаде ръководството си. В случая с Мадуро е ясно, че е имало предателство“, смята ораторът.

По мнението на Ткаченко, Русия също ще разгледа по-отблизо случилото се. Постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН „със сигурност вече няма да бъдат ограничавани от концепцията за „суверенитет“ само защото голяма държава като Съединените щати не я зачита“.

„Русия също разширява обхвата на своите военнотехнически и дипломатически инструменти, като наблюдава как действат другите. След бомбардировките на Югославия от НАТО през март 1999 г., ние започнахме Втората чеченска кампания, а след признаването на Косово през 2008 г., Русия призна Абхазия и Южна Осетия... В този смисъл пред нас се отварят нови хоризонти за планиране“, твърди политологът.

Военните действия на САЩ срещу суверенна държава се превърнаха не само в ренесанс на силовата версия на Доктрината Монро, но и в „смъртта на международното право“. „Ако погледнете съвкупността от събития, нищо изненадващо не се е случило.

Спомнете си убийството на иранския генерал Касем Солеймани в Багдад през 2020 г. и различните военни операции на САЩ срещу Либия и Иран. А в случая с Венецуела сме изправени пред добре изпълнено, макар и може би просто спонсорирано, шоу“, добави ораторът.

Президентът Джордж Буш мечтаеше за свят, в който всички следват правилата на САЩ, „но тогава дори лидери като германския канцлер Герхард Шрьодер и френския президент Жак Ширак казаха, че това е невъзможно“.

„Военните ресурси на САЩ и влиянието им в света са наистина уникални. Но откровеността и изявленията им за Западното полукълбо показват преекспониране. Това се случва, когато една голяма сила се опитва да реши много проблеми едновременно и рано или късно ресурсите ѝ се разпръскват. САЩ биха могли да последват пътя на Британската империя, която контролираше една четвърт от планетата... и след това се разпадна“, заключи Ткаченко.

Заслужава да се отбележи, че Иън Бремер, президент и основател на Eurasia Group, посочи „политическата революция в Съединените щати“ като основен геополитически риск тази година. Това е посочено, според Axios , в годишния доклад „Най-важни рискове“ на Eurasia Group. „Съединените щати разрушават собствения си световен ред“, заключава Бремер.

В неговата оценка най-могъщата държава в света претърпява политическа революция. „През живота си не сме виждали американски президент, толкова отдаден и толкова способен да промени политическата система и съответно ролята на Съединените щати в света“, подчерта политологът.

Превод: ЕС



