/Поглед.инфо/ Китайският гигант в производството на батерии Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) откри първия в Близкия изток център за обслужване на клиенти Ning Service.

Той е най-голямото подобно съоръжение на компанията извън Китай и цели да повиши капацитета на CATL за следпродажбена поддръжка и да допринесе за ускоряване на прехода към чиста енергия в Близкия изток, предлагайки услуги през целия жизнен цикъл на батериите, включително ремонт, поддръжка, техническо обучение и рециклиране.

Анбаса Кандиел, главен съветник в Министерството на промишлеността и минералните ресурси на Саудитска Арабия, заяви пред агенция „Синхуа“, че министерството приветства CATL и други водещи компании в сферата на новите енергии да навлизат, работят и инвестират в кралството.

„Министерството насърчава и очаква с нетърпение повече китайски компании от сектора на новите енергии да дойдат в Саудитска Арабия, за да работят съвместно с нас за постигането на целите на „Визия 2030“ (Vision 2030), особено чрез задълбочаване на сътрудничеството в ключови области като нисковъглеродната трансформация“, подчерта той.

Възобновяемата енергия е централен елемент от стратегията „Визия 2030“ на Саудитска Арабия, която цели диверсификация на икономиката и насърчаване на устойчивото развитие.

От CATL заявиха също, че компанията планира допълнително разширяване на сервизната си мрежа в Близкия изток, определяйки решението като „дългосрочен ангажимент към региона и неговия енергиен преход“.