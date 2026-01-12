/Поглед.инфо/ На 12 април в Унгария предстоят парламентарни избори. Кандидатът на управляващата партия ФИДЕС, отново ще е Виктор Орбан. Срещу него либералната, обединена под егидата на Брюксел опозиция, издига Петер Магяр.

Либерални телевизии и медии в Европа и България вече предричат изборната загуба на Виктор Орбан.

Има ли силите Виктор Орбан да спечели срещу обединилия се срещу него либерален свят, каква е ролята на Доналд Тръмп в унгарските избори?

- Г-н Марков, точно три месеца преди изборите в Унгария, вчера партия ФИДЕС издигна за шести премиерски мандат Виктор Орбан. Сигурно сте били там? Кажете някои подробности от конгреса?

- Страшен студ е и го гледах по телевизията. За мен беше много интересно да видя видео обръщенията, с които три жени подкрепиха публично Виктор. От тях до голяма степен ще зависи бъдещето на Европа. Мелони е премиер на Италия, Льо Пен лидер на първата политическа партия на Франция, а Алис Вайдел е лидер на вече водещата Алтернатива за Германия.

И трите консерваторки са в различни патриотични семейства в Европарламента, но в отлични отношения и респект към Орбан. Той е говорил на митинги на Джорджия и Льо Пен, а Алис беше тази година три пъти в Унгария. Ако те се обединят, което Тръмп желае, ще бъде супер!

- Имаше ли и подкрепа от други политици зад граница?

- Естествено! Специално видео подкрепа направиха Моравецки, Бабиш, Вучич, Салвини, Кикл, Абаскал и Нетаняху, което разсейва злословието, че Виктор Орбан е антисемит.

На живо говориха и лидери на унгарските партии зад граница, две от които - в Трансилвания и Войводина, са важни фактори в управлението на Румъния и Сърбия. Унгарците в тези две области почти 99% ще гласуват за Орбан. То не бяха стадиони, то не беше чудо, което направи за своите сънародници не само там, но и в Словакия, Хърватска...

За 15 години Унгария привлече над 1,2 млн. нови граждани от общо петте милиона, живеещи в съседните страни. Между тях е и незабравимата тенисистка Моника Селеш, която е родом от Нови Сад и имах шанса да се запознаем.

- Казахте Тръмп и си спомних, че преди дни публикувахте писмото до Орбан, в което той приема поканата му да дойде в Унгария. Кога ше се случи това?

- Със сигурност Тръмп ще дойде и публично ще подкрепи Орбан за изборите. Значи ще е преди 12 април. Няма официална дата още. Тръмп пише, че двете администрации ще я договорят.

Да припомня, че големият форум на Републиканците CPAC, който вече четири години се провежда в Европа само в Будапеща и с модератор само Орбан, е насрочен тази година по-рано през март и на него ще дойде консервативният елит от цял свят.

Възможно е Тръмп да дойде разбира се и по-рано. Четох за дата 5 февруари... Прочее, очаква се визита и на Путин за откриване строежа та атомната централа “Пакш 2“, което е руска инвестиция, оборудването е френско, а горивото - американско.

- Това е голям жест за лидер на малка държава да дойде американски президент да го подкрепи...

- Държавата малка, ама лидерът й е феномен! Дето вика Стив Банън: “Орбан беше Тръмп преди Тръмп да бъде Тръмп“. Виктор тръгна да прави нелиберална демокрация още през 2014 г. и тя се оказа успешна.

Но истината е, че от 2016 г. подкрепя единствен от управляващите в Европа Тръмп и особено, след като му откраднаха изборите през 2020 г.

Всички предадоха Тръмп поне веднъж и се пуснаха на килимчето на Байдън. Само Виктор не го направи. Напротив - осъди публично репресиите срещу него и каза, че те му напомнят комунизма.

Още 2022 г. Тръмп покани в Далас, за да открие форума CPAC, именно Орбан, а 2024 г. беше три пъти в дома му в Мар-а-Лаго. Същата година на 8 март му направи и концерт, на който беше и Мелания и малката щерка на унгарския премиер Флора.

Тръмп многократно нарече Орбан велик политик, което дори публично му написа наскоро в Белия дом, цитирам дословно: “Виктор, ти си най-великият!“.

- Освен символичната подкрепа, която разбира се не е без значение, ще има ли и икономически последици от това приятелство между двамата?

- Ами то вече има! Още едва встъпил в длъжност, Тръмп отмени Магнитски за началника на кабинета му Антал Роган, наложен от Байдън и Сорос. Така удари шамар на опозицията, която развя Роган като синоним на корупция.

Да припомня, че Тръмп отмени заради Виктор енергийните санкции по отношение на Унгария за петролопровода “Дружба“ и газопровода “Южен поток“.

Тръмп написа на Виктор, че започва златна ера в отношенията между двете страни, в това число и крупни инвестиции, надхвърлящи китайските, а в Унгария те наистина са крупни.

За отбелязване е, че САЩ, по нареждане на Тръмп и след молба на Орбан, дават финансов чадър на унгарския форинт срещу спекулативни атаки и други ала-бала.

Това е важно, тъй като Урсулата и такива като ППДБ изпълняват политиката на Демократическата партия да накажат Орбан енергийно. Ако се опитат, ще получат шут в стил Тръмп!

- Защо е все пак толкова важна победата на Орбан за Тръмп?

- Защото Тръмп ненавижда неолибералния брюкселски елит, който обслужваше Сорос и демократите. Ярък пример са Туск и Сикорски - външен министър на Полша. Туск рече, че със съюзник като Тръмп, на ЕС не трябват други врагове.

Да ти припомня януари миналата година при теб дадох интервю с прогноза, че ще има челен сблъсък на Тръмп с Брюксел по отношение на войната в Украйна. И той се случи...

В “Политико“, западните лидери като Мерц, Макрон, Вебер и Урсулата, бяха глупаци наречени от Тръмп.

Тръмп и провалените западни лидери се разминават за причините за войната в Украйна, за която Тръмп с право твърди, че е виновен и Байдън, и за изхода на войната, която Украйна загуби, и за личността на Зеленски, за който Тръмп каза, че е най-големият търговец в света.

Тръмп подчерта, че в Европа ще работи с лидери и партии, които споделят неговите възгледи. Орбан естествено е на първо място, и заедно с Бабиш и Кикл, създаде Патриоти за Европа. От изтекла информация за новата американска стратегия за сигурност се вижда, че Америка на Тръмп ще държи много на Полша, но не за Туск, а за Навроцки, на Италия, Австрия и Унгария.

Фактът, че Тръмп ще работи активно с Патриоти за Европа, се потвърждава от предстоящото посещение на Роберт Фицо във Вашингтон. То е по изричната покана на американския президент.

Тръмп ще се бори да пресуши блатото на Сорос в Европа и затова ще помага на Алтернатива за Германия, Льо Пен и Бардела.

- Социологията, която показват нашите медии в България, обаче дава победа на опозицията на Петер Магяр.

- Ами така беше и през 2022 г. Онзи Мирчев ходеше по Сорос ТВ - Нова и БТВ, и викаше, че Орбан пада, а той победи с 2/3 мнозинство и взе изумителните над 3 милиона гласа. Реномираните агенции дават победа на листите на Виктор с 51 на 38%. Като се има предвид, че 106 от 199 депутата се избират мажоритарно в един тур, това значи победа за Виктор, близка до 2/3.

Между другото, видях по някаква програма в България, някакъв кретен да показва карта в зелено, на която Орбан печели само в два-три гранични района.

Една от многото причини да рухне неолибералния ред в Европа, наред с ислямизацията, третия пол и цензурата, е и тъпизмът на соросоидите глашатаи. Много тъпи парчета са! Само Ванката Кръстев е умен. Е, премълчава някои факти, но това е обяснимо.

- Защо според вас САЩ се оттегли от 66 международни организации?

- Според Рубио, тези мрежи са обрасли, скъпи и политически предубедени. И е прав - Сорос е пробил навсякъде!

Но има една прокурорка, тя се казва Жанин Пиро, която скоро ще види сметката на Сорос баща и син в Америка. Ще им повдигне обвинения за престъпленията и ще им запорира сметките.

- Другата неделя са президентските избори в Португалия. В България вие единствен предрекохте, че партията "ЧЕГА" ще стане втора политическа сила на предсрочните парламентарни избори и познахте- Сега предричате балотаж за лидера й Андре Вентура.

- Последното проучване от вчера дори дава, че той може да е първи с 24% - с два процента повече от следващите кандидати. Разбира се на втори тур ще се обединят всички срещу него и там няма шанс.

Но самият факт, че 50 години след Салазар в най-лявата държава на ЕС десен кандидат-патриот е на балотаж показва, че тръмпизмът и орбанизмът събудиха дори Португалия. Вентура е много харизматичен и беше на гости на Виктор.

Той стана член на Патриоти за Европа, близък е и с лидера на Испанската VOX Сантяго Абаскал.