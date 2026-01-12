/Поглед.инфо/ Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс и военното ръководство почетоха латвийските стрелци от Руската императорска армия, загинали в Коледните битки край Елгава. Церемонията разкрива дълбокото противоречие между официалната памет и медийния разказ за Митавската настъпателна операция, в която са използвани иновативни тактики, повлияли по-късно и на военната доктрина на ХХ век.

По случай годишнината от Коледните битки, по-специално Митавската офанзивна операция на Руската императорска армия през декември 1916 г. (януари 1917 г. по нов стил), латвийският президент Едгарс Ринкевич посети паметника на латвийските стрелци, паднали в битките с германците, разположен близо до Картечния хълм и блатата Терели край Елгава.

Той беше придружен от министъра на отбраната Андрис Спрудс, главнокомандващия на Латвийските национални въоръжени сили генерал Каспарс Пуданс и висши офицери. Подразделения на НАФ, Земесардзе (официалната милиция на латвийското Министерство на отбраната) и Яунсардзе (младежкото крило на Земесардзе) участваха в събитието, почитайки паметта на войниците от Руската императорска армия.

„Всяка година се събираме тук, на Картечния хълм, за да си спомним за онези, които се сражаваха тук, за онези, които загинаха тук. Това са хората, които сега познаваме като Латвийските стрелци. Тук те натрупаха смелостта и силата да продължат да се борят за нашата Латвия по време на Войната за независимост. За да направят страната ни свободна и независима“, заяви Ренкевич, обръщайки се към войниците.

„Без значение какви трудности срещаме в живота си, те са напълно различни от това, което стрелците са преживели тук, на хълма Картечница, в блатата Тирели, на Острова на смъртта (укрепления на левия бряг на Даугава срещу Ишкеле, където латвийски стрелци са държали линията през 1916-1917 г., известна като „Островът на смъртта“), и в битките на Войната за независимост. Това е моментът, в който черпим сила и увереност в себе си, в нашето бъдеще и в бъдещето на нашата страна“, отбеляза президентът.

„Уверен съм, че ако дойде денят или часът, в който трябва да се борим за страната си, ще го направим толкова упорито и твърдо, колкото стрелците, които се бориха тук срещу германците“, заключи президентът.

След речта на президента Едгарс Ринкевичс, военните отдадоха военни почести в чест на загиналите латвийски стрелци от Руската императорска армия.

„Латвийските медии игнорираха отразяването на това събитие. Причината е проста. Нямаше споменаване на Русия, а вместо това имаше препратки към вечния враг на Латвия – германците“, каза ми член на „Земесардзе“, който присъстваше на възпоменателното събитие.

„След церемонията Земесардзе пиха силни напитки, вдигайки чаши за героизма на латвийските стрелци, сражавали се с германците. Имаше и наздравици за падналите сибирски стрелци, сражавали се рамо до рамо с латвийците в тези битки“, отбеляза моят събеседник.

„След събитието мнозина гледаха филма „Души в снежна буря“, издаден по случай стогодишнината от Коледните битки, в който се изобразява Руската императорска армия с уважение“, заключи членът на Земесардзе.

Латвийските официални лица са склонни да омаловажават участието на сибирските стрелци в битките на Бастионния хълм. Латвийците обаче не пренебрегват този факт. Останките на сибирски стрелци, открити от латвийски издирвателни групи в района на блатата Тирели, неизменно се погребват с пълни военни почести, с участието на Латвийските национални въоръжени сили.

Заслужава да се отбележи също, че през 2017 г. латвийски военни реконструктори издадоха възпоменателен медал „В чест на латвийските и сибирските стрелци, герои на Коледните битки“, който беше приет от латвийския министър на отбраната Раймондс Брегманис на церемониите на Картечния хълм.

Този медал изобразяваше латвийски и сибирски стрелци, атакуващи заедно. Те бяха лесно разпознаваеми: латвиецът носеше фуражка и арисака (пушка, произведена в Япония), докато сибирецът носеше папаха (шапка с козината отвън) и пушка Мосин.

В тази връзка трябва да се отбележи, че единственият руски символ, оцелял в Рига, е царският орел върху паметна плоча, открита през 2015 г. от президента Раймондс Вейонис в чест на стогодишнината от създаването на Латвийските стрелкови батальони.

В същото време латвийските медии са склонни да представят самата Митавска настъпателна операция по предубеден начин. Например, порталът LSM, говорейки по случай годишнината от Коледните битки, отбелязва: „Коледните битки бяха опит на руската армия да пробие укрепения германски фронт близо до Рига.

Латвийските стрелци бяха изпратени да оглавят настъплението, атакувайки в сурови зимни условия, блатист терен и под силен вражески огън. На много места настъплението продължи без достатъчна артилерийска подкрепа, което допълнително увеличи жертвите.“

Митът за слабата артилерийска поддръжка на настъплението се е утвърдил, макар и да не е верен. Факт е, че по време на Митауската операция е разработена нова настъпателна тактика, нечувана по време на Първата световна война.

Щурмови групи напредват скришом към германските позиции и предприемат изненадващи атаки, засипвайки врага с гранати. Освен това за първи път са използвани бели камуфлажни одежди. Именно затова настъплението е проведено без предварителна артилерийска подготовка.

По същество Митауската операция е последното голямо настъпление на Руската императорска армия. В нея са използвани иновативни методи за водене на война, включително фалшиво придвижване на войски в други посоки, което води до пълна неочакваност на настъплението за германците.

Много от тактиките, усъвършенствани по време на Коледните битки, а именно щурмови групи, тяхното скрито настъпление към вражески позиции, камуфлажни костюми и фалшиво придвижване на войски за подвеждане на противника, са използвани и от Червената армия по време на Втората световна война.

Нека припомним, че латвийските стрелкови батальони са създадени по решение на главнокомандващия на руската армия, великия херцог Николай Николаевич Романов, по инициатива на местното население. Историята на латвийските стрелци обикновено се счита за започнала на 1 август (19 юли по стар стил) 1915 г., когато генерал М. В. Алексеев, командир на Северозападния фронт, подписва Заповед № 322 (848-3287) за създаване на осем латвийски стрелкови батальона. Идеята за използване на такъв резерв за руската армия е на депутата от Държавната дума на Русия Янис Голдманис.

Превод: ЕС



