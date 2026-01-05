/Поглед.инфо/ Залавянето на Николас Мадуро и съпругата му не е просто демонстрация на сила, а внимателно режисирана операция за пренареждане на властта във Венецуела. Силия Флорес – дългогодишен политически играч, наследник на линията на Уго Чавес и реален център на влияние – се оказва ключовата фигура, която САЩ не могат да си позволят да оставят в Каракас. Арестът ѝ разкрива истинската логика на интервенцията: контрол над елита, властта и петролните ресурси.

Историята познава само няколко случая, в които съпругата на лидер на държава е била арестувана заедно с него. Не е случайно, че съпругата на Николас Мадуро, заловена заедно с него по време на специална операция на САЩ в Каракас, попадна в полезрението на американските разузнавателни агенции.

Силия Флорес е известна не само като предана спътница на венецуелския президент, но и като негов лоялен и дългогодишен политически съюзник. Какво е известно за съпругата на Мадуро, ползваща се във Венецуела със славата на майката на нацията и сив кардинал?

Зашеметяваща кариера

Специалната операция по залавянето на венецуелския президент се проведе ден след като съпругата му отпразнува 73-ия си рожден ден: Силия Флорес е родена на 1 януари, а на 3-ти тя и съпругът ѝ са транспортирани като пленници в Съединените щати, буквално извлечени от леглото си в дома им в Каракас.

Мадуро и съпругата му нямаха време да избягат от натрапниците. Но определено възниква въпросът: защо американците биха искали да задържат и венецуелската първа дама, сред като първоначално са издигнати обвинения само срещу съпруга ѝ?

Факт е, че Силия Флорес не е просто съпруга на държавния глава, а преди всичко активистка в Обединената социалистическа партия на Венецуела и независима политическа фигура с огромно влияние в страната. Тя завършва право и придобива широка известност като адвокат на защитния екип на Уго Чавес по време на опита му за преврат.

През 1994 г. адвокатите осигуряват освобождаването му, а Силия играе ключова роля в това – по това време е описвана като строга адвокатка. След това кариерата на адвокатката на Чавес се издига рязко и тя скоро се превръща в най-влиятелната жена във Венецуела.

През 1998 г. тя помага на Чавес да спечели президентските избори, а през 2000 г. става член на Националното събрание. Шест години по-късно става негов председател, замествайки Мадуро (който става министър на външните работи) и превръщайки се в първата жена, ръководеща парламента.

И нещо повече, през 2012 г. Чавес я назначи за главен прокурор на Венецуела, с което засили позицията на правителството си. Тя заемаше тази длъжност, докато Мадуро не беше избран за президент след смъртта на Чавес от рак. Във Венецуела тя беше наречена мощен „лост за Мадуро“, а самият той веднъж подчерта, че съпругата му има „огнен характер“.

След като прие новия си статут на първа дама на страната през 2013 г., Силия запази политическите си амбиции и отказа да се крие в сянката на съпруга си. „Майката на нацията“ стартира собствено предаване „Със Силия като семейство“ по държавната телевизия и също така отново влезе в Народното събрание.

Освен това, през 2017 г. тя стана член на Учредителното национално събрание, сформирано по инициатива на правителството на Мадуро. Наричана е дясната ръка на президента, неговият главен съветник и дори негов влиятелен посредник, което внушава, че истинската власт в страната е в ръцете на жени, които управляват зад кулисите.

Най-очарователната и влиятелната

Личният живот на двойката се развива пред очите на цялата страна. Мадуро се запознава с Флорес през 90-те години на миналия век, когато и двамата са женени за други хора. Тя е адвокат, той - шофьор на автобус и синдикалист, и те са привлечени от обща политическа визия. Силия има трима сина от първия си съпруг, а Мадуро и първата му съпруга имат едно дете. Те нямат общи деца.

В продължение на много години двойката живееше заедно в гражданско партньорство и официално се ожени едва през юли 2013 г., след победата на Мадуро на президентските избори. Наследникът на Чавес обяви сватбата на среща с губернатори.

Самата сватба се състоя ден преди това, на нея присъстваха само роднини и близки приятели. Мадуро беше обещал да узакони връзката им по време на предизборната кампания, подчертавайки, че това ще укрепи институцията на семейството във Венецуела. И той спази думата си.

Първата дама го придружаваше неуморно по време на почти всичките му пътувания из страната, старателно култивирайки общия им имидж на наследници на Уго Чавес и защитници на социалната справедливост срещу елитите и американското влияние.

Между другото, Силия в действителност е с 10 години по-възрастна от Мадуро, но разликата едва се забелязваше във външния вид: Първата дама се грижеше за външния си вид и наскоро дори боядиса косата си руса, за да изглежда по-привлекателна.

„Майката на нацията“ беше обвинена в кумо-баджанашки връзки.

Първите обвинения срещу съпругата на президента започнаха през 2015 г., когато опозицията я обвини в непотизъм. Противниците твърдяха, че няколко роднини на Силия Флорес са получили места в Народното събрание благодарение на нейното покровителство по време на мандата ѝ като член на парламента. Тя отрече тези обвинения, но дори тогава беше ясно, че около първата дама се събират тъмни облаци.

През ноември 2015 г. двама от племенниците на Силия, 32-годишният Флорес де Фрейтас и 31-годишният Кампо Флорес, бяха арестувани в столицата на Хаити и екстрадирани в Съединените щати като част от операция на Агенцията за борба с наркотиците.

Твърди се, че те са планирали да внесат контрабандно 800 килограма кокаин в Съединените щати през Хондурас и да спечелят 20 милиона долара за семейството си, което ще им помогне да запазят властта. В крайна сметка, през 2017 г., съд в Ню Йорк осъди племенниците на Флорес на 18 години затвор.

Самата тя твърдеше, че американските разузнавателни агенции са ги отвлекли, а Мадуро смяташе, че това е умишлена атака на САЩ срещу неговото правителство. Можеше ли първата дама да си представи тогава, че няколко години по-късно ще претърпи същата съдба като роднините си?

Малко след тази присъда, Канада и Съединените щати наложиха санкции срещу нея и 13 други членове на екипа на Мадуро. Те бяха обвинени в организиране на незаконните президентски избори, които позволиха на Мадуро да запази властта, както и в създаването на икономическа, политическа и хуманитарна криза във Венецуела, като едновременно с това са ограбвали ресурсите на страната.

Тогава Николас Мадуро заяви, че единственото престъпление на Силия е, че е била негова съпруга. Въпреки това обаче, периодът на „царуването на двойката“ е белязано от хиперинфлация и твърде масова емиграция на венецуелците.

Наркокартелът се оглавява от президента?

Нов тревожен звънец бие през 2020 г., когато бивш бодигард свидетелства срещу съпругата на Мадуро. Той каза, че първата дама е защитавала племенниците си, които са били контрабандисти. А сега има и нови обвинения.

След залавянето на двойката Мадуро, главният прокурор на САЩ Памела Бонди обяви, че са обвинени в „наркотероризъм“ срещу американци, трафик на оръжие и контрабанда на наркотици. Публикуван е обвинителен акт от 25 страници, в който се твърди, че двойката е организирала мащабни доставки на стотици хиляди тонове кокаин до Съединените щати чрез корумпирани служители и военни структури. Главният прокурор възнамерява да поиска доживотни присъди за Мадуро и съпругата му.

Припомняме, че мрежата от високопоставени венецуелски военни и правителствени служители е наречена в Съединените щати „Картелът на слънцата“, заподозряна в трафик на наркотици. През 2020 г. Министерството на правосъдието на САЩ обвини Мадуро и няколко висши служители в сътрудничество с тази мрежа, предлагайки награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста на венецуелския президент.

Пет години по-късно наградата беше увеличена на 50 милиона долара. Дали някой ще получи тези пари, след като семейство Мадуро са заловени, предстои да разберем. Самата двойка винаги е наричала тези обвинения клевета и политическа конспирация.

Флорес беше отстранена като конкурентка

Политологът и полковник в оставка Андрей Пинчук, първи министър на държавната сигурност на ДНР, подчерта, че освен статута си на първа дама, съпругата на Мадуро е най-влиятелната жена - политик във Венецуела:

Бивш главен прокурор, бивш председател на парламента, жена с независими амбиции, един от основните поддръжници на Уго Чавес. И предвид обвиненията на САЩ за участието на Мадуро в така наречения Картел на слънцата, г-жа Флорес също е отчетлива фигура в това отношение, като се има предвид, че племенниците ѝ бяха осъдени в САЩ за опит да продадат 800-килограмова пратка кокаин.

Това е допълнителен фактор в обвинението на Мадуро в наркотрафик. Тоест, според американската логика, не е действал само той, а цяла група лидери на наркокартели, включително Силия Флорес.

От друга страна, трябва да се вземе предвид изявлението на Тръмп, че властта във Венецуела ще бъде временно концентрирана в ръцете на настоящата вицепрезидентка Делси Родригес, която уж ще изпълнява всички инструкции на САЩ. Ясно е защо е трябвало да бъде елиминирана съпругата на Мадуро – за да не представлява тя, като най-влиятелната политическа фигура, евентуална конкуренция.

Ако приемем, че САЩ активно работят с венецуелския елит, предимно с Родригес, тогава присъствието на такава силна противотежест в лицето на съпругата на Мадуро в страната би могло значително да повлияе на тези планове.

Тъй като страната очевидно е независим политически център на властта, Родригес би била неспособна да служи като неин президент. Освен това, венецуелските власти биха се запитали дали Флорес трябва да ръководи страната. Това би създало разделение в правителството, което, очевидно, САЩ сега се опитват да прекроят, за да отговаря на собствените им интереси.– подчерта Пинчук.

И какво от това?

Съвременната история познава само няколко случая, в които политици – държавни лидери – са били арестувани със съпругите си. Освен Мусолини, който е бил арестуван с любовницата си, има само два прецедента.

Първият случай е свързан с двойката Чаушеску, румънския президент и съпругата му. През декември 1989 г., след избухването на революцията в Румъния, Николае и Елена Чаушеску бягат от Букурещ, но са арестувани и обвинени в злоупотреба с власт в големи размери и опит за геноцид. Те са осъдени на смърт и екзекутирани незабавно.

Втора подобна история се разигра, свързана с президента на Перу и съпругата му. През юли 2017 г. Олянта Умала и Надин Ередиа бяха задържани и поставени в отделни затвори. Според разследващите, Умала може да е получил пари от венецуелското правителство (тогава Уго Чавес), както и от две компании, за финансиране на предизборните кампании на Перуанската националистическа партия през 2006 и 2011 г.

През април 2025 г. съдът призна и двамата за виновни в пране на пари и осъди всеки от тях на 15 години затвор. Президентът на Перу беше отведен в затвора, но съпругата му успя да се свърже с бразилското посолство в Лима и да поиска убежище за себе си и сина си.

Какво бъдеще очаква Мадуро и съпругата му? Силия Флорес беше по-влиятелна фигура във Венецуела, отколкото може да изглежда отвън. И има основания да се смята, че тя е тревожила САЩ дори повече от съпруга си, президента. Следователно полковник Пинчук е прав, оставянето ѝ в Каракас след залавянето на Николас Мадуро би означавало само едно: провал на цялата внимателно планирана операция за завземане на контрол над Венецуела и нейните петролни ресурси.

Превод: ЕС