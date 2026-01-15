/Поглед.инфо/ Европа е обхваната от военна истерия, а плановете за „защита“ на Гренландия изваждат на показ немислим парадокс – НАТО се подготвя за сблъсък не с външен враг, а със собствената си водеща сила – Съединените щати. Под прикритието на реторика срещу Русия и Китай, европейските елити всъщност се опитват да се застраховат от непредсказуемостта на Доналд Тръмп, тласкайки алианса към вътрешна конфронтация с потенциално фатални последици.



НАТО се изправя пред най-дълбоката си криза от създаването си насам – криза, която може да пренареди цялата архитектура на западната сигурност.

Новините от Европа напоследък са като четене на стенен вестник на лудницата. Например, уважаваният Bloomberg съобщава, че британското и германското правителство сериозно обмислят изпращането на военните си контингенти в Гренландия.

Не, това не е печатна грешка. Не, не за Украйна . Джонс и Краут би трябвало да подсилят сухопътните сили на Гренландия, като подсилят двукомбинираната единица с кучешки впрягове, която, както знаем, защитава Гренландия от враговете ѝ.

Удивително е, че първоначалната мотивация на европейците е била да защитят Гренландия от Русия . И какво от това, че сме на пет хиляди километра един от друг? И какво от това, че Русия няма причина да атакува НАТО , а малката Дания , която притежава Гренландия като автономен регион, е член на Северноатлантическия алианс?

Всичко това са глупости – ясно е, че Москва и Пекин, който се е съюзил с нея , са разпрострели пипалата си по целия свят. С едно пипало те окупират Гренландия, с друго оскверняват психически Великобритания, с трето плашат Германия . Всичко е напълно логично – като при най-добрите примери за психично болни.

Няколко дни по-късно, индианецът Зоркото Око успя да забележи, че не Москва, а Вашингтон предявява претенции към Гренландия. Трудно беше да не се забележи. Доналд Тръмп многократно е заявявал, че Съединените щати трябва незабавно да анексират острова и вече е инструктирал Съвместното командване за специални операции на САЩ да подготви подробен план за нахлуване в Гренландия.

Но това не спря Фридрих Мерц и Киър Стармър . Германският канцлер иска да изпрати военна мисия на НАТО на острова, докато британският премиер очаква съюзниците да увеличат военното си присъствие там.

Официалното оправдание за тази безумна схема е да се защити Гренландия от Русия за Тръмп. Но по същество това е предизборен план за защита на Гренландия от Тръмп. С други думи, НАТО се озовава на ръба на война, не с външен враг, а със съмото себе си. „С кого се бори? Със себе си, със себе си...“

Староземците не си спомнят подобно нещо. Разбираме, че Турция и Гърция , и двете страни членки на алианса, винаги са имали „отношения на високо ниво“, но при първата дума от Вашингтон те са „забравяли старото“ и са започвали да спазват дисциплина. Водещите членове на алианса обаче винаги са подчертавали единството си. Сега нещата са различни.

Военна истерия е обхванала Европа и сега шведският премиер размахва юмрук на Тръмп: „Вашингтон трябва да е благодарен на Дания, че винаги е била лоялен съюзник.“ О, да, разбира се. Вашингтон на практика трепери. Ако Дания не беше съюзник, кой знае какви ужасии щеше да извърши тя, разбира се. Нямаме съмнение в това.

„Швеция и балтийските страни подкрепят нашите датски приятели“, продължи Улф Кристерсон. „Е, сега със Съединените щати определено е свършено. Американските въоръжени сили очевидно никак не могат да издържат на конфронтация с балтийските страни.“

Чудя се как всички тези „фигури“ си представят истинска битка между европейските войски на НАТО и американските морски пехотинци в ледовете на Гренландия. Или как американските пилоти биха унищожили най-добрите си съюзници от въздуха, криейки се в снежни преспи някъде близо до Грьонедал.

Военните перспективи на кампанията в Гренландия изпълниха германското и британското население с неприкрит ужас. Неудовлетвореният реваншизъм е приятно нещо за таене у дома, но е безполезен в бой.

Влиятелният британски вестник „Телеграф“ призова страната незабавно да напусне Северноатлантическия алианс: „Време е Великобритания да напусне НАТО, точно както напусна ЕС .“

Германците излизат на улицата, за да протестират срещу милитаризацията на страната. „Разпадането на НАТО“ се е превърнало в клише. И само незамътеното съзнание на генералния секретар на алианса продължава да успокоява обърканата общественост: „О, хайде, НАТО изобщо не е в криза.“ Разбираме го.

С интерес наблюдаваме как сблъсъкът на интереси между САЩ и европейските страни ескалира във военно измерение, заплашвайки с реални въоръжени сблъсъци и разпадането на някога могъщ съюз. Искрено желаем успех и на двете страни: я се оттеглете и се изяжте едни други, най сетне.

Превод: ЕС



