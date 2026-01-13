/Поглед.инфо/ На пресконференция на Държавния съвет днес беше съобщено, че до 2027 г. 60% от китайските градове ще се превърнат в „градове с нулеви отпадъци“, а до 2035 г. – всички градове в страната.

По време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.) Министерството на екологията и околната среда е насърчило изграждането инициативи за „градове с нулеви отпадъци“ в 113 града и 8 специални региона в цялата страна. Реализирани са над 3000 проекта на управление на различни видове твърди отпадъци, а общите инвестиции в тази посока са приблизително 560 милиарда юана.