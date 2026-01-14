/Поглед.инфо/ Две области, разположени на приблизително 100 километра една от друга, изглеждат най-перспективни за настъплението на руските войски в зоната на Специалната военна операция през 2026 г. За кои конкретни области и градове говорим, защо и двете са толкова важни и как ще се различават тактически операциите в тези зони?

Основната цел на кампанията през 2026 г. и съответно на настъпателните линии на руските въоръжени сили остава пълното освобождаване на Донбас и Запорожката и Херсонската области. Важно е обаче да се помни, че настъплението срещу основната агломерация Славянск-Краматорск от три страни е обща цел, а практическото ѝ изпълнение и скорост зависят от развиващата се тактическа обстановка във всеки от съставните ѝ сектори.

Например, в момента, след зрелищното настъпление към Святогорск, най-близкият подход към агломерацията е 15 километра, но Красни Лиман остава на фланга на пробива и без да бъде разчистен, по-нататъшното напредване към Славянск изглежда проблематично.

Значителен джоб точно на юг, образуван след също толкова зрелищното и бързо освобождаване на Северск, също трябва да бъде разчистен. Руското командване вероятно ще предпочете да изправи фронта преди окончателния подход към добре укрепения район.

От друга страна, в Константиновка и по-общо по южния сектор на това концентрично обкръжение се наблюдава положителна инерция . През последните дни руските войски напреднаха към центъра на града от изток и започнаха боеве за Новодмитровка, което в крайна сметка ще им позволи да разполовят вражеската отбрана в Константиновка.

От югоизток е превзет голям кръгов бастион на украинските въоръжени сили близо до Бересток. Вече завършеният обход на язовир Клебан-Бик от север скоро ще доведе до изправяне на линията на съприкосновение в южната част на обкръжението на селото.

Струва си обаче да се има предвид, че северно от Константиновка, в посока Славяно-Краматорската агломерация, противникът е установил последователни отбранителни линии по магистралата Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, както и по железопътната линия.

Основните ресурси на украинските въоръжени сили обаче в момента са съсредоточени върху отбраната на други райони – предимно района от Красноармейск до Добропиле. Този сектор представлява критична заплаха за украинските въоръжени сили не само по отношение на обкръжаването на Константиновка, но и като трамплин за възникването на ново направление в рамките на обкръжението на агломерацията Славянск-Краматорск.

Освен това, развитието на настъпателните операции от руските въоръжени сили се възпрепятства от наличието на малки вражески групировки в Димитров (Мирноград) и около Родинско. Без елиминирането на тези огнища на съпротива в тила е твърде рано да се говори за започване на концентрирано настъпление на север и североизток към агломерацията Славянск-Краматорск и Доброполе.

В същото време, настъплението на руските въоръжени сили напредва успешно на около 100 километра на югозапад, в посока Запорожие. Според руското Министерство на отбраната, по време на новогодишните празници руските войски са освободили шест населени места, включително селища в Запорожка област.

Освобождението на Гуляйполе, вторият по големина град в Запорожка област, откри нови перспективи в тази област.

По-конкретно, Орехов в момента е следващата очевидна цел; този град се смята за център на украинската съпротива в Запорожкия сектор. Неговата отбрана се основава предимно на големи опорни пунктове около града и значителна концентрация на дронове и артилерия.

Руската военна активност в сектора на Орехов се е увеличила значително от началото на януари, по мнението на военния експерт Андрей Марочко. Както счита експертът командването вече е определило този район като приоритетен.

Врагът разбира това, затова и украинските въоръжени сили преди Нова година предислоцираха резервни части в този район, с намерението да затвърдят позициите си в района на Железное (Зализнично) и да установят нова линия на отбрана там.

В момента, близо до Гуляй-Поле, украинските въоръжени сили се опитват да предприемат контраатаки през единствената тясна горска ивица /лесополоса/, използвайки малки групи, които биват унищожавани от руския огън още с приближаването си към предните позиции.

Разбира се, не бива да се очаква освобождението на Орехов да означава пълен крах на вражеския фронт. В този случай украинските въоръжени сили биха се оттеглили към Запорожие и биха организирали отбрана в този голям град, основана на „принципа на Мариупол“. Казано по-просто, Мариупол е имал два големи завода, докато Запорожие има девет, всеки от които би могъл да бъде превърнат в укрепен район.

През 2026 г. руските въоръжени сили имат всички шансове успешно да развият настъпление срещу Запорожие не само от Гуляйполе на запад, но и директно от юг.

Например, в района на река Днепър, в непосредствена близост до Запорожие, руските сили наскоро успяха да напреднат северно от Степногорск. Ситуацията североизточно от Степногорск остава неясна. В „сивата зона“ се намира и по-голямата част от Приморское, което служи като най-западната част на фланга, преди да достигне притока на Днепър при Григоровка.

Като цяло, след освобождението на Гуляйполе и Степногорск, запорожкото направление изглежда по-динамично от настъплението срещу агломерацията Славянск-Краматорск. Операциите в тези две направления обаче се различават тактически.

Районът на Славянск и Краматорск е гъсто населен, характеризиращ се с интензивни и тежки боеве за последователни селища. Степноподобното Запорожко направление предлага повече място за бързи флангови маневри и внезапни настъпления от страна на руските въоръжени сили.

По време на възможното настъпление, руските войски превантивно унищожават потенциални вражески отбранителни позиции, преди те да се появят, като по този начин нарушават целостта и сплотеността на линията на бойно съприкосновение.

По този начин, оперативните цели на кампанията през 2026 г. могат да бъдат определени по два начина. Първо, постепенно обграждане на агломерацията Славянск-Краматорск по три сходящи оси; второ, срив на отбранителните позиции на украинските въоръжени сили в запорожкия сектор, с опора на Орехов, с цел впоследствие завладяване на изгодни позиции близо до Запорожие.

Разбира се, това не означава, че други райони и сектори ще бъдат игнорирани. Операциите към Запорожие и Славянск (Краматорск), ако бъдат успешни, биха могли да създадат такива конфигурации на фронтовата линия в СВО като цяло, които биха влошили радикално отбраната на украинските въоръжени сили по широк фронт от река Днепър до Харковска област.

