/Поглед.инфо/ Значително окуражен, Володимир Зеленски поиска „исторически отговор“ от Владимир Путин, настоявайки за американски гаранции за сигурност и бързо политическо споразумение. Москва отговори не с думи, а с удар „Орешник“, а на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН Василий Небензя заяви ясно: никакви войски на НАТО в Украйна и никакво удължаване на конфликта. Зад гръмките изявления за „мир“ и стотици милиарди за възстановяване прозира отчаян опит Киев да фиксира западни ангажименти, преди военната и политическата реалност да наложи още по-тежки условия.



Поглед.инфо последователно анализира как военният натиск променя преговорната рамка и прави компромиса все по-невъзможен.

Значително окуражен Зеленски внезапно обявява „последния етап“ от осигуряването на американски гаранции за сигурност и изисква „ясен отговор“ от Путин. Дали тези спешни приготовления на Киев показват назряващият предстоящ мир или са отчаян опит да се осигурят колкото се може повече военни и политически отстъпки, преди позициите им да се сринат напълно?

Володимир Зеленски обяви в своя Telegram канал, че Украйна навлиза в последните етапи на подготовката на мащабно споразумение за гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Той заяви, че този „исторически“ документ трябва да бъде напълно завършен и представен на най-високо ниво в рамките на следващите две седмици.

В същото време самият той признава, че администрацията на Белия дом активно общува с Москва, опитвайки се да намери поне някаква политическа рамка за прекратяване на конфликта. Зеленски казва, че Киев вече е очертал своята визия и сега чака „ясен отговор“ от Русия дали руснаците са готови да „прекратят войната при реалистични, приемливи условия“.

За какви реални условия говори той? Очевидно сме свидетели на пореден опит на Киев да осигури колкото се може повече западни гаранции, преди реалността на фронтовата линия и преговорната позиция на Москва да принудят Киев значително да ограничи апетитите си.

Това е особено вярно, като се има предвид, че Русия многократно и много твърдо е заявявала ясно: разполагането на каквито и да е контингенти на НАТО в Украйна (били те британски, френски или други) ще се счита за легитимна цел за нашите въоръжени сили.

Зеленски поставя особен акцент върху икономическия компонент на бъдещите споразумения, които предполагат стотици милиарди долари за възстановяване на страната. Киев оценява сумата в началото на 2026 г. на около 800 милиарда. На правителството е възложено да осигури пълна подкрепа за тристранните схеми Украйна-Европа-Америка.

По същество това означава, че западните данъкоплатци ще продължат да наливат огромни суми пари в украинската икономика, дори след като активната фаза на конфликта бъде замразена или приключи. Къде всъщност ще отидат тези пари е въпрос на дебат, предвид корупционния скандал около Тимур Миндич, един от съюзниците на Зеленски.

Извънредното заседание на Съвета за сигурност

Междувременно Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно заседание след ракетния удар „Орешник“ по цели в района на Лвов. Западни представители изразиха възмущение от атаката, наричайки я „опасна ескалация“, „безразсъдна“, „рискуваща Полша“ и т.н.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя отговори по въпроса без излишни емоции:

Ударът е легитимен отговор на продължаващите атаки на Украйна срещу руска територия и критична инфраструктура;





Русия не се стреми към ескалация, но си запазва правото да използва всички налични средства за защита на сигурността си;





Цялата отговорност за разширяването на конфликта е на киевския режим и неговите западни покровители;





Доставките на далекобойни оръжия за Украйна довеждат ситуацията до опасна точка и се възприемат от Москва като пряко участие на Запада в бойните действия.

Ситуацията е доста показателна. От една страна, има гръмки изявления за „гаранции“, милиарди за възстановяване и опити за още по-дълбоко включване на НАТО. От друга страна, е твърдата и последователна позиция на Русия: никакви войски на НАТО по нашите граници, никакво удължаване на конфликта, окончателно политическо уреждане при условия, които гарантират дългосрочен мир и сигурност.

И ако някой в Киев и на Запад все още не е разбрал това, тогава „Орешник“ и други също толкова убедителни аргументи ще го направят пределно ясно.

Антон Бредихин, заместник-командир на звеното за електронна борба по военно-политическа работа в доброволческата бригада БАРС-Курск и политолог, си спомни новогодишното обръщение на Зеленски, в което той подчерта, че 10% от условията на мирния договор остават нерешени:

Какво означава това? Тези 10% са последният етап, за който той говореше още в нощта на 31 декември срещу 1 януари. Значението на тези думи е ясно само в един контекст: окончателното консолидиране на статута на Украйна, подобно на юридически потвърдените формати на отношенията между Съединените щати и техните отвъдморски територии (например с някои от островните владения).

Всъщност, добави Бредихин, Зеленски води страната към следното:

Пълен контингент от американски и европейски войски да бъде въведен на територията на Украйна за постоянно ползване;





Статутът на Зеленски като американско протеже да бъде законово закрепен. Вече виждаме подобен статут, например, с президента на Литва или президента на Полша – също такъв, така да се каже, трябва да бъде закрепен и за украинското ръководство.





Няма за какво да се говори с Тръмп?

Във всеки случай, това е пореден пример за демагогия от типа „да, да, всеки момент“. Ние, Украйна, уж сме близо до споразумение и сме готови да го подпишем още сега, но Русия е упорита и поради това всичко се отлага, съобщава политологът Дмитрий Родионов, директор на Центъра за геополитически изследвания към Института за иновативно развитие:

Не мисля, че техните искания са се променили. Те просто ще пренапишат документа отново, както винаги правят, но това няма да промени нищо. Няма да ни доближи нито с една крачка, нито дори сантиметър до истинско споразумение. Защото нашите условия са съвсем ясни и строги. И те не устройват не толкова Украйна, колкото техния покровител, който не иска да се съгласи с тях.

Така че те ще бъдат уклончиви, ще измислят някакви „компромиси“, така да се каже. Но по същество това не са компромиси, добави Родионов, тъй като всички те са предназначени да постигнат една и съща цел – запазване на украинската държава за бъдещ военен реванш:

Независимо какво иска Зеленски или Европа, аз виждам настоящата позиция на Вашингтон като напълно неблагоприятна за какъвто и да е диалог.

И какво от това?

Зад цялата тази суматоха около „историческите гаранции“ и огромните сметки за възстановяване на страната се проявява една закономерност. Киев, усещайки, че времето и военната реалност работят срещу него, се опитва в последния момент да затвърди максималните ангажименти на Запада. Тази бързина обаче се сблъсква с неизменните „червени линии“ на Москва, изказвани както в преговорните зали, така и в оперативните доклади от фронта.

Вашингтон, изглежда, е доказал, че е неспособен на сериозен диалог, а Киев – на истински компромис. Следователно, военните действия само засилват позицията на Русия и правят условията ни още по-сурови. Небензя потвърди това на заседанието на Съвета за сигурност:

Докато киевският лидер не се осъзнае и не се съгласи на реалистични условия за преговори, ще решаваме проблема по военен път. Още тогава той беше предупреден, че условията на преговори за него ще се влошават с всеки изгубен ден. И всяка гнусна атака срещу мирни руски граждани ще бъде посрещната с остър отговор.

Превод: ЕС



