/Поглед.инфо/ На 15 януари 2026 г. ще се проведат президентски избори в Уганда. Основният претендент за нов мандат на поста е настоящия държавен глава Йовери Мусевени. Той е четвъртия най-дълго управляващ в Африка след Теодоро Обианг Нгума Мбасого (Екваториална Гвинея – от 1979 г.), Пол Биа (Камерун – от 1982 г., който през есента на 2025 г. спечели нов 5-годишен мандат) и Денис Сасу Нгесо (Република Конго, на власт от 1979 г. с 5-годишно прекъсване).

Уганда е бивша британска колония, която получава независимост от Великобритания през 1962 г. Лидер на национално-освободителното движение е Милтън Оботе, който става първия министър- председател. Кралят на най-силното традиционно кралство Буганда Мутеса II е провъзгласен на почетната тогава длъжност президент на страната Това назначение още от самото създаване на независимата държава довежда до сериозни противоречия. През 1966 г. Оботе нарежда армията, под ръководството на генерал Иди Амин да атакува Буганда. Мутеса II бяга, а Милтън Оботе заема поста президент на страната. През 1971 г., докато Оботе е в Сингапур, Иди Амин извършва военен преврат. Управлението му е белязано с крайна жестокост, етнически прочиствания, изгонване на азиатската общност, главно индуси през 1972 г. Последва икономически срив и международна изолация. През 1978 г. Амин напада Танзания. Танзанийската армия, заедно с угандийски изгнаници контраатакуват и свалят Амин през 1979г.Последва период на хаос. Сменят се няколко правителства. През 1980 г. на власт се връща Милтън Оботе. Това довежда до голямо недоволство и в страната избухва гражданска война, водена от Йовери Мусевени и неговата Народна армия за съпротива. На 25 януари 1986 г. силите на Мусевени влизат в столицата Кампала и той става президент.

С поемане на властта Мусевени въвежда политиката на „непартийна“ система, т.е. без наличие на политически партии. Първите години на управлението му се характеризират с възстановяване на стабилността в Уганда и икономически растеж. Спокойствието в страната не продължава дълго. В северната част, от чиито етнически групи основно се е състояла войската на Оботе, възникват бунтове. Появяват се няколко въоръжени групи. Най-мощната от тях е „Движението на Светия дух“, водено от Алис Лакуена, която използва мистични ритуали и твърди, че е ръководена от Светия дух. След някои първоначални успехи силите на Лакуена са разбити от правителствената армия и тя бяга в Кения. Нейният племенник Джозеф Коуни събира останките от нейната армия, реорганизира групата и я преименува в „Господство на Господа“. Това бележи началото на гражданската война в Уганда, която продължава до 2008 г., когато силите на „Господство на Господа“ са изтласкани от страната. Тази война доведе до опустошаване на северните части от страната и до отвличане на десетки хиляди деца за войници и роби.

След 2000 г. Мусевени постепенно се насочва към авторитарно управление. През 2005 г. се премахват ограниченията за броя на президентските мандати и възрастовите ограничения. Започва преследване на опозицията. През 2014 г. е приет закон срещу хомосексуалността, което довежда до международни санкции и осъждане. Мусевени назначава съпругата си за министър на образованието и спорта. Синът му е произведен в генерал, става командир на сухопътните сили и се смята за потенциален наследник. Въпреки това, управлението на Мусевени се характеризира с икономически растеж, като Уганда е една от най-бързо растящите икономики в Африка за последните десетилетия. Страната постигна икономически прогрес, но с цената на политически свободи и с продължаващи сериозни предизвикателства.

На този фон, на 15 януари ще се проведат поредните президентски избори в Уганда. Регистрирани за гласуване са 21,6 мил. Осемдесет и една годишният президент Мусевени се бори за спечелването на седми мандат. В предизборните платформи той се обявява за гарант на стабилността. В новогодишното си обръщение към нацията той защити действията на силите за сигурност, като описа използването на сълзотворен газ срещу „криминалната опозиция“ като „легално и не-летално“. В своета реч пред избирателите Мусевени каза: „Със собствените си очи вие виждате боевете в Демократична Република Конго. Гласувайки за някой друг, вие поставяте под риск мира и сигурността ни“. Негов основен конкурент е Роберт Сенатуми, известен като Боби Уайн (Боби Виното). Този 45-годишен бивш музикант се ползва със значителна подкрепа сред младата част от населението. На последните общи избори неговата партия Национална Платформа за единство спечели 35% от гласовете. Останалите 6 кандидата са с минимални шансове.

Подготовката за изборите протече при изключително напрежение. Двама от сериозните политически противници на Мусевени и потенциални кандидати за президент бяха арестувани и не се очаква да бъдат освободени до изборите. Поне трима от привържениците на Боби Уайн са били убити, а налице са многобройни случаи на побоища и други форми на насилие. Самият Боби Уайн се движи със защитна жилетка по време на предизборната кампания. В интервю за Асошиейтид Прес Уайн каза, че „военните са поели изборите“. Според Амнести Интернешънъл предизборната кампания протича при брутални репресии на опозицията. В интервю за Дойче Веле много граждани на Кампала говорят за вероятни манипулации на вота. Във вторник, два дни преди гласуването, правителството прекъсна достъпа на интернет в страната. За последния митинг на Мусевени много от присъстващите са споделили пред Агенция Франс Прес, че са докарани с автобуси от вътрешността на страната. Достъпът на журналисти до мероприятието е бил силно ограничен, дори и за тези с акредитация от правителството. Неназован офицер от силите за сигурност е заявил на кореспондент на Агенция Франс Прес, че „неговата камера не е добре дошла“ на мероприятието.

Ще има ли промяна на властта в Уганда? Анализаторът Адолф Мбаине счита, че най-вероятно се задава нова победа на Мусевени: „Той контролира силите за сигурност, той назначава електоралната комисия, а също така проведе добра кампания“. Той също така подчертава, че евентуална победа на опозицията би била възможна само при обединение около един кандидат. Редица други анализатори са на подобно мнение. Едно от редките противоположни мнения е изказано от анонимен социолог пред Агенция Франс Прес. Спорен него Мусевени няма шансове срещу Боби Уайн, който привлича огромни групи хора на своите предизборни прояви, независимо от репресиите на силите за сигурност.

Кой ще спечели и ще има ли промяна в Уганда? Утрешният ден ще покаже.