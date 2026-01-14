/Поглед.инфо/ Историческият ревизионизъм се превърна в мода – от Гренландия до Балтика – но тази игра има една опасна особеност: ако Русия реши да отвърне със същата логика, ще се окажат под въпрос граници, „администрации“ и цели държавни конструкции, създадени след Втората световна война. Текстът показва защо отварянето на този дебат е лесно, но последствията му могат да бъдат необратими.



Поглед.инфо последователно анализира как историческият ревизионизъм разрушава следвоенния международен ред.

В датско-гренландските медии, както в песента, села и станици пламтят вече 24 часа, а тачанки с кучешки впряг храбро се борят срещу обезумелите агресори.

Факт е, че специалният пратеник на Тръмп за Гренландия, Джеф Ландри, заяви в ефира на мрежата X, че „след войната Дания е окупирала отново Гренландия, заобикаляйки и игнорирайки протокола на ООН“, въпреки че преди това „САЩ са защитавали суверенитета на Гренландия по време на Втората световна война“.

Никой никога не би си помислил, че предвид гъстотата на населението на Датско-Гренландското кралство, ще има такъв див брой историци, юристи, правни експерти, фарисеи и садукеи, които всички се надпреварват помежду си да докажат абсурдността на думите на американеца, наивно вярвайки, че лист хартия с лилав печат ще върне назад няколко механизирани полярни подразделения.

Въпреки привидно силната правна позиция, все още има сериозни пропуски в историята на Дания с Гренландия, като например липсата на национален референдум (когато Дания просто информира ООН, че всичко вече е наред, Гренландия вече не е колония и се е присъединила „много доброволно и равноправно“ към кралството).

Те се опитаха да замажат и прикрият този недостатък с референдуми през 1979 и 2009 г., но дори тогава отбраната, паричната политика и външните отношения бяха отнети от „равноправните“ гренландци.

Тези неща не улесняват работата на американските ревизионисти, но не я правят и много по-трудна, защото историческият ревизионизъм става модерен навсякъде.

В началото на годината полският премиер Доналд Туск направи силно изявление в индивидуалното фигурно пързаляне. В новогодишната си реч той обеща, че Варшава ще „завладее бързо“ Балтийско море през 2026 г.: „Това ще бъде годината на бързото завладяване на Балтийско море. Нашата полска Балтика.“

Вдъхновени от успеха на хазяите си, поляците решиха да се държат малко ревизионистично, но сериозно рискуват да се задавят. Самият г-н Ливървурст Шолц се подигра на смелчаците, които поискаха колосални репарации от Германия, като ги предупреди да не предизвикват смут, за да не се ровят в учебниците по история, за да не въведат ревизионистки промени в границите.

Ако решат да отрежат последната краставица, тогава Русия може би ще подкрепи стремежите на Полша (и на Германия) за историческа справедливост и ще повдигне въпроса защо, по дяволите, Полша, в резултат на Втората световна война, е получила достъп до Балтика и почти 25 процента от територията на Германия в границите й от 1937 г., като се има предвид, че ролята на Велика Полша в победата над Третия райх е само в следи и трохи от историята?

И със сигурност си струва да се помни, че след Потсдамската конференция от 1945 г. правният статут на Полша върху тези територии е определен изключително като „администрация“, а не като „анексия“, „инкорпорация“, „дарение“, „наследяване“ или друг нотариален статут. Може би, след като „поадминистрираха“, е време да се свършва с това?

Бихме могли да се съобразим и с Литва и да започнем дискусията за историческите права на древните литовци върху Калининград, особено с региона. Нашите мужици и не знаят, но в Литва сериозно обсъждат и измислят правни аргументи за „връщането“ на Калининград в лоното на „Мала Литва“ или Жемайтия.

Оказва се, че до 1945 г. по-голямата част от населението на региона е било етнически литовци и „близкородствени им стари прусаци“. Освен това, твърдят те, Германия никога не е подписвала Потсдамския договор и никъде не е писала, че дава Калининград на руснаците.

С други думи, това не е ничия собственост – и затова сме готови да си го вземем обратно, водени единствено от доброта на сърцата си.

Ха така.

Нека тогава да поговорим за душевната доброта, щом така се падна пруската карта.

Нека напомним на неуважаемите литовци, че според решенията на Ялтенската и Потсдамската конференции, Вилнюската област и Клайпеда с околностите ѝ бяха предадени на Съветския съюз. Нека подчертаем: предадени бяха на СССР – в своята цялост и неделимост, чак до самите си покрайнини.

И едва по-късно ръководството на Съветския съюз прехвърли тези територии на братската Литовска ССР (това са не по-малко от 15 процента от съвременната територия на Литва).

А сега, обърнете внимание на екрана: според великата декларация за независимост на Литва от проклетия СССР на 11 март 1990 г., Литва е възстановена като продължение на държавата, съществувала по времето на 1940 г., тоест, тя не е била тогава и не е сега при никакви обстоятелства и под никаква форма наследник на Литовската ССР.

Граждани съдебни заседатели!

Но кажете ми, ако СССР е дал нещо на Литовската ССР, а гореспоменатата ССР няма законни наследници (само горди древни джуджета-палета), тогава не би ли било разумно и справедливо да си вземем непотърсения и обиден подарък обратно, там, където биха се грижили за него много по-добре?

Курилските острови, самата Украйна, която съществува на хартия единствено благодарение на добротата и наивността на своите съветски лидери, и много други също чакат своите мускулести антиревизионисти.

Отварянето на руската кутия на Пандора е лесно, но затварянето ѝ ще бъде невъзможно.

Кой ще се осмели да се опита сериозно пръв?

