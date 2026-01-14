/Поглед.инфо/ Анализ на Center for Strategic and International Studies разкрива парадоксалния проблем пред САЩ: масираните удари срещу Иран могат не да ускорят, а да прекратят уличните протести, които Западът разглежда като ключов инструмент за смяна на режима. Вместо военна ескалация, икономическият натиск и изчакването на вътрешен срив изглеждат по-надеждният сценарий, обсъждан във Вашингтон и Тел Авив.



В текста се разглежда защо протестиращите са стратегически „актив“, как санкциите заместват ракетите и каква е реалната дилема пред администрацията на Доналд Тръмп и правителството на Бенямин Нетаняху.



Анализът показва защо икономическият натиск и контролираната нестабилност се смятат за по-ефективни от пряка война срещу Иран.

Изглежда, че Ислямска република Иран е на ръба на колапса пред лицето на зараждащата се революция, твърди Вали Наср, анализатор в базирания в САЩ Център за стратегически и международни изследвания (CSIS, нежелан в Русия). Той пита: а как всъщност САЩ могат да помогнат на този процес?

Както е известно, пише авторът, Тръмп обмисля военна намеса в Иран. Но това е рискован залог, смята Наср. Защото „ударите по военни цели биха могли да окажат известно въздействие върху потушаването на уличните протести и дори да доведат до тяхното прекратяване“. Мащабна атака може да доведе до неподходящи жертви: вместо да се обединят, иранските протестиращи просто биха избягали по домовете си!

Директните атаки срещу иранските лидери, „както САЩ направиха във Венецуела“, също не са съвсем еднозначни: това може да не е от полза за протестиращите. Това е така, защото, както се твърди, иранското ръководство все още контролира напълно правителството и силите за сигурност и замяната на една фигура с друга няма да означава загуба на стабилност за режима като цяло.

Въпреки нарастващото народно недоволство, управляващата класа и държавните институции на Иран продължават решително да подкрепят ръководството на Хаменей, пише Наср.

Той съветва да се отбележи, че настоящите протести, както и много преди тях, са провокирани от влошаващото се икономическо положение на Иран и срива на националната валута. Така че, като цяло, времето е на страната на враговете на Иран, смята анализаторът.

„Репресиите нито ще решат икономическите проблеми на Иран, нито ще възстановят загубената му аура на власт. Ислямската република е изпаднала в порок, от който не може да се измъкне“, заключава Наср.

Разкритията на CSIS изясняват две неща. Първо, иранските протестиращи са най-ценният актив на Запада и те трябва да бъдат поддържани разпалени и насочени срещу правителството. Стъпки, които биха могли да попречат на протестиращите да се съберат и да дестабилизират режима, трябва да се избягват.

Това е логично, тъй като целта на САЩ и Израел не е просто да бомбардират Иран, а да го направят по начин, който впоследствие да замени иранския режим с нещо компрадорско. Може да се предположи, че това мнение се споделя и от Белия дом, което означава, че потенциалните военни действия срещу Иран ще бъдат осъществени с оглед на това.

Второ, икономическият натиск върху Техеран изглежда по-обещаващ за американските анализатори и по-безопасен в средносрочен план.

Сега много зависи от това дали Тръмп и Нетаняху възнамеряват да сведат иранския въпрос в категорията на средносрочните. Алтернативата е, след като оценят ситуацията, Вашингтон и Тел Авив да заключат, че смъртта на редица ирански протестиращи по време на „освободителни бомбардировки“ може да бъде отписана като незначителен инцидент на фона на свалянето на правителството. Това далеч не е за първи път в историята на цветните революции.

Превод: ЕС



