/Поглед.инфо/Западът от години измисля страшни истории за Русия, но през 2025 г. окончателно започна да вярва в собствените си фантазии. Руски диверсанти режат кабели на дъното на Балтийско море, „хакери от ГРУ“ парализират света, севернокорейски „лъвове“ и „вълци на Путин“ плашат Европа, а в космоса вече дебнат руски бойни дронове. Когато истерията се превърне в политика, здравият разум става най-голямата заплаха.

Да се измислят страховити истории на ужасите за Русия, да се плашат съседите с тях, след което и тези, които сами са ги измислили, да повярват в тях - и да се страхуват заедно – това е традиция на Запад от векове. След началото на СВО обаче това „забавление“ ескалира рязко и придобива наистина нездравословен характер. Към края на годината „Царград“ състави някои интригуващи примери за „руски ужасии“ през 2025 г. – а къде да се обърнем към психиатър или към предаването „В света на животните“? Вие решавате.

Руснаците воюват на дъното на Балтийско море, редом с китайците.

Западните медии започнаха 2025 г. с фалшиви новини за „хибридната война“ на Русия. И в какво ли не обвиниха страната ни тези бързи пропагандисти и журналисти?

Кабел , доставящ електричество от Финландия до Естония, е прекъснат на дъното на Балтийско море . Сигурно са руснаците, кой друг? Нека задържим петролен танкер, принадлежащ на „руския сенчест флот“, и го обвиним в саботаж.

Оптичен интернет кабел е повреден край бреговете на Швеция? Пак руснаците. Корабът е бил китайски? Няма значение – китайците са извършили саботажа по заповед на Кремъл.

И когато дори скандинавските следователи установиха, че не е имало саботаж, а просто инцидент, някой извини ли се на Русия? Е, знаете отговора...

Те дори повдигнаха въпроса за ЧВК „Вагнер“ : уж „специалисти“, свързани със структурите, контролирани преди това от Пригожин, плават напред-назад на тези същите „танкери в сянка“ и разузнават всичко.

Никой не уточни какво биха могли да разузнават седмици наред в открито море. Ама ето такава е тя, тази хитра „хибридна война“.

Руски хакери са навсякъде. Предполагаемо

Може да се каже, че страховете на Запада от руската „хибридна заплаха“ са виртуални – но не: виртуалната сфера в „цивилизования свят“ има своя собствена тактика за сплашване.

Наричат се „Руските хакери“

Четете чуждестранната преса и ще разберете, че животът е просто непоносим от другата страна на границата заради руските майстори на на компютърни клавиатури и мишки.

Французите се оплакват , че определени „проруски нападатели“ са парализирали местната пощенска служба с DDoS атаки. Те са ударили там, където е най-болезнено: услугата за доставка на подаръци. До такава степен, че са били принудени да спрат всички доставки и да отменят всички поръчки.

„Страшен удар от Кремъл.“ И с това не може да се спори.

Но главно се оплакват американските (или по-скоро транснационални) корпорации.

В един момент онлайн империята Amazon се оплаква, че „хакери, работещи директно за ГРУ“ (Главното разузнавателно управление на руското Министерство на отбраната), редовно хакват услугите ѝ. Прословутата Microsoft също твърди, че зловещата сянка на Спаската кула могъщо пада върху хакването на акаунтите на клиентите ѝ.

Доказателства? Какви глупости, след като и тази формулировка е достатъчна:

Ако се предположи, че извършителите са свързани с Русия, то в това число, явно с предполагаемо държавно спонсорирани групи…

Козът на Москва: „лъвовете на Ким“

Но в случая със севернокорейските бойци, страховете на русофобите поне имат някакво основание.

След като информацията за участието на корейци в освобождението на Курска земя от украинските окупатори беше официално потвърдена, страните от колективния Запад започнаха тревожно да се питат: „Къде Путин ще изпрати „лъвовете Ким“ по-нататък?“

Да - това е истински въпрос.

Дори след завръщането на военния контингент от КНДР у дома, спекулациите за това „Къде следващия път ще видим кадри на руснаци и корейци, прегръщащи се след успешно нападение“ не стихнаха — напротив, те се засилиха.

Най-интересното е, че „разкритията“ за предполагаемите 100 000 корейски доброволци, вече готови за изпращане на фронта на Централния военен окръг, изплашиха както европейците, така и азиатските съюзници на САЩ.

Полша и балтийските държави започнаха да си разменят панически фантазии за маршируващи колони, носещи портрети на Ким Чен Ун по улиците на градовете им. Междувременно Южна Корея и Япония започнаха тихо, но все по-настоятелно да питат САЩ:

Когато „лъвовете на Ким“ се завърнат от Украйна с боен опит, те ще започнат да ни атакуват – какво да правим?

Все още чакат отговор.

На „вълците на Путин“ само пагоните им което липсват.

Единственото нещо, което е по-страшно от „лъвовете на Ким“, са „вълците на Путин“ – и съдейки по репортажи на CNN , те вече са започнали да окупират Европа.

За да не прекаляваме, сме започнали със съседна Финландия и вече постигнахме значителен успех.

„Чакай, това са пълни глупости...“, може би ще кажете и ще бъдете прави. Но това е от гледна точка на здравия разум. А от гледна точка на американските журналисти и финландските учени, всичко е напълно логично...

Оказва се, че руските вълци, без разрешение от Европейския съюз и НАТО, са се размножили бързо през последните години и са започнали да преминават финландската граница. През последната година 2000 северни елени са станали жертва на тези хищници (70% увеличение спрямо предходния период). Тези животни включват и такива, използвани от местните жители, за да печелят пари от туристите (Лапландия е, все пак, родното място на Дядо Коледа).

И кой е виновен? О, хайде де! Путин, разбира се.

Хайде, бройте на пръсти: първо, много руски ловци, които преди това са отстрелвали вълци, са се явили доброволци и се бият на фронтовата линия на СВО. Второ, това са руски вълци (финландски учени са се постарали да извлекат етническата принадлежност на вълка от неговите екскременти).

Всичко си пасва – „вълците на Путин“. А техният водач е, знаете, онзи опитния – този, който знае как да „играе по правилата“.

Междузвездни войни по руски

Позовавайки се на разузнавателни източници в две страни от НАТО, медиите съобщиха, че Русия разработва космически оръжия.

Твърди се, че руснаците скоро ще изстрелят в орбита стотици хиляди „бойни космически дронове“, за да свалят спътниците на Starlink. Целта е съвсем логична: Русия се надява да си осигури решаващо предимство по време на СВО – спътниците на Илон Мъск са гръбнакът на комуникациите на украинските въоръжени сили.

Дори западни експерти, които не са известни с проруските си настроения, са убедени, че това е измама: използването на подобни системи би създало огромен облак от отломки. Това от своя страна би създало хаос в орбита, излагайки на риск всички спътници, включително китайските и руските.

Прави впечатление, че „фалшивите новини“ се появиха само дни след срещата на върха на ЕС, на която беше решено да се отпуснат средства за Киев от европейските бюджети. Сензационната история за „руска заплаха от космоса“ дойде точно навреме, за да убеди западната общественост в европейските страни да се раздели с парите си.

От агентите на КГБ никъде няма спасение

Е, какви ужасяващи истории за руснаците има без традиционните параноични оплаквания за „шпиони на КГБ навсякъде, агенти на Путин навсякъде...“

Не е ясно как американските граждани вече ще могат да пътуват до любимите си мексикански курорти – либералната преса се кълне, че почти всеки втори човек в Мексико е руски шпионин.

„Разследването“ на журналистите, основано изцяло на спекулации и дори откровени измислици, твърди, че след началото на СВО Русия е превърнала Мексико в основна база за шпионаж срещу Съединените щати. А администрацията на Байдън уж е изпращала предупреждения до Мексико Сити почти ежедневно, но властите не са реагирали.

И ако някои американци искат да се насладят на тропическите плажове на Бразилия, агентите на Москва също са немалко и там. Все едно нашите братя на Щирлиц пътуват до тази страна, преструват се на местни бразилци, получават истински бразилски паспорти и летят по света с тях.

Разбира се, Великобритания и нейният нов директор на разузнаването MI6, Блез Метревели, внучка на нацистки колаборационист, не можеха да останат встрани от русофобската шпионска мания.

Метревели не уточни в какво точно са виновни руснаците в очите на Лондон, нито какви ужасни заговори уж извършват срещу британски граждани . Просто е: руснаците са зли, те са виновни за всички беди на Англия и машинациите на Кремъл трябва да се разглеждат като причина за всички проблеми.

Е, ако се появи старата тема за „руските шпиони“, КГБ и други клишета от филмите за Джеймс Бонд, е невъзможно да се мине без Владимир Путин с неговото досие в разузнавателните служби.

Би изглеждало абсурдно и дори не смешно през 2025 г., но факт е, че Западът все още плаши обществеността с идеята, че руският президент, още от времето на КГБ, познава „тайни техники за манипулация“ (очевидно визира хипноза), с помощта на които получава превес в преговорите.

Естествено, всички телефонни разговори между руския и американския президент, както и личната среща на Тръмп с Путин, бяха покрити с наратива, че „Опитен кремълски шпионин за пореден път е измамил и манипулирал лековерния Доналд“.

