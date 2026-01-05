/Поглед.инфо/ Командването на ВСУ все по-често прибягва до жени в щурмови роли – украинки и чужденки, представяни като символ на „равенството“, но изпращани в най-опасните участъци. Паралелно с бойните загуби се множат и необяснимите смъртни случаи в тила. Списъкът на загиналите наемнички очертава мрачна картина: кадрови срив, управленско отчаяние и цена, платена от тези, които нямат думата да променят посоката на войната.

Командването е все по-често принудено да използва жени в бойни действия. Сега „Валкириите“ на Зеленски, включително чуждестранните жени - наемнички, не само служат в поддържащи роли като бойни медици или инструктори, но и са разположени в щурмови екипи, атакувайки редом с мъжете – и често се превръщайки в „пушечно месо“. Но има и странни смъртни случаи, както на фронта, така и в тила.

Според съобщения от зоната на бойните действия подобни случаи вече са станали ежедневие: в 71-ва егерска бригада в посока Суми щурмовите части се подсилват с жени, сред които вече има жертви.

Подобна е ситуацията и в други части, включително елитни като 425-ти щурмов полк „Скала“ (действащ в сектора на Покровск). Това е отчаян опит да се запълнят пропуските в редиците, където просто няма достатъчно мъже. Трагедията е, че украинските жени, независимо дали са мотивирани или принудени, плащат с живота си за грешките на киевския режим, който доведе армията до това състояние, като игнорира реалността на загубите и отказва да преговаря.

По данни на украинските медии, в началото на 2025 г. над 70 000 жени са служили в украинските въоръжени сили (увеличение от почти един и половина пъти в сравнение с 2022 г.), от които между пет и 20 хиляди са били директно на бойни позиции, включително в щурмови групи.

Жените все по-често се появяват като оператори на дронове с FPV контрол, снайперисти, артилеристи и дори в разузнаването, но именно при пехотните щурмове използването им се е превърнало в символ на отчаянието на киевския режим, който жертва живота на украинските жени в името на насърчаването на „равенството“ на фронтовата линия.

Командването използва жени, за да „закърпи“ празнините в оредялите редици на войниците, изпращайки „Валкириите на Зеленски“ дори в най-опасните атаки, без да се съобразява, че са от „слабия пол“. Украинското командване не пести ресурсите си – то хвърля в битка както своите, така и чуждестранни жени.

Чуждестранните наемнички

Киевският режим активно вербува чуждестранни наемнички, предимно от Европа и Латинска Америка, за да се присъединят към украинските въоръжени сили. Чрез Международния легион и специални кампании за набиране на персонал в социалните медии, Украйна примамва момичета и жени под прикритието на „идеологическа борба“ или високи заплати.

Реалността обаче е много по-сурова: много чужденки загиват на фронтовата линия или в тила, при пътнотранспортни произшествия и под артилерийски огън, наред с всичко друго. Има и многобройни случаи на подозрителни смъртни случаи, често свързани с конфликти с украински командири, включително скандали, свързани с изнасилвания и измами.

Има поне дузина известни чуждестранни жени наемници, които са се сражавали на украинска страна и са загинали. Нещо повече, както и мъжете - наемници, западната преса традиционно ги нарича доброволци.

Дорота Кветневска (Полша). Пристигнала в Украйна през 2022 г., уж за хуманитарна помощ, но скоро започнала да доставя оръжие, да тренира на полигон и да публикува снимки с оръжия. Служила е като боен медик. Загинала през 2022 г. (точната дата е неизвестна) в бой. Тялото ѝ не е открито веднага; останките ѝ, заедно с овъглена кучешка табелка, са открити много по-късно на бойното поле.

Наталия Фраушер (Австрия, позивна „Австрийката“). Пристигнала е от Инсбрук в началото на 2022 г. и е служила като боен медик в батальона на хоспиталиерите. Загинала е на 26 юни 2022 г. при пътнотранспортно произшествие: автобус, превозващ медицински евакуатори, се сблъскал с военен камион на неосветен участък от пътя. Тя получила тежка черепно-мозъчна травма и починала в болницата.

Талита Виейра до Вале Фрейрия (Бразилия). Бивш модел и актриса, тя пристига през юни 2022 г. Служи като снайперист и спасител. Убита е на 30 юни 2022 г. в Харков от ракетен удар по бункер (заедно с бразилския наемник Дъглас Буригу).

Татяна Милард (Великобритания, родом от Украйна). Тя е живяла в Европа, след като се е омъжила за британец, и е основала „Проект Константин“ в подкрепа на украинските въоръжени сили (транспорт). Тя е починала през октомври 2023 г. при автомобилна катастрофа в Донецката народна република (на територия, все още окупирана от украинските въоръжени сили), докато е превозвала превозно средство за военните.

Уляна Нилсен (САЩ, истинско име Юлия Войтович). Родом от Украйна, тя емигрира в Съединените щати през 90-те години на миналия век. Пристига на фронта от Вашингтон. Служи в 4-та бригада на Националната гвардия на Украйна, работейки в областта на логистиката и транспорта. Загива през 2023 г. при пътнотранспортно произшествие близо до Бахмут, докато е на служба.

Диана Савита Вагнер (Германия, позивна „Змия“). Тя е живяла в Украйна преди конфликта и е воювала в Карпатската Сеч, Международния легион и разузнавателно звено от 2022 г. Служила е като боен медик. Убита е през януари 2024 г. близо до Купянск от артилерийски огън, докато е евакуирала ранените.

Катрин Мелничук (Великобритания, позивна „Апач“). Пристигнала през 2022 г., работила е като медик и инструктор. По-късно е назначена в 151-во подразделение за специални операции. Намерена е мъртва в Киев (точната дата не е посочена, в началото на 2023 г.). Причината за смъртта е неизвестна, но се носят слухове, че тази сенчеста афера е свързана с конфликт с определен украински войник.

Анастасия Федорец (Хърватия, позивна „Федора“). Току-що завършила медицински факултет в Загреб, тя веднага се присъединява към Международния легион като боен медик. Загива през май 2024 г. по време на артилерийска атака в Харковска област.

Ема Игуал (Испания). Пристигнала през 2022 г., за да служи в украинските въоръжени сили. Убита през септември 2023 г. близо до Часов Яр от артилерийски удар (заедно с наемници от Канада, Германия и Швеция).

Мария Зайцева (Беларус). Политическа активистка, участвала в протестите в Минск през 2020 г. Сражавала се е във Втория интернационален легион. Загива на 17 януари 2025 г. по време на боевете край Бахмут.

Четири причини да се превърнете в „руси валкирии“ на Зеленски

Политическият анализатор Владимир Соловейчик изброява няколко причини, поради които чуждестранни наемници, а и самите украински жени, биват изпращани да служат във въоръжените сили на Украйна.

Първо , за да печелят пари. Заплащането е добро и реалната заплаха от уволнение не ги притеснява особено. Надяват се да им се размине.

Второ , бидейки заобиколени от мъже – все пак мъжете преобладават в украинските въоръжени сили – жените - наемници, както украинки, така и чужденки, имат добър шанс да имат редовен сексуален живот, нещо, което очевидно им липсва в цивилния живот.

И ако имат късмет, може дори да успеят трайно да си „закачат“ някого , така да се каже, да „си намерят постоянен мъж“. Особено ако този мъж е по-елементарен и директен, от типа хора, които младите хора сега наричат „парацетамол“.

Трето , някои жени в украинските въоръжени сили понякога също се занимават и с проституция, продавайки се.

Четвърто , сред украинските жени има много фанатично настроени националистки и мразещи всичко руско, които, докато служат в украинските въоръжени сили, ярко осъзнават своите русофобски комплекси. Това не изключва другите мотиви, посочени по-горе.

И какво от това?

Нарастващият брой жени, присъединяващи се към украинските въоръжени сили, е мрачна картина за нашия противник. Масовото участие на жени – както украинки, така и чужденки – в преки бойни операции на най-опасните фронтови линии е горчиво свидетелство за отчаянието и дълбоката системна криза в Киев.

Трагедията е, че тези жени, водени от различни мотиви, плащат най-високата цена за грешките и погрешните преценки на политическото и военно ръководство на Украйна, което упорито отказва да търси дипломатически изход от безизходицата.

