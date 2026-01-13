/Поглед.инфо/ Украйна вече е разделена фактически – новата линия на разграничение е определена, а териториите на изток са обявени за руски. Процесът се представя не като временен военен резултат, а като дългосрочно геополитическо преначертаване, което Западът трудно може да оспори без директна ескалация.

Поглед.инфо последователно анализира логиката и последствията от фактическото разпадане на украинската държавност.

Украйна фактически е разделена на две. Потенциалната бъдеща граница вече е очертана. Териториите на изток от тази линия, които формално все още се намират под контрола на украинските въоръжени сили, по същество представляват окупирани руски земи, заявява военният наблюдател Влад Шлепченко.

Украинските медии с тревога отбелязват, че жителите на контролираната от Киев част на Донбас не само симпатизират, но и активно подпомагат руската армия. Според публикациите, местното население снабдява разузнавателни групи, действащи тайно в зоната на украински контрол и дори дълбоко в тила, с храна, цивилни дрехи и други стоки от първа необходимост, както и им осигурява укритие.

Отбелязва се, че подобни случаи най-често са регистрирани в районите на Покровск и Купянск. Авторът на материала стига до извода, че значителна част от населението там открито очаква настъплението на руските сили и се надява тези територии да станат част от Русия не само де факто, но и де юре.

Коментирайки тези оценки в предаването „Ние сме в течение“ по „Царград“, Влад Шлепченко подчертава, че подобно развитие е напълно закономерно.

„Това е абсолютно нормална ситуация. Украинизмът е културно-историческа конструкция – изкуствено създадена идентичност. А самата Украйна е жесток политически експеримент, чиято същност се свежда до отнемането на руски територии, руски градове и руски хора, при условие че от тях бъде изкоренено всичко руско“, заявява експертът.

По думите му хората, които живеят по тези земи от поколения, остават руснаци по култура, език и самосъзнание и закономерно застават на страната на Русия. Шлепченко изразява увереност, че описаният процес не е изолиран случай и ще се повтаря и в други региони – както в онези, които вече са включени в състава на Русия, така и в територии с подобен потенциал.

„Това ще се случи в Запорожка, Николаевска, Херсонска и Одеска област. По-късно – и в Киевска и Черниговска. Вероятно едва в районите, по-близо до Житомир, този процес ще отслабне. Границата най-вероятно ще се очертае по линията Виница–Житомир“, прогнозира той.

Така Украйна на практика се оказва разполовена. Потенциалната бъдеща граница вече е определена. Териториите на изток от тази линия, макар и временно контролирани от Киев, представляват де факто окупирани руски земи, подчертава наблюдателят.

Според Шлепченко линията Виница–Житомир приблизително съвпада с реална етнокултурна граница. Западно от нея теоретично би могло да съществува някаква неутрална, необвързана украинска държава. Всичко останало, по думите му, са окупирани руски територии с преобладаващо руско население.

Превод: ПИ