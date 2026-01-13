/Поглед.инфо/ На 12 януари автономното правителство на Гренландия заяви, че Съединените щати отново са потвърдили намерението си за анексиране на страната, което е категорично неприемливо от тяхна страна.

В прессъобщение се посочва, че правителството на Гренландия води диалог с шест държави членки на НАТО по въпросите на отбраната. „Предвид изключително положителните изявления на шестте членки на НАТО относно Гренландия, правителството на Гренландия ще увеличи усилията си, за да гарантира, че отбраната на острова ще се осъществява под егидата на НАТО.“