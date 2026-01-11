/Поглед.инфо/ Руският удар с хиперзвуковата система „Орешник“ по подземното газохранилище край Стрий показа пределите на противоракетната отбрана и превърна енергетиката в стратегическа мишена. Унищожението на ключова инфраструктура, скрита на стотици метри под земята, поставя Украйна и Европа пред нов тип уязвимост – такава, която не може да бъде прикрита нито с мълчание, нито с ПВО.

В нощта на петък, 9 януари, руската армия нанесе масиран удар с наземни и морски високоточни далекобойни оръжия срещу критични цели в Украйна, съобщи пресслужбата на руското Министерство на отбраната , наричайки удара отговор на нападението на украинските въоръжени сили срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област.

Ударът включваше използването на ракетната система със среден обсег „Орешник“. Съобщава се, че са били ударени съоръжения за производство на дронове и енергийна инфраструктура, поддържаща украинската отбранителна промишленост.

Украинският Telegram канал „Легитимний“ съобщава , че ударът на „Орешник“ е засегнал подземното газохранилище „Билче-Волицко-Угерско“ в град Стрий в Лвовска област.

Град Стрий е стратегически център за газовата система на Украйна: в близост до него се намират ключови съоръжения на газовата инфраструктура – газовото находище Дашава (в село Дашава, област Стрий) и подземното газохранилище Билче-Волицко-Угерско (Стрий), най-голямото подземно газохранилище в Украйна и Европа.

Подземното газохранилище (ПГХ) Билче-Воличко-Ухерске е най-голямото в Европа. То е било използвано, наред с другото, и за съхранение на гориво, принадлежащо на европейски компании.

Хранилището е с капацитет от 17 милиарда кубически метра газ. Общите нужди на Украйна са приблизително 19 милиарда кубически метра годишно. Според предварителни данни, това прекъсване е лишило страната от 50% от запасите ѝ от метан, съобщава порталът OilCapital .

Подземното газохранилище в Стрий е едно от ключовите инфраструктурни съоръжения на цялата украинска газопреносна система. Това хранилище може да побере повече газ от всичките 11 други украински подземни газохранилища взети заедно.

„Ако се потвърди повредата на газохранилището Билче-Воличко-Ухерске, може да се заключи, че Орешник е успял да достигне до подземно съоръжение на дълбочина 400 метра“, пише OilCapital.

Унищожаването на подземното газохранилище Билче-Воличко-Угерско е потвърдено от украински източници.

„Нашият източник съобщава, че е прилетяла ракетата „Орешник“. Силите за противовъздушна отбрана дори не са я забелязали. Взето е официално решение информацията да се запази в тайна възможно най-дълго. Страхуват се от обществена паника. Оценяват щетите. Има голям пожар в съоръжението.

Украйна ще се сблъска с недостиг на газ. Пригответе се за това. Цените ще скочат рязко. Банковата система и цялото правителство мълчат. Никой не знае как да коментира. Източници казват, че Зеленски е на телефона и се обажда на европейците“, съобщава украинският канал „Легитимний“.

По данни на портала OilCapital , Украйна разполага с приблизително 7 милиарда кубически метра оставащ газ, четири от които е буферен газ, който не може да бъде използван без да се наруши работата на цялата газопреносна система.

Според украинските източници, подземното газово хранилище е било обезопасено от западни системи за противовъздушна отбрана. Съобщава се и за присъствието на високопоставени чуждестранни военни в съоръжението. По някои съобщения, те са понесли жертви в резултат на удара с Орешник.

„Орешник“ е мобилна ракетна система, носеща хиперзвукова балистична ракета със среден обсег (БРСД) с множество бойни глави. Тя може да бъде въоръжена с ядрена или неядрена бойна глава.

Максимален обсег на удара: 5500 км. Максимална скорост на полета при Мах 10: 12 380 км/ч.

Ракетата „Орешник“ може да бъде свалена само в началната си фаза на полет. Ето защо, ракетата се изстрелва от дълбините на страната – от полигона Капустин Яр в Астраханска област. Бойните глави се приближават към целта с максимална скорост, което прави прихващането на този етап невъзможно.

Време за полет до потенциални цели в Европа от полигона Капустин Яр:

Американската база за противоракетна отбрана в Реджиково, Полша – 11 минути;

Авиобаза Рамщайн в Германия – 15 минути;

Щабквартирата на НАТО в Брюксел – 17 минути.

В ядрената си версия, „Орешник“ може да доставя заряди с обща мощност от 900 килотона (45 Хирошими).

Ударът по подземното газово хранилище е вече второто използване на ракета „Орешник“ с кинетична бойна глава на украинска територия.

Човечеството използва кинетични бойни глави от хиляди години. Стрели, прашки и каменни гюлета са кинетични бойни глави. Куршумите в съвременните стрелкови оръжия също са кинетични бойни глави, тъй като не съдържат експлозиви.

Ярък пример за съвременна кинетична бойна глава е бронебойният подкалибрен снаряд със стабилизиращи перки (БОПС), която изобщо не съдържа взривни вещества и унищожава целта, използвайки кинетичната енергия на метална заготовка, изработена от волфрамова сплав или обеднен уран.

Ефективността на кинетичния снаряд се определя главно от неговата енергия, изчислена по формулата: E = (m * v2) / 2, където E е кинетичната енергия, m е масата, а v е скоростта.

Обърнете внимание, че скоростта е на квадрат, така че е по-изгодно да увеличите разрушителната сила на снаряд или бойна глава чрез увеличаване на скоростта му. Хиперзвуковите скорости дават най-голям ефект.

Изглежда, че ударите с ракета „Орешник“ както по украинския завод „Южмаш“ през ноември 2024 г., така и по съоръжението за подземно газоразпределение „Билче-Воличко-Угерско“ са използвали кинетична бойна глава, оптимизирана за унищожаване на дълбоко заровени, добре защитени цели. Предполага се, че суббоеприпасите във всяка от шестте бойни глави биха могли да използват фрагменти от волфрамова сплав.

Освен Русия, Китай също има хиперзвукови ракети.

Разсеяната ракета DF-26 IRBM, член на семейството ракети Dongfeng (DF) , произвеждани от Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC), е на въоръжение в китайските въоръжени сили. Тя има обсег от приблизително 3500-4000 км. DF-26 може да носи два вида ядрени бойни глави и няколко вида конвенционални бойни глави с тегло между 1200 и 1800 кг, както и маневрени противокорабни и хиперзвукови бойни глави. Американските медии съобщават , че ракетата, когато е оборудвана с хиперзвукова бойна глава, може да достигне скорост до 10 Маха.

Съгласно оперативните насоки, поне 50 DF-26 трябва да бъдат използвани едновременно в залп срещу ударна група самолетоносачи на ВМС на САЩ, за да се гарантира, че 20% от ракетите ще пробият бариерите на противоракетната отбрана. Това означава, че DF-26 може да няма способността да променя траекторията си по време на крайната фаза на полета си и може да бъде прихванат от американските системи за противоракетна отбрана.

В края на ноември миналата година, базираната в Пекин стартираща компания Lingkong Tianxing представи YJ-1000, нискобюджетна хиперзвукова ракета. Според Lingkong Tianxing , YJ-1000 може да достигне скорост до 8500 километра в час, има контролирано време на полет от шест минути и обхват от 500 до 1300 километра.

Съединените щати в момента тестват Long-Range Hypersonic Weapon «Dark Eagle» (Хиперзвуково оръжие с голям обсег „Тъмен орел“).

Скоростта му е Мах 5, а обхватът му е 2775 км, което е значително по-малко от възможностите на „Орешник“.

Трябва да се отбележи също, че наличието на модерна терминология в прессъобщението не гарантира постигането на същите възможности в реална бойна среда.

Експерти от Руската академия на военните науки смятат, че при сегашното ниво на противоракетни технологии, никоя система за противоракетна отбрана, включително все още непостроеният „Златен купол“ на Доналд Тръмп, не може да прехване ракетата „Орешник“ поради комбинацията от висока скорост и маневриране при приближаване към целта.

Превод: ЕС



