/Поглед.инфо/ По време на официалната си визита в Кралство Мароко председателят на ПП АБВ Румен Петков подписа меморандум за сътрудничество с Партията на прогреса и социализма. Документът беше подписан заедно с генералния секретар на партията Мохамед Набил Бенабдалах.

В рамките на срещата двете страни заявиха съвпадащи позиции по редица ключови международни въпроси, включително грубите нарушения на международното право, ситуацията във Венецуела и трагичните събития в ивицата Газа. Беше подчертано, че международната общност не успява да противодейства ефективно на насилието и загубата на човешки животи, включително на жени и деца.

Румен Петков и Мохамед Набил Бенабдалах се обединиха около необходимостта от нова динамика в лявото, социалното и социалистическото движение в условията на задълбочаващи се глобални кризи.

В разговора беше отделено специално внимание на образованието и традиционно добрия академичен обмен между България и Мароко, като бе отбелязано, че стотици марокански граждани са завършили висшето си образование в България през годините. Румен Петков подчерта и историческия принос на български специалисти за развитието на селското стопанство в Мароко.

Председателят на ПП АБВ отправи покана към мароканска делегация да посети София с цел изработване на конкретен план за прилагане на договореностите, заложени в меморандума.

Двете партии потвърдиха намерението си да работят съвместно и чрез националните си работодателски организации за насърчаване на икономическото сътрудничество и проекти от взаимен интерес. Предвижда се и взаимодействие между писателските съюзи на двете страни, както и обмен на честна и безпристрастна информация за обществените процеси в България и Мароко.

Срещата и подписването на меморандума се състояха в контекста на отбелязването на 65 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Кралство Мароко.

Двете страни изразиха и общата си воля за разширяване на партньорството в сферата на сигурността в условията на бързо променяща се международна среда.