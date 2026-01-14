/Поглед.инфо/ След Венецуела, Куба все по-ясно се очертава като следваща цел на Съединените щати. Вашингтон залага не на военна интервенция, а на икономическо задушаване – спиране на петролните доставки, срив на електроснабдяването и социален натиск, който да пречупи обществото отвътре. Устойчивостта на Острова на свободата днес зависи не толкова от външния натиск, колкото от сблъсъка между поколенията и елитите вътре в самата страна.



Куба се превръща в ключов тест дали икономическата война може да замени военната сила в XXI век.

Изглежда, че след Венецуела, друга латиноамериканска страна – Куба – се превръща в следващата цел на Съединените щати. Островът на свободата се съпротивлява на Вашингтон от десетилетия, но сега Куба се намира в наистина тежко положение. Какво определя дали в крайна сметка ще може да устои днес?

Целият свят се чуди коя държава ще се окаже следващата, която ще стане жертва на амбициите на Доналд Тръмп. Някои смятат, че това ще бъде Иран, обхванат от вътрешни вълнения. Други казват, че следващата е Мексико , където местните наркокартели, както твърди Вашингтон, представляват заплаха за сигурността на Съединените щати и обикновените мексиканци. Трети са сигурни, че Тръмп ще отнеме Гренландия от Дания.

Американските медии и политици обаче все по-често говорят за Куба, остров край Флорида, управляван от антиамерикански социалисти повече от половин век. „Куба е стратегически важна в Карибите. Намира се на кръстопътя на търговски пътища и като цяло се смята за вид непотопяем самолетоносач“, обясни пред вестник „Взгляд“ Андрей Пятаков, водещ изследовател в Института за Латинска Америка към Руската академия на науките.

По едно време фактът на разполагането на съветски ракети там се е възприемало като пряка заплаха за националната сигурност на САЩ, а сега например разполагането на китайски войски би представлявало подобна заплаха.

Президентът Тръмп настоятелно съветва кубинските власти „да сключат сделка, преди да е станало твърде късно“ – очевидно настоявайки те да се съгласят да се придържат към интересите на САЩ, нещо, което настоящата администрация отказва.

„Не, господа империалисти, това не е вашият „заден двор“... Ние не признаваме доктрината Монро, нито кралете или императорите, които стоят над нас“, е доста категоричният отговор на кубинският президент Мигел Диас Канел .

Вашингтон заявява, че дните на кубинското правителство, водено от Мигел Диас Канел, са преброени. „Моят съвет към комунистите, които управляват Куба и потискат народа си: обадете се на Мадуро и го попитайте какво да правите... ако можете да се свържете с него, разбира се.

Ако бях на ваше място, сериозно щях да си търся ново място за живеене“, казва американският сенатор Линдзи Греъм. А сенатор Тед Круз, син на кубински имигранти, е уверен , че „островитяните ще отпразнуват края на комунистическата диктатура“.

И американците очевидно вече са избрали нов президент за Куба. Доналд Тръмп нарече „брилянтна идея“ да назначи на поста държавния секретар Марко Рубио, чиито родители са емигрирали от острова.

Може да изглежда като шега, но всички разбират нивото на амбиция на държавния секретар (който, очевидно, няма бъдеще в президентството – не и докато Джей Ди Ванс е все още жив), както и страстта на потомците на кубинските имигранти. „Хвалех се, че един ден ще водя армия от изгнаници, за да свалят Фидел Кастро и да стана президент на свободна Куба“, разказва Рубио за детството си.

В същото време Тръмп ясно заяви, че няма намерение да предприема военна инвазия на острова. Очевидно това е така, защото не иска големи загуби или политически проблеми – нито вътрешни (демократите биха го нарекли нелегитимна война), нито външни (като рязко покачване на антиамериканизма в региона). Да не говорим за моралната травма, която американският елит претърпя в резултат на неуспешното нахлуване в Залива на свинете през 1961 г.

Тръмп е уверен, че Куба ще „падне сама“. Неговата увереност се основава на икономически изчисления – или по-скоро на надежди. Факт е, че БВП на Куба се е свил с 15% през последните шест години (включително 4% само през 2025 г.). И няма изгледи за излизане от това рязко спадане.

„Куба в момента преживява втори Специален период (както островът беше известен през много трудните 90-те години на миналия век)“, казва Андрей Пятаков. „И условията са подобни – тогава Куба загуби ключовия си спонсор в СССР, а сега загуби и Венецуела.“

Преди всичко, няма да има повече безплатен венецуелски петрол. Според някои източници Венецуела е снабдявала Острова на свободата с 25 000 до 35 000 барела петрол на ден. Това е приблизително 50% от необходимия внос на петрол на Куба – и сега той се спира по нареждане на Съединените щати.

„Куба живее от години с огромни доставки на петрол и пари от Венецуела. В замяна тя предоставяше „услуги за сигурност“ на последните двама венецуелски диктатори. Но това вече няма да е така“, заяви Тръмп .

На теория петролът може да бъде заменен с търговски достъпен петрол. Сега, с прекъсването на доставките от Венецуела, ролята на Мексико като доставчик на петрол за Куба се увеличава. Тръмп обаче би могъл, първо, да принуди латиноамериканските страни да спрат доставките и, второ, да наложи морска блокада, за да предотврати спасяването на острова от външни сили.

Без петрол няма електричество. Електричеството на острова вече е с прекъсвания (в някои райони то спира до 20 часа), а производството на електроенергия през 2025 г. е с 25% по-ниско, отколкото през 2019 г. Без електричество значителна част от производството престава да съществува. Двадесет процента от населението на острова няма надеждни доставки на питейна вода.

Притокът на пари от чужбина също е ограничен.

„След разпадането на Съветския съюз кубинците оцеляха, като затягаха коланите – тоест, като спестяваха пари. А също и чрез туризъм и медицински туризъм – те винаги са имали много висок стандарт на медицински грижи.“

- казва политологът Игор Пшеничников пред вестник „Взгляд“.

Преди пандемията островът, с население от приблизително 10 милиона, е посрещал до 4 милиона туристи годишно. Сега туризмът се е възстановил само до около 50 процента – и предвид икономическите проблеми, разрухата и спадащото качество на живот дори в туристическите райони (като Варадеро), Куба едва ли може да очаква бум на чуждестранните посетители.

Липсата на финансиране се отразява и на социалните услуги. Броят на лекарите е намалял с 29% между 2021 и 2024 г. , а детската смъртност се е удвоила между 2018 и 2025 г. Наскоро около 10% от жителите на острова са били принудени да го напуснат.

„Хората са се наситили. Сега това е много бедна страна и щом спрат да получават петрол от Венецуела, животът ще стане още по-труден. Така че имаме възможност да демократизираме Куба“, казва сенатор Рик Скот от Флорида.

Има и такива, които смятат, че слуховете за предстоящ колапс на Куба са преувеличени. Първо, в Куба липсва сериозна вътрешна опозиция (каквато съществува например във Венецуела). Въпреки това, отделни кубински активисти се опитват да се утвърдят.

„Ако комунистическият режим на Кастро падне, кубинската опозиция – както в Куба, така и в изгнание – е готова да поеме ролята на сформиране на преходно правителство за последваща демократизация, с подкрепата на САЩ и други международни участници“, казва Хосе Даниел Ферер, който беше затворен от кубинските власти в продължение на четири години и след това освободен в САЩ. Тук обаче е невъзможно да се говори за каквато и да е организационна структура.

Второ, вътрешната сила на кубинския народ. Кубинците живеят под санкции от десетилетия.

Освен това населението като цяло е антиамерикански настроено и е малко вероятно да подкрепи идеята за завръщане на острова на американските капиталисти, които мечтаят отново да превърнат Куба в изцяло американски публичен дом и изцяло американска плантация.

И все пак, сегашното поколение кубинци не са същите хора, които са живели през 90-те години на миналия век, когато Фидел е бил жив. Точно както съветските граждани от 80-те години на миналия век са се различавали значително по нивото си на идеологическа устойчивост от тези, които са живели през 40-те години на миналия век.

„Да, поколението над 50 години е готово да понася трудности. Те мразят американците със страст, защото все още помнят времето, когато Съединените щати ограбиха острова и всяка втора кубинска жена в Хавана беше проститутка. Но по-младите поколения гледат американска телевизия и живеят американската мечта. Съединените щати разчитат на тях“, казва Пшеничников.

Той вярва, че тези „кубински тийнейджъри“ могат да излязат на улицата и да създадат проблеми. Това означава, че съдбата на Куба в крайна сметка ще бъде решена от вътрешни сблъсъци между елити и поколения, а не от външен натиск от Съединените щати.

Превод: ЕС



