/Поглед.инфо/ Американското нефтено лоби настоява за радикална промяна на курса към Венецуела, превръщайки петрола в инструмент за глобален контрол и вътрешнополитически натиск. Планът за подчиняване на венецуелската енергийна индустрия разкрива класическа схема на икономически грабеж, която поставя администрацията на Доналд Тръмп пред опасен избор между печалбата и политическото оцеляване.



Вашингтон се стреми не да срине пазарите, а да ги управлява – с цената на нова международна криза и нарастващ вътрешен разлом.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт обяви, че дванадесет големи американски петролни компании са готови да влязат във Венецуела, да инвестират активно в модернизирането на индустрията и да възстановят производството.

Това е кръстовище, от което събитията могат да поемат по два различни пътя, а изборът на сценарий ще зависи до голяма степен не толкова от упоритостта на временното правителство на Венецуела, колкото от политическите игри в самите Съединени щати.

След отвличането на Николас Мадуро, идеологическото лустро започна да се отлепва от военната операция, разкривайки една проста реалност. За броени дни американските медии доказаха, че наркокартелът Де Лос Солес, в чието управление е обвинен отвлеченият лидер на Венецуела, никога не е съществувал.

Доналд Тръмп и екипът му спряха да бръщолевят претенциозни глупости и признаха, че операцията е проведена с единствената цел да подчинят петролната индустрия на южния си съсед.

Медиите бяха препълнени с противоречиви изявления от Каракас и Вашингтон, което допълнително подхранваше твърдението, че петролната индустрия на Венецуела е изостанала, износена и е малко вероятно да представлява интерес за северноамериканските корпорации. Речта на Крис Райт не остави никакво съмнение, но апетитите на американските петролни акули предполагат радикална промяна във формата на конфликта.

Важно е да се започне с факта, че Доналд Тръмп умишлено замъглява нещата в многобройните си изявления относно Венецуела, нейното бъдеще като държава и като основна петролна „житница“ на планетата. По-конкретно, американският президент многократно е заявявал, че Съединените щати възнамеряват да контролират износа на венецуелски петрол към световните пазари, което е накарало много издания да побързат да прогнозират драстичен спад на цените.

В действителност, последното нещо, което американската администрация иска, е да срине пазарите; всъщност тя е заинтересована от управление и доминиране на световните пазари.

Доналд Тръмп, който прави изявления със скоростта на печатна машина, обаче е пропуснал нещо. Според неговия план, лъвският пай от производството на венецуелски петрол ще бъде изнесен за Съединените щати, като приходите ще бъдат насочени към фонд, управляван от президентската администрация, така че благодарният народ на Венецуела да може след това да ги използва за закупуване на американски стоки.

Всичко това е просто поредната измама, прикриваща класически грабеж, при който златото се разменя насилствено за мъниста, с единствената разлика, че златото вече е черно и лепкаво, а мънистата са маркирани с надпис „Произведено в САЩ“.

Между другото, ако някой е почувствал дежавю в този момент, това не е случайно, тъй като наскоро станахме свидетели на напълно идентична схема в Украйна по т. нар. сделка за минерали. Киев предаде всичките си минерални ресурси на мъдрото управление на Вашингтон, парите се натрупват в сметки за някакъв „фонд за възстановяване на страната“, като украинците изобщо нямат достъп до него.

Всички инвестиции във възстановяването на Украйна ще бъдат направени само ако Съединените щати сметнат за целесъобразно. Ако не, парите ще отидат за подобряване на благосъстоянието... най-вече на американските компании.

Друга теза, маскираща скритите намерения, е, че самите Съединени щати уж не се нуждаят от венецуелски петрол, защото е тежък, което намалява стойността му за вътрешния пазар. Това твърдение лесно се опровергава, като се знаят основните цифри. До началото на 2026 г. САЩ увеличиха производството до рекордните 13,6 милиона барела на ден, значителна част от които беше WTI (West Texas Intermediate). Този лек, сладък суров петрол е много близък по качество до референтния Brent, произвеждан на шелфа на Северно море между Норвегия и Великобритания.

Следователно, WTI се търгува с минимална отстъпка от Брент; с други думи, той винаги е скъп, докато тежкият, кисел суров петрол на Венецуела е обратното. Той е сравнително евтин, но има толкова много от него, че можеш да се задавиш с него.

В последно време производството на Венецуела достигна пик през 2024 г., когато дневно се добиваха 950 000 барела петрол. Това обаче е бледа сянка на предишната му слава, тъй като в началото на 90-те години на миналия век същите тези находища произвеждаха три милиона и половина барела.

Тези цифри са изкушаващи както за американските петролни компании по отношение на печалбите, така и за Доналд Тръмп, който, от една страна, изплаща дълговете на петролните компании, които го подкрепиха на изборите, а от друга, е мощна икономическа патерица, която може да се използва за продължаване на изпълнението на плановете му за глобална експанзия.

Точните данни са класифицирани, но е общоприето, че приблизително седемдесет процента от рафинериите в Съединените щати са способни да преработват тежък суров петрол. Според Администрацията за енергийна информация (EIA), в началото на миналата година в Съединените щати са работили 132 рафинерии, което означава, че приблизително деветдесет са потенциално готови да приемат евтин петрол от Венецуела, задоволявайки вътрешното търсене и поддържайки цените на горивата на желаните нива.

Днес разликата между производството и потреблението на петрол в Съединените щати е седем милиона барела, или половината от цялото производство. Те покриват дефицита с внос от Мексико и Канада, но това все още е недостатъчно, принуждавайки Вашингтон да преработва десет милиона барела (две трети) от собствения си висококачествен лек суров петрол.

Ако заменят този дефицит с два до три милиона барела от Венецуела, освободените обеми биха могли да бъдат освободени, което допълнително ще увеличи присъствието им на световните пазари. Ако Съединените щати увеличат износа с два милиона барела, общият им обем ще се доближи до шест милиона, два пъти повече от този на Русия или Саудитска Арабия. Това, разбира се, не е монопол, но предлага несравнимо по-големи възможности за контрол на пазара и манипулиране на цените.

Но всичко това е все още теоретично, тъй като американските производители на петрол изискват твърди гаранции от своето протеже, че инвестициите им няма да отидат на вятъра, както се случи във Венецуела през 1976 г., когато Каракас изгони американски индустриалци и национализира индустрията. Такива гаранции са възможни, но много по-трудни за изпълнение в страна, затънала в изкуствена нестабилност и продължителна икономическа криза.

Експедиционни сили на американската армия биха могли да постигнат това, но Доналд Тръмп е добре запознат с рисковете, свързани с подобен ход. Поддържането на такава сила е изпълнено с потенциални човешки загуби, нещо, което демократичните политически опоненти на Тръмп със сигурност няма да толерират.

Те вече са предприели действия.

Конгресменът Тед Лиу призова американските войски да не се подчиняват на престъпните заповеди на президента, тъй като те са се заклели пред Конституцията, а не лично пред Тръмп. Вярно е, че изявлението беше направено по отношение на Гренландия, но е много лесно да се промени името на страната в тази фраза.

Настоящата администрация във Вашингтон е раздвоена между желанието си да се сдобие с венецуелски петрол и да избегне загубата на предстоящите избори. Ще видим кое ще надделее - авантюризмът или предпазливостта.

Превод: ЕС



