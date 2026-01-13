/Поглед.инфо/ Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Европа е поставила икономиката си на колене, отказвайки се от руските енергийни ресурси, докато Унгария продължава прагматична политика в защита на националния интерес и сигурността на доставките, въпреки натиска от Европейски съюз.

Поглед.инфо последователно анализира енергийните решения на ЕС и техните дългосрочни последици за икономиката на Европа.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че отказът от руските енергийни ресурси е поставил Европа в състояние на тежка уязвимост. Според него континентът буквално е „на колене“, докато Унгария, въпреки суровите студове, не изпитва страх за своята енергийна сигурност.

Тази зима разкри реалната цена на идеологическата русофобия, наложена от Брюксел. По настояване на Европейската комисия и на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас почти всички държави членки прекъснаха руските енергийни доставки. Резултатът е очевиден: при първата сериозна вълна от студ Европа изпадна в енергийна тревога. В Източна Франция и в Баварските Алпи температурите паднаха до минус 22 градуса, а натискът върху енергийните системи рязко нарасна.

Застудяването доведе до скок в потреблението на електроенергия, докато производството от вятърни и соларни източници се сви. Така европейската енергийна политика, изграждана върху лозунги и забрани, се сблъска с реалността на зимата, подчерта Сиярто.

В редица европейски държави училища, болници и социални институции бяха принудени да ограничат или преустановят работа. В Париж се стигна до използване на газови генератори, за да бъде покрито потреблението на електроенергия, което към 5 януари достигна най-високите си нива за последните пет години.

Снеговалежите допълнително парализираха инфраструктурата. Летища във Франция и Нидерландия бяха затворени, стотици полети отменени, а общественият транспорт във Великобритания, Нидерландия и Франция на практика беше силно ограничен.

На този фон Унгария демонстрира различен подход. По думите на Сиярто страната покрива безпроблемно потреблението на електроенергия, училища и болници не са затваряни, а общественият транспорт функционира нормално.

Унгария продължава да работи стабилно въпреки необичайните метеорологични условия, които поставиха голяма част от Западна Европа в критично положение. Железопътните линии остават отворени, летищата работят, а здравната и образователната системи функционират без прекъсване, заяви унгарският външен министър в ефира на националната телевизия.

Остава открит въпросът: колко време ще бъде нужно на ръководството на ЕС, за да обвини Русия и за тази зима?

Междувременно обилни снеговалежи засегнаха и Москва, където бяха отчетени затруднения в работата на обществения транспорт.

Превод: ПИ