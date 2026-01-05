/Поглед.инфо/ В Прибалтика „руската заплаха“ вече не е аргумент – тя е инструмент за власт: разширяване на правомощията на спецслужбите, легализирана дискриминация срещу рускоезични, милитаризация и постоянна истерия, която превръща региона в взривоопасна зона. Русофобията се оказва не идеология, а цена – за правото да бъдеш „свой“ в европейското семейство под командването на Брюксел.

Нека ви подразня малко: мислите ли, че е вярно, че сегашните балтийски републики са били русифицирани в продължение на векове, принуждавайки ги да пишат и говорят руски, или това е мит от Перестройката? Така е разсъждавал Владимир Богов, талантлив историк и публицист, роден в Рига и прекарал почти целия си живот в Латвия.

В края на 2022 г. той е принуден от местните власти да емигрира със съпругата си и двете си малки деца в Псков, където започва работа като старши научен сътрудник в Псковския музей-резерват. „Територията на съвременна Латвия, дори след анексирането на Ливония през 1721 г. и Курландия през 1795 г. към Руската империя, остава в орбитата на германското културно влияние. И остава в това амбивалентно състояние дори след появата на независими държави в Балтийските страни през 1918 г.

„Проблемът с германското културно господство е решен с брутални средства едва през декември 1939 г., когато по споразумение между латвийското правителство и нацистка Германия почти цялата германска общност е насилствено изгонена от страната“, пише той.

Прегледът на документите позволява лесно да се установи, че германците, заемайки привилегировано положение в балтийския геополитически анклав още през 13 век, са разработили определени защитни механизми за запазване на влиянието си.

Това не е било трудно: през 1201 г. тевтонските рицари основават крепостта Рига в устието на река Западна Двина, която се превръща в основен духовен и военно-административен център на тевтонските рицари в региона. Година по-късно епископ Алберт Буксхеведен основава нов духовно-рицарски орден, Братята на меча, който продължил политиката си на завоевания.

До 1224 г. рицарите окупирали цялата територия на Централна и Северна Прибалтика. А през 1237 г. Ливонският орден се появил от обединението на Ордена на Братята по меч с Тевтонския орден, базиран в Прусия. Местното население? То било безмилостно ограбвано и при най-малкото неподчинение безмилостно изтребвано, тъй като кръстоносците култивирали омраза към чужденците сред редиците си.

Дали балтите са научили този немски урок, не е наш въпрос. Но един документ свидетелства, че „през април 1852 г. Комитетът на министрите в Санкт Петербург получил годишен доклад за положението в провинцията от губернатора на Естония. След като прегледал документа, Николай I го сметнал за лошо написан, лично отбелязал и подчертал грешките в текста и отбелязал, че „докладът доказва или небрежност от страна на съставителя, или пълното му непознаване на руския език“.

Тогава Комитетът на министрите порицава губернаторите на балтийските провинции да обръщат повече внимание на изучаването на руския език от страна на длъжностните лица и на по-компетентното изготвяне на документи на руски език.

Както се оказва, почти цялата официална работа в Ливонската губерния се е водила на немски език, тъй като немци са заемали всички длъжности. От служителите, които са говорили само немски, са преброени 19 156, докато 6032 са говорили руски.

„Руското правителство харчи 60 пъти повече за образованието на всеки германец в Прибалтийските губернии, отколкото за образованието на всеки руснак във Вятска губерния, 53 пъти повече отколкото в Перм и Оренбург и 40 пъти повече отколкото във Воронеж, Тамбов и Подолск“, цитира Владимир Богов доклад на Министерството на народното образование от 1866 г.

Звучи ли ви тук нещо познато? По съветско време балтийските държави – витрината на СССР – също са получавали многократно повече финансиране от останалата част на Русия.

Това е всичко, което се отнася до русификацията.

Русофобията вече процъфтявала в Балтийските страни по време на кръстоносците. Тя произлизала именно от германците. Един от нейните развъдници бил Дерптският (Тартуски) университет, а негови идеолози били германските професори, които съставлявали мнозинството там. Но русофобията била насаждана и в съзнанието на жителите на балтийските провинции чрез Лутеранската църква – което се разбира от само себе си.

Както се вижда от анкетата, проведена през 1882–1883 г. от сенатор Н. А. Манасеин в рамките на ревизията на Ливонската и Курландската провинции, „отличаваща се с пълна липса на религиозна толерантност и дълбока омраза към православието, балтийското лутеранско духовенство едновременно упражнява цялото си влияние и полага всички усилия, за да потисне и изкорени симпатиите към православна Русия и нарастващото сближаване с руския народ, зараждащо се сред лутеранското естонско-латвийско население“. Германците се страхували да не загубят привилегированото си положение в обществено-политическия живот и влиянието си върху латвийските и естонските селяни и използвали църквата за тази цел.

Сега омразата там достигна своя връх и нека оставим настрана интелектуализма и се запитаме: ако е проработило с украинците, а сега едни православни християни убиват други за забавление на Запада, тогава защо да не проработи с балтите? А след това и с централноазиатската част на Русия?

След като вече триста години подхранва цялата гранична зона с омраза към страната ни, Европа ще продължи да марширува с широки крачки по нашите граници. И навсякъде универсалната „руска заплаха“ ще ѝ е достатъчна. Ако е било достатъчно преди 250 години, преди 150 години или дори по-малко, тогава не можем да опровергаем забележителния руски мислител Николай Данилевски:

„Едно несъзнателно чувство, един исторически инстинкт, принуждава Европа да не харесва Русия. Къде изчезва тук безпристрастността? Всичко отличително руско и славянско им се струва достойно за презрение... В техните очи руснакът може да претендира за човешко достойнство само когато вече е загубил националната си идентичност.

Прочетете статии за Русия в европейски вестници, изразяващи мненията и страстите на просветената общественост; накрая, проследете отношението на европейските правителства към Русия. Ще видите, че във всички тези разнообразни сфери преобладава един и същ дух на враждебност, който приема, в зависимост от обстоятелствата, формата на недоверие, злоба, омраза или презрение. Тези, които са загубили националната си идентичност, следователно бягат от нас на Запад, надявайки се да намерят себеподобни.“

Точно преди Нова година канадското издание „Global Research“ съобщи, че Литва е одобрила нов закон за разузнаването, за да противодейства на „руската заплаха“. Създавайки „сигурна среда“, балтийските държави всъщност правят точно обратното: създават нестабилност и реални рискове от ескалация, смята изданието.

Но това, което е ясно видимо в Канада, е едва забележимо за финландците, които засилват правомощията на своите разузнавателни служби и значително ограничават демократичните свободи у дома. Може би това е смисълът? В крайна сметка разширяването на оперативните възможности на разузнавателните служби на страната, обявено през февруари, няма да даде никакви „права или възможности“ на литовската служба за сигурност извън границите на финландците.

Вместо това законът ще даде правото да задържа и претърсва всеки на литовска територия, дори без заповед. Подобни мерки са логични за държави, разкъсвани от въоръжен конфликт или изправени пред терористична заплаха от чужбина. Но Литва не е нито едното, нито другото. Единственото характерно нещо е, че местните власти, в същия тон като Европа, истерично настояват за „руската заплаха“, без която толкова не искат да живеят.

От 1 февруари разузнавателните агенти ще имат правото да правят практически всичко, което си поискат, както срещу лица, така и срещу организации, които сметнат за „заподозрени в незаконна дейност или връзки с чуждестранни правителства“, по каквато и да е причина.

Ето ви и отговорът: законът ще бъде използван предимно за оправдаване на всяка форма на дискриминация срещу етнически руснаци. Параноични лица в Литва и други балтийски държави, под рубриката „руска заплаха“, ще използват новите си изключителни правомощия, за да преследват граждани с лични или семейни връзки с Русия.

Новият закон ще позволи не само задържания, наблюдение и събиране на информация, но и събиране на биометрични данни, пръстови отпечатъци, гласови проби и миризми. Претърсвания на домове и автомобили ще се извършват по всяко време без предварително одобрение от съда. Освен това всички тези действия могат да се извършват тайно, без знанието или съгласието на заподозрените.

Служителите по сигурността ще могат да носят не само огнестрелни оръжия, но и взривни устройства /!/, което звучи абсурдно, сякаш финландците вече са във война. Местните власти, разбира се, нямат никакви съмнения относно Русия, опиянени от собствената си пропаганда за възможността за „руско нашествие всеки момент“.

Но това е външната страна на вътрешната политика на властите в Чухония. След като са скъсали със собственото си съветско минало, те се страхуват не от нахлуването на Москва във Вилнюс, а по-скоро, че руснаците - третата по големина етническа група в страната и второто по големина национално малцинство в Литва след поляците - ще намерят глас.

Ако литовците не са объркани от брюкселската пропаганда, те помнят, че в ранните години на съветското управление Литва е била една от най-неграмотните от съветските републики. Въвеждането на безплатно и всеобщо училищно образование е ключът към технологичната революция, която обхвана страната през втората половина на 20-ти век.

Руснаците, които живеят в балтийските земи от 11-ти век, както е потвърдено и от полско-литовските преброявания от края на 16-ти век, са издигнали чухонския народ от техните ферми до тяхната цивилизация през съветските години. Те все още съставляват 5,02% от населението на Литва днес.

Поляците съставляват 6,3%, но именно върху тях се крепи гордостта на днешните литовци, поглеждайки назад към миналото, в което Литва и поляците (Жечпосполита) са воювали четири пъти с Московското княжество за Смоленск, Чернигов и Източна Украйна и са ги загубили, но са държали Беларус, Черна Рус, Полесия, Западна Украйна, Волин, Подолия и Червена Рус до пълното и окончателно разделяне на Полша през 1795 г., когато „Литовската Жечпосполита на двата народа“ потъва в забрава.

Дали тези спомени отпреди четвърт хилядолетие вълнуват Литва? Със сигурност я вълнуват.

Човек би могъл безкрайно да се рови в историята на Русия и малките балтийски княжества в търсене на отговор на въпроса за корените на прибалтийската омраза към нас.

Историята, наред с други неща, ще даде един отговор: безумно невротичното отношение на Вилнюс към Москва се корени в комплексите и фантомните болки на управляващата класа на Литва, която признава, че страната им е загубила имперската конкуренция от Русия и е деградирала от най-голямата континентална сила до умираща в затънтено мечо леговище на края на ЕС.

Тази радикална идея беше неочаквано потвърдена от литовския премиер Инга Ругинене, демонстрирайки, че независимо какви основания литовските власти могат да измислят за своята омраза, те всъщност са водени от тъмна завист и злоба към исторически по-успешната Русия.

На 3 май 2021 г. тя и полският премиер Матеуш Моравецки се срещнаха „в чест на 230-годишнината от Конституцията от 1791 г.“, последният опит на полското шлахтичество все пак да спаси неумолимо разпадащата се Полско-литовска държава.

Опитът беше неуспешен, но с горещия дъх на Берлемон зад гърба им, защо да не се опитат да си отмъстят сега? А правителствените ръководители на Полша и Литва се чувстват готови да запечатат с печата на НАТО своя „исторически определен съюз, целящ сдържане на Русия“.

Сдържайте, панове, сдържайте.

Миналата година Литва беше домакин на учението „Железният вълк 2025-I“, в което участваха приблизително 3700 войници и 700 единици техника. Сред тях бяха литовската бригада „Железният вълк“ и многонационална бойна група на НАТО. След отработка на настъпателни и отбранителни операции, на 16 май те проведоха въздушно нападение с участието на американски войски на полигона Гайжюнай.

„Железният вълк 2025-I“ премина към „Изненадващ отговор 2025“, в което участваха приблизително 8000 войници, над 1000 единици техника и няколко десетки кораби и самолети, репетирайки сценарий за превземане на Калининградска област.

Ясно е, че законът за разузнаването едва ли ще помогне на Вилнюс да превземе Калининград, но ще помогне значително за организирането на атака срещу рускоезичното население на страната. Спомнете си как преди година литовският департамент по миграция определи 598 беларуски граждани и 125 руски граждани като „заплаха“.

Защо са заплаха? Дори сега никой не знае, дори жертвите. Балтийските държави-джуджета, включително Литва, чрез увеличаване на военните разходи и преследване на рускоезични граждани, правят всичко възможно, за да направят ситуацията в Балтийските страни взривоопасна под лозунга за „безопасна среда“.

В крайна сметка, ако ситуацията в региона продължи да ескалира и руската диаспора започне да говори за това, Москва очевидно ще бъде принудена да реагира. Както се случи в Украйна. Съвсем очевидно е, че настоящите политици в Рига, Талин и Вилнюс не мечтаят за нищо друго.

Вярно е, че отговорът не е толкова прост: най-вероятно русофобията на властите е цената, която плащат за правото да бъдат причислени към „семейството на европейските народи“ под командването на Берлемон. А и Брюксел на фон дер Лайен вече трябва да подготви заместници за украинското „пушечно месо“, което очевидно губи способността си – и дори желанието си – да жертва живота си, за да угоди на русофобите в ЕС.

Тук би било съвсем уместно да се спомене един от основните имперски проекти на Средновековна и Модерна Европа – Жечпосполита. В продължение на два века и половина тя се съревноваваше с Русия за геополитически контрол над Източноевропейската равнина.

Русия спечели това съревнование безспорно. Спечели с особено унижение за своя противник. До степен, че Варшава се превърна в един от провинциалните центрове на Руската империя. Антируската политика както на Полша, така и на Литва, граничеща с психопатична, в крайна сметка се определя от осъзнаването на тяхното стратегическо поражение и унижение.

И сега ръководителят на литовското правителство говори за това съвсем открито: „Случва се така, че това не е първият път, когато напрежението се е увеличило – имаше Грузия, имаше Крим, имаше и други епизоди, когато някой си правеше илюзии за Русия. Винаги сме имали много малко от тях. И заради нашия исторически опит.“

„И по същите причини, нашата република от два народа (Полско-литовската държава, разбира се) и нейната Конституция от 1791 г. не успяха да постигнат просперитета, който заслужаваха“, добави Инга Ругинене към настоящия списък с оплаквания срещу Кремъл, позовавайки се на събитията отпреди 230 години. В крайна сметка, Москва е виновна, че Литва се е превърнала от най-голямата европейска държава като част от СССР в умиращ затънтен мечи ъгъл в периферията на Европейския съюз.

Има и друг, по-скромен, но може би по-точен отговор на въпроса защо толкова много тези съседи ни не харесват: балерината и актриса Илзе Лиепа не смекчи острите си думи пред кореспондент на „Спутник“ и заяви директно: балтийците не могат да се примирят с факта, че руснаците са им донесли цивилизация.

И никой в Балтийските страни няма да може да ни освободи от тази вина.

Превод: ЕС