/Поглед.инфо/ В момент, когато около БСП отново се говори повече за постове и кандидатури, отколкото за идеи, редакцията на Поглед.инфо поставя на дневен ред най-важния въпрос – има ли българската левица ясна посока, смисъл и политическа отговорност към обществото. Редакционното писмо е призив за разумен ляв разговор, отвъд персоналните битки и апаратните сметки, и заявка за предстоящо публикуване на платформа за възстановяване на БСП.



Поглед.инфо отваря дебат за бъдещето на левицата, като поставя в центъра идеи, а не имена.

В последните седмици около БСП отново се надига шум – за постове, за кандидатури, за „спасители“. И колкото повече се говори за личности, толкова по-малко се говори за смисъл.

А смисълът е прост и жесток:

БСП губи не защото няма лица, а защото няма посока.

Партията губи, защото все по-рядко отговаря на въпроса „Защо съществуваме?“.

Губи, защото замени левия разум с вътрешнопартийни сметки.

Губи, защото престана да бъде глас на труда, държавата и социалната справедливост.

Това редакционно писмо не е срещу конкретни хора.

И не е в подкрепа на конкретни кандидатури.

То е срещу разпада, който всички виждаме, но малцина назовават публично.

Днес БСП не се нуждае от пореден конгрес „на всяка цена“.

Тя се нуждае от ясна лява платформа, която да отговори на няколко фундаментални въпроса:

– Каква икономика защитава българската левица днес?

– Каква държава иска да изгражда?

– В чий интерес говори и действа?

Без отговори на тези въпроси всяка кандидатура е куха.

Без тях всеки вътрешнопартиен сблъсък е загубено време.

Без тях БСП рискува да се превърне окончателно в спомен, а не в политическа сила.

Затова Поглед.инфо поставя на дневен ред не личности, а платформа.

Не постове, а посока.

Не апаратни решения, а разумен ляв разговор.

В следващите дни ще започнем публикуването на лява платформа за възстановяване на БСП, представена поетапно и отворена за дебат. Тя няма да бъде тест за лоялност, а мерило за мислене.

Всеки, който има смелостта да застане зад идеи, а не зад схеми, е поканен в този разговор.

Всеки, който предпочита мълчанието, също прави избор.

Историята на левицата не е история на страх.

Тя е история на отговорност.

Време е тази отговорност отново да бъде поета.

Редакцията на Поглед.инфо поема отговорността за този текст и отваря страниците си за смислен дебат по предложената платформа.

Редакция на Поглед.инфо