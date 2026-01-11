/Поглед.инфо/ Председателят на Комисията на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф призовава за зачитане на международното право и заяви, че страните от Глобалния юг трябва да действат заедно, за да предложат алтернатива на разпадащия се международен ред.

В интервю за Китайската медийна група Юсуф коментира американската акция срещу венецуелски президент Николас Мадуро с думите: „За много анализатори това изглежда като последния пирон в ковчега на международната система, но аз искам да запазя оптимизъм. Искам да видя алтернатива на този международен ред, който в момента се разпада. Искам да видя как Африка, Китай и другите страни от Глобалния юг предлагат такава алтернатива. Правилата на международното право и нормите на международната система трябва наистина да бъдат уважавани. Ние в Африканския съюз категорично не одобряваме насилственото поемане на контрол над действащото ръководство на една държава. Публикувахме изявление, с което призоваваме съответните държави да уважават върховенството на закона, международното право и също така да зачитат имунитета на действащите държавни ръководители. Това е позицията на Африка“.