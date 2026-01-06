/Поглед.инфо/ YouTube каналът на Поглед.инфо, водещ Георги Стамбулев и гост Недялко Йорданов, започват разговора със стихотворението „Народе“ – ударно огледало на нашето време. Поетът говори за зависимостите на България, за протестите и разочарованията, за това защо достойните не искат да влизат в политиката, и стига до големите теми: времето, смисъла, любовта и убеждението, че „няма смърт“.

Разговор, който тръгва от социалната болка и стига до метафизиката: България „утре“, характера на народа, измамните надежди и истинските опори. Недялко Йорданов говори простичко и без театър – за политиката като дребно занимание пред лицето на живота, за любовта като „атомче“, което трябва да бъде спасено, и за поезията като лекарство на душата.

