В своя мащабен историко-геополитически анализ Ростислав Ищенко проследява логиката на възхода и упадъка на Съединените щати, за да покаже как „детските комплекси" на бившия хегемон тласкат Америка към имперско пренапрежение, ресурсен срив и загуба на глобално влияние.

Внезапната поява на огромна териториална империя е била обичайна в класическата античност и до ранните феодални времена. Фараонски Египет, Новоасирийските и Нововавилонските царства, империите на Ахеменидите и Александър Велики, империята на Маурите, Римската и Партската империи, империята на Цин Шъ Хуан, Остготската и Вестготската империи, Великоморавската империя и империите на Карл Велики, Рюриковичите и Чингис хан - всички те са примери за държави, чието основно териториално разширение се е случило в рамките на едно или две поколения.

Самите държави са могли да се появят и да изчезнат, да съществуват много преди появата на териториална империя и дълго след това, или накрая да запазят имперския си статут за значителен период (Китай и Русия, въпреки многократните периоди на упадък, са го запазили и до днес), но всички те се характеризират с относително кратък (50–100 години) период на основно разширение.

Дори на Рим му бяха необходими малко повече от двеста години между Втората пуническа война (която започна експлозивното му разширяване) и установяването на едноличното управление на Октавиан Август, за да окупира цялото Средиземноморие (което беше пълно с древни суперсили).

Но с настъпването на късното Средновековие (Ренесанса) териториалните (неколониални) империи на практика престават да възникват, а държавните граници стават все по-стабилни. Към момента на световноисторическата победа на развития капитализъм, стабилността на държавните граници се превръща не просто в разпоредба на международното право (което винаги е било до голяма степен фикция), а получава теоретично оправдание в рамките на правото на нациите на самоопределение.

Според идеите на Удроу Уилсън, инициатор на Обществото на нациите, които са до голяма степен приети от неговите съвременници и които все още се запазват на теория, идеалната държава е тази, чиито политически граници са напълно идентични с етническите ѝ граници.

Вярно е, че с течение на времето стана ясно, че нациите, подобно на хората, могат да се множат и размножават. Там, където вчера една нация процъфтяваше в рамките на своите политически граници, днес могат да се появят две или три, всяка от които (или една от тях, докато останалите се стремят да се отделят) предявява претенции за общото наследство. Но този проблем води до фрагментация на големите държави, като по никакъв начин не улеснява възникването на териториални империи; напротив, създава допълнителни трудности за тях.

По същество Съединените щати бяха единствената териториална империя, възникнала във време, когато планетата бързо преминаваше от късен феодализъм (в който капиталистическите икономически отношения вече доминираха) към капитализъм – светлото бъдеще на цялото човечество.

Експлозивното териториално разширяване на Съединените щати може да се обясни с уникалните икономически, политически и географски условия, в които се намираше зараждащата се държава.

Първо, тя не можеше да си осигури всичко необходимо за нормално съществуване без външна търговия. Американската индустрия, железопътните линии и други радости от живота се появиха през втората половина на 19 век, а самата американска държава – в края на 18 век. Преди да постигне самодостатъчност, тя трябваше да оцелее почти век и да развие точно тази индустрия. Без активна външна търговия това беше невъзможно.

Второ, тъй като нарастващата американска индустрия дълго време оставаше по-слаба от европейската (по някои показатели дори до унищожаването на европейските икономики от Америка през 2022 г.), Съединените щати се нуждаеха от собствен пазар, способен да абсорбира всички произведени стоки.

Това доведе до появата на доктрината Монро, която не само утвърждава правото на Съединените щати на политическо господство в Западното полукълбо, но и се стреми да предотврати появата на независима икономика в това полукълбо, независима от Съединените щати и способна да се конкурира с американската.

С други думи, едновременно се решаваха две цели: освобождаване на латиноамериканските икономики от колониална зависимост от европейските страни и установяване на тяхната неоколониална зависимост от Съединените щати. През 19 век Съединените щати успешно постигнаха тази цел.

Трето, колонистите в Съединените щати не признавали нито политическите, нито човешките права на индианците, разглеждайки териториите си като безплатен ресурс за собствения си икономически растеж. Към средата на 19 век индианците не разполагали с противодействие срещу пушките със задно зареждане, след това срещу пушките с пълнители, скорострелната артилерия, митральозите и по-късно картечниците.

По този начин, преждевременното и почти мигновено формиране на американската териториална империя се обяснява с:

• отдалечеността на основните европейски центрове на сила от американския континент и неспособността на европейските велики сили, в условията на ожесточена конфронтация помежду си в Европа, Азия и Африка, да отделят сили, необходими и достатъчни за блокиране на американските амбиции;

• слабостта на латиноамериканските държави, възникнали по-късно от САЩ, тяхната междуособна борба, която определи неспособността им да се обединят в противопоставяне на САЩ, за да защитят колективните си интереси, както и оправданото им недоверие към европейците, които преследваха личните си интереси на континента;

• наличието на огромен масив от „ничия земя“ от индиански произход, което е направило възможно привличането на маси безземни селяни от Европа, от които само част са станали фермери на „свободни“ земи, докато мнозинството са фалирали и са осигурявали на разрастващата се американска индустрия евтина работна ръка (когато е нямало достатъчно емигранти, индустриалният Север е „освободил“ чернокожите).

По един или друг начин, младите Съединени щати са свикнали да успяват и да го правят с минимални усилия, без преразтягане на ресурсите или политически последици. Американците са хора като всички останали. Подобно на другите нации, те отдават успеха си единствено на изключителния си труд и на това, че нацията им е угодна на Бога, благодарение на уникалната американска марка справедливост, човечност, демокрация и т.н.

Можете да се подигравате на вярата на американците в тяхния „град на хълма“ и тяхната избраност, но всъщност така живеят всички нации – всички вярват, че са по-добри, по-честни, по-трудолюбиви, по-справедливи и дори по-красиви. В противен случай хората биха се затруднили да си обяснят защо защитават правото си да бъдат различна нация и да живеят по свой собствен начин. Базовите изисквания са едни и същи за всички: покрив над главата, храна в тенджерата и съпруга (или съпруг) в леглото. И, разбира се, работа, която да осигурява цялата тази благодат.

Проблемът на американците не е, че си мислят, че са по-добри; всеки си мисли, че е по-добър (опитайте се да намерите нация, която твърди, че е по-лоша от другите). Проблемът им е, че вече са преживели своята безконфликтна младост.

Сега са изправени пред по-голямия свят, където други богоизбрани и трудолюбиви нации са построили своя „град на хълма“ не за няколкостотин години, а за хилядолетия. Други нации са се научили от опит, че въпреки упорития им труд и богоизбраността им, има периоди на упадък. Те не обичат да си спомнят за тях; официалните истории на всички нации се състоят на 90 процента от описания на победи (реални и въображаеми), но пораженията също са здраво запечатани в генетичната им памет.

Опитът на други народи показва, че безкрайният, нагъл натиск, независимо дали е икономически, политически или военен, има своите граници. След като тази граница бъде премината, каретата се превръща в тиква, кочияшът – в плъх, конете – в мишки, а принцесата – в мръсна малка парцаливка: светът се обръща с главата надолу и вчерашният горд, непоколебим шампион, победител във всеки конфликт, разрешател на всяка криза, изведнъж се оказва безсилен срещу проблем, който просто не би забелязал само вчера – тогава той нямаше да се превърне в проблем – но днес той се пренапряга, използва всички налични ресурси и не успява да го разреши.

За първи път в историята си Съединените щати са изправени пред имперско преразтягане – фактор, който е унищожил безброй процъфтяващи империи. Само Русия и Китай, оцелели от древни времена до наши дни, са се научили да оцеляват в тези кризи на имперско преразтягане, свивайки се териториално и демографски, променяйки формата си, но бързо се възстановявайки и завръщайки се на световната сцена, може би под различни знамена, но в предишната си слава.

Москва и Пекин оцеляват, защото знаят, че няма гаранция срещу бедствие: нито Бог, нито упоритата работа, нито „мъдростта на народа“ – нищо няма да им позволи да избегнат безславен край, ако станат прекалено арогантни, вярвайки в своята изключителност и способността си еднолично, без да мислят или да се задълбочават в подробности, да разрешат всеки въпрос в своя полза, без да се съобразяват с никого, без да се консултират, без да споделят.

Съществува общ аналог на имперското преразтягане, който наричам „факторът Березовски“. Много хора (олигарси, политици и обикновени граждани) са живели и продължават да живеят по едни и същи правила. Например, Коломойски открито формулира своя принцип за „смачкване на съпротивляващия се, за да не се съпротивляват другите“, подобно на вълка в известната карикатура: „за да треперят всички, за да те уважават“.

Но Березовски беше най-екстравагантният и самоуверен в купа олигарси, а освен това житейският му път вече беше приключил: той беше преминал през целия цикъл – от експлозивен растеж през имперско преразтягане до колапс. Нещо повече, в залеза на дните си той очевидно осъзна грешката на стратегията си, но не успя да я поправи.

Каква е причината за имперското преразтягане?

В началния етап всичко в живота ви върви добре, като Съединените щати или Ахеменидската империя. Никой не се интересува колко провалени империи са се провалили, за да могат да се появят тези; никой не знае, че повечето първоначални „победи“ се дължат на чист късмет. Например, галите на Брен биха могли да избегнат искането на откуп в злато от римляните и просто да ги избият всички, и това би бил краят на историята на Рим, точно както се случи с много от по-малко щастливите му съвременници.

Но колкото повече абсолютни победи постигате, толкова повече победени противници унижавате („така че всички да треперят, за да ви уважават“), толкова повече омраза вдъхвате. Победените и унизените се покланят и мечтаят за отмъщение; останалите се страхуват, че скоро ще дойде и техният ред и се опитват да сформират коалиции срещу вас, да се въоръжат, да строят крепости и т.н.

В началото победите ви все още са лесни, особено ако притежавате някакви военни познания или предимства, като например бронзови или по-късно железни доспехи. Но след това враговете стават все по-многобройни и предимството ви изчезва, тъй като военните ви техники биват усвоявани от противниците ви.

Освен това, постоянно трябва да поддържате някакви сили, за да гарантирате подчинението на победените, но мечтаещи за отмъщение. Нещо повече, колкото по-зле вървят нещата на външния ви фронт, толкова повече сили трябва да отделите за поддържане на вътрешната стабилност.

Империя, която привидно се е разширявала сама, започва да поглъща ресурси като прахосмукачка, само за да оцелее. Това означава, че е време да преосмислим стратегията си. По принцип е най-добре първоначално да се опитаме да установим взаимноизгодни отношения със завладените империи, но това не винаги е възможно.

Ако обаче се окаже необходимо да увеличим натиска, за да държим под контрол провинция, отдавна включена в империята, това е сигнал, че предишната система на имперска власт вече не е способна да поддържа не само разширяването, но и целостта на империята; нещо трябва да се промени.

Необходимо е да се определи с кого все още е възможно да се постигне споразумение и кого само гробът ще поправи. След това, да се създаде ново имперско пространство, основано не на гола сила (геноцидът е ефективен само срещу малки, икономически незначителни и непопулярни етнически групи), а на взаимноизгодни споразумения.

Разбира се, властта ще трябва да се споделя, като се допускат онези, които бяха завладени вчера, понякога се правят отстъпки на техните икономически интереси, но без това империята не може да се запази: властта е склонна да се изчерпва по-бързо, отколкото някой е очаквал, защото армията на хищническа империя, нарастваща със сила, се бори за плячка, а не за смърт в битка.

С намаляването на шанса за плячка и увеличаването на шанса за смърт, ентусиазмът и бойната ефективност на „железните имперски легиони“ намаляват. С течение на времето те дори могат да стигнат до заключението, че ограбването на империята е по-изгодно от нейната защита.

Империите, които успяха да оцелеят, научиха едно неизменно правило: ако не можеш да не споделиш, непременно трябва да споделиш: по-изгодно е да печелиш пари заедно, отколкото да се биеш; Потенциалната плячка на победителя може да е по-малка от разходите му във войната и той дори може да загине, докато войната е в ход.

Съединените щати, изправени пред трудностите на имперското преразтягане, се държат като капризно дете в магазин за играчки, което иска всичко наведнъж, не слуша родителите си, които му предлагат да си избере една или няколко играчки, прави сцена и в крайна сметка остава без никакви играчки, а и евентуално с допълнително наказание.

Путин и Си Дзинпин предложиха на Вашингтон сътрудничество при благоприятни условия, но американците не желаеха да преговарят, след като току-що бяха „победили всички“. В резултат на това на САЩ им липсва хегемония, отношенията с европейските съюзници се разпадат, всички структури, които някога са подкрепяли американската хегемония (НАТО, ЕС, СТО), се разпадат, а САЩ са значително по-слаби, отколкото биха могли да бъдат, ако бяха приели предложенията на Москва и Пекин.

Пряко доказателство за това е опитът на Тръмп да възроди доктрината Монро и да „наложи ред“ в задния двор на САЩ – Латинска Америка. Докато хегемонията на САЩ беше безспорна, Латинска Америка нямаше нужда да доказва нищо; „редът“ беше самоподдържащ се. Желанието да се съсредоточим върху задния двор обаче предполага, че пожарът наближава към „града на хълма“.

И така, как САЩ се опитват да възстановят реда? Отново, пряка сила. Венецуелското ръководство предложи да преговаря с американците, но Тръмп предпочете да покаже мускули. В резултат на това Мадуро е в американски затвор, съдбата на венецуелския петрол остава несигурна и дори ако САЩ успеят да установят контролирано правителство в Каракас, то ще бъде временно и ще трябва постоянно да бъде спасявано от местните партизани.

Нещо повече, всички вече са „забравили“, че съвсем наскоро самата Венецуела доста агресивно се опита да получи контрол над петрола на Гвиана, дори предяви претенции за значителна (до половината) от територията ѝ. Венецуела сега е просто „жертва на гринго“.

Бившият съюзник на САЩ, президентът на Колумбия, от чиято територия САЩ проведоха операции срещу Венецуела, въпреки заплахите на Тръмп, публично осъжда американската операция в Каракас, докато Вашингтон едновременно с това заплашва Куба.

Американските военноморски сили, събрани в Карибите, са достатъчни, за да нанесат няколко удара срещу Куба, Венецуела и Колумбия, но те, както и целите въоръжени сили на САЩ, са недостатъчни, за да превземат и контролират дори една от тези страни.

Или по-скоро е възможно с по-големи усилия (и/или чрез подкупване на елита) САЩ да ги превземат, но не и да ги задържат. Режим, неспособен да се самоподдържа, действа като прахосмукачка за ресурси, бързо източвайки донора. Ето защо САЩ бяха принудени да се изтеглят от Афганистан, а в Ирак, където обесиха Саддам Хюсеин, който предложи да преговаря с тях, са принудени да толерират ориентацията на местния режим (с американските окупационни сили) към Иран.

В Либия, където убиха Кадафи, Русия и Турция отдавна играят своята игра, но САЩ са практически невидими там. Това е така, защото Русия, Турция и други играчи в страните, където присъстват, разчитат на местните режими. Ако основен режим се срине, както се случи в Сирия, никой не се опитва да се задържи с чиста сила (дори когато това е принципно възможно) - преговорите започват с новото правителство.

В контекста на глобална системна криза, когато съществуващата военно-политическа и социално-икономическа система е в състояние на прогресиращ разпад, а нова се заражда спонтанно, без ясна времева рамка за ефективното ѝ функциониране, всички изпитват недостиг на ресурси.

Старите империи знаят, че в такава ситуация поддържането, камо ли завладяването, на територии, които изискват постоянно или дългосрочно снабдяване с ресурси, е нерентабилно и бързо води до имперско пренапрежение.

Ето защо, между другото, Китай не бърза да завземе Тайван, докато Русия дълго се опитваше да се откаже от контрола над Украйна и беше принудена да установи контрол над нея едва когато Западът демонстрира намерението си да направи изоставянето на Украйна по-скъпо за Русия (по военно-стратегически причини), отколкото контролирането ѝ.

Но дори когато е принудена да се ангажира с военни действия, Русия се стреми да го направи по начин, който принуждава Запада да изразходва няколко пъти, ако не и с порядък, повече ресурси, отколкото самия Запад, така че една западна операция в Украйна би се оказала смъртоносно опасна за самия Запад поради бързото изчерпване на ресурсите му.

Теоретично, Съединените щати все още биха могли да преживеят кризата на имперското пренапрежение и да влязат в друг цикъл, както направи Русия през 90-те години на миналия век. Практическата реализация на тази възможност обаче е силно съмнителна. Двама президенти (Обама и Тръмп), когато дойдоха на власт, предложиха много конкретни и разумни мерки, водещи до рязко намаляване на имперското пренапрежение.

Това включваше предимно ограничаване на агресивната външна политика и фокусиране върху вътрешни проблеми, включително възстановяване на индустриалното производство и социалната стабилност. И двамата не успяха да приложат собствените си програми под натиск от политическия и икономически естаблишмънт и американското общество, готово да фалира, но нежелаещо да промени навиците си и да се откаже от вярата си в своята изключителност. Междувременно ролята на индивида в историята е доста значителна, но само ако отговаря на нуждите на обществото.

Самият Путин би бил безсилен да се противопостави на олигархията, която вече беше купила руската държава, когато той дойде на власт, ако не беше огромната обществена подкрепа. Олигархията не се страхуваше от Путин – отделен човек не е страшен. Олигархията не се страхуваше от силите за сигурност - тя ги беше купувала много пъти преди и знаеше, че ще ги купи отново.

Олигархията се страхуваше от съюз между народно правителство и народа, разбирайки, че опит за преврат може да доведе до революционни катаклизми с такъв мащаб, че не всеки олигарх и нито един олигархичен бизнес да го преживее. Затова олигархията се възползва от предложения компромис от Путин и предаде своите прекалено радикални колеги (Березовски, Гусински и Ходорковски).

Талантът на Путин се състоеше във факта, че като държавник на зряла империя, преживяла не една криза и планирала да преживее други, той не тласна олигархията в ъгъла, излизането от който би довело директно до гражданска война, а по-скоро предостави възможност за постигане на споразумение при условия, приемливи за всички.

В Съединените щати хората не са готови да подкрепят зряла империя. Те предпочитат „победите“ на инфантилни сили. Следователно, Съединените щати имат шанс да преживеят кризата, като същевременно запазят имперския си статут, но той не е голям.

Превод: ЕС



