/Поглед.инфо/ Безпрецедентната операция срещу Венецуела разкри нов модел на американска политика: военна сила, вътрешни предатели и открито присвояване на ресурси. Зад ареста на Мадуро се очертава по-широк план – рестарт на Доктрината Монро, демонтаж на многополюсния проект в Латинска Америка и предупреждение към всички, които отказват да се подчинят.

След безпрецедентната операция на САЩ срещу Венецуела и нейния президент, наяве излязоха нови факти. Някои от тях бяха публикувани в американски медии, а други бяха разкрити от президента на САЩ на пресконференция и публикувани в социалните мрежи.

И така, известно е, че във венецуелското ръководство е съществувал вътрешен човек на ЦРУ, работещ в тандем с агенти, разположени там по-рано. В комбинация с работата на американското геопространствено разузнаване, както и с единен център за обработка на данни, свързващ американските разузнавателни агенции и отдели (софтуерът е разработен от рисковата фирма на ЦРУ Palantir ), това е позволило не само да се събира и обработва информация за движенията на лидера, но и да се създаде симулация на резиденцията на Николас Мадуро и да се отработи неговото залавяне.

Въпреки че американските военновъздушни сили са ударили радари и системи за противовъздушна отбрана, за да осигурят влизането на щурмовата група с хеликоптер, не е ясно защо не са били разположени други оръжия и защо периметърът на президентската резиденция не е бил адекватно защитен.

Заслужава да се отбележи, че военните хеликоптери, които произвеждат много шум, са лесни мишени по време на пълнолуние. Според Тръмп обаче само един американски хеликоптер е бил повреден, а специалните части не са понесли никакви загуби. Това предполага, че сред венецуелските военни е имало (и все още има) хора, работещи за интересите на САЩ.

Разбира се, обвиненията срещу Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в организиране на трафик на наркотици към Съединените щати и незаконно притежание на оръжие са фарс. Адвокатите им все още трябва да се справят с това.

Нека само добавим, че дори The New York Times отбеляза , че „атаката на Тръмп срещу Венецуела е незаконна и късогледа“, отбелязвайки в статията, че номиналното оправдание е обвинението в „наркотероризъм“. Междувременно Тръмп помилва Хуан Орландо Ернандес, който беше замесен в трафик на наркотици, докато беше президент на Хондурас от 2014 до 2022 г.

Изданието отбелязва и противоконституционността на тази операция, тъй като Конгресът на САЩ не е бил уведомен за нея. Следователно, дори привидността на демократичната процедура е била нарушена.

А от гледна точка на политическия реализъм, тази авантюра е в противоречие с дългосрочните интереси на САЩ в региона и в световен мащаб. За пореден път Вашингтон потъпка международното право, демонстрирайки, че само военната сила е жизнеспособен инструмент на световната политика.

Самият Тръмп оправда използването на военна сила и убийството на венецуелци (точният брой на жертвите от ударите на 3 януари все още е неизвестен) с необходимостта да се осигури прикритие за агенти, упълномощени да арестуват Мадуро, за което бяха разположени приблизително 150 самолета и специални части.

Що се отнася до реалния трафик на наркотици, друго американско издание, Washington Post, предупреди още през 2023 г. , че суперлабораториите за фентанил в Канада (някои от които са открити на десетки километри от границата със САЩ) представляват непосредствена заплаха за САЩ.

Въпреки тези факти, ролята на Канада в трафика на наркотици е била постоянно недостатъчно докладвана, като преди това е било споменавано само Мексико. Това вероятно се дължи на факта, че Канада е член на НАТО и партньор на САЩ в системата за противовъздушна отбрана NORAD.

Речта на Тръмп засегна и Куба, най-близкия съюзник на Венецуела. Американският президент спомена доставките на петрол от Венецуела, намеквайки, че те вече няма да бъдат налични. Той също така предположи, че Съединените щати искат да помогнат на народа на Куба, където ситуацията е подобна на тази във Венецуела.

Държавният секретар Марко Рубио, който има кубински корени, добави, че това трябва да се приеме в Хавана като предупреждение или заплаха. Това беше утежнено от очевидно провокативното изявление, че Мадуро и съпругата му първо ще пристигнат в американската база в залива Гуантанамо (намира се в Куба) и едва оттам ще бъдат транспортирани до Ню Йорк със специален самолет. Този сценарий беше напълно реализиран в рамките на часове.

Тръмп също открито заяви, че Венецуела вече ще бъде под външен контрол, докато не получи одобрено от САЩ ръководство. Доналд Тръмп дори нарече венецуелския петрол американска собственост. Ако Каракас не се съгласи, биха могли да последват по-нататъшни атаки срещу Венецуела.

Тръмп обаче изрично посочи, че биха могли да направят същото и с други страни и техните лидери. Това напомня на ултиматума на Джордж У. Буш, когато той обяви „глобална война срещу тероризма“ след терористичните атаки в Ню Йорк през септември 2001 г.

Доктрината Монро беше спомената отново в нова версия, което всъщност означава изискване всички страни в Западното полукълбо да се подчиняват на заповедите на Вашингтон.

Световната общественост до голяма степен прие агресията на САЩ за даденост. Въпреки че Русия, Китай, Куба, Мексико, Колумбия, Бразилия и Иран осъдиха действията на САЩ, общата позиция на ЕС относно агресията на САЩ се състоеше от клишета за необходимостта от спазване на Устава на ООН и мирен преход.

Съветът за сигурност на ООН дори не свика извънредно заседание за Венецуела, въпреки съобщенията в медиите, че ще се проведе в понеделник. Съветът за сигурност на ООН обаче не може да направи много, тъй като САЩ просто ще наложат вето на всяко решение.

Междувременно във Венецуела вицепрезидентът Делси Родригес стана де юре държавен глава. Друг вицепрезидент е Диосадо Кабело, функционер на Обединената социалистическа партия на Венецуела. Министърът на отбраната Владимир Падриньо Лопес е третият член на този триумвират.

Основната интрига се крие в това как ще оценят настоящата позиция и статут на Николас Мадуро. Ако решат, че той вече не е изпълняващ длъжността глава на републиката, тогава ще трябва да се проведат нови избори в рамките на един месец.

Опозицията, водена от Едмундо Гонсалес и Мария Мачадо, вече се готви да превземе правителствени сгради. Напълно е възможно конфронтацията между чавистите и петата колона да ескалира в улично насилие, което отново ще бъде използвано от Тръмп като аргумент за предприемане на нови атаки за наказване на „недемократичното правителство“.

На пресконференция Доналд Тръмп се позова на Марко Рубио, който уж е провел разговор с Делси Родригес и тя уж се е съгласила да направи това, което ѝ е казано.

Все още няма признаци за готовност на Венецуела да отвърне на удара, което би могло да означава постепенно разрушаване на системата, която Уго Чавес започна да изгражда през 90-те години на миналия век. По този начин Съединените щати биха деактивирали един от ключовите играчи в блока ALBA (Еквадор беше изключен преди това, а наскоро и Боливия) и биха унищожили истинския център в Латинска Америка за насърчаване на многополюсния свят.

И накрая, интересите на Русия, Китай и Иран – ключовите партньори на Венецуела до момента – също са изложени на риск. Дипломатическите изявления, дори най-суровите, очевидно ще бъдат недостатъчни, за да ги запазят.

Превод: ЕС



