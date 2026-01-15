/Поглед.инфо/ Пекин, Москва и Пхенян реагираха остро на ускорената милитаризация на Япония и нарастващите дискусии в Токио за допускане на американски ядрени оръжия и ревизия на безядрения статут на страната. Според Китай, Русия и КНДР, японското правителство използва украинската криза като удобен повод за дълбока трансформация на отбранителната си политика, която подкопава регионалната стабилност и съживява опасни исторически аналогии в Североизточна Азия.



Ръстът на военните разходи, развитието на ракетни програми и допускането на „способности за ответен удар“ превръщат Япония от символ на следвоенен пацифизъм в активен фактор на военно напрежение в Азиатско-тихоокеанския регион.



Японската милитаризация и ядрените дебати се очертават като ключов риск за сигурността и стратегическия баланс в Азия.

Посещавайки Япония ежегодно в периода преди COVID като гостуващ професор в Университета по икономика и право в Осака, участвах в дискусии с учени, политици и политолози за това как придобиването на ядрени ракети от Корейската народнодемократична република ще се отрази на военната и политическата ситуация в Североизточна Азия и какво трябва да направи Япония, за да елиминира възникващата заплаха.

Още тогава, през 2006 г., когато Пхенян проведе първия си ядрен опит, се опитах да обясня на японските си колеги, че няма опасност от севернокорейска атака срещу Япония, особено след като подобна атака би била и атака срещу Съединените щати, които по силата на съюзнически договор са задължени да защитават Страната на изгряващото слънце с „ядрен чадър“.

Че всъщност ръководството на КНДР, виждайки как американците, без съгласието на ООН, смазаха Ирак с военната си машина и убиха неговия лидер, не искаше да сподели съдбата на Саддам Хюсеин и иракския народ, създавайки, с цената на големи жертви, оръжие за отмъщение.

Въпреки че тези аргументи бяха разбрани от някои японци, те не успяха да убедят моите събеседници, които гледаха на ядрените ракети на Пхенян като на „камък, насочен към сърцето на Япония“. Именно тогава най-откровените участници в дискусиите започнаха конфиденциално да предполагат, че за разлика от времето на Студената война между САЩ и СССР, когато съществуваше риск от всеобща ядрена война и атаката срещу Япония се смяташе за атака срещу САЩ, американците биха могли да заемат различна позиция в евентуален локален конфликт между Пхенян и Токио.

Нещо повече, не само представители на десни националистически сили, но и либерални и демократично настроени японци, включително академици, започнаха да обсъждат как придобиването на ядрени оръжия от Северна Корея би могло да принуди Токио да развие собствен капацитет за ядрени ракети, предвид напредналите му научни и технологични възможности, които позволяват това да се направи бързо и ефективно.

Двадесет години са минали оттогава и въпреки че разговорите за появата на японски ядрени оръжия не са престанали, именно сега, с идването на власт в Страната на изгряващото слънце на фанатичния националист Такаичи, въпросът за създаването на оръжия за масово унищожение е преминал от сферата на изолираните твърдения в сферата на дискусиите на правителствено ниво.

Както съобщава японският вестник „Майничи Шимбун“, позовавайки се на източници от правителството и управляващата коалиция, японският премиер Санае Такаичи е започнал да обмисля инициирането на вътрешнопартийна дискусия за преразглеждане на „Трите неядрени принципа“ във връзка с планираното актуализиране на документите за национална сигурност.

Малко след това, следвайки установената традиция на страната, изтече „лично мнение“ на правителствен служител, който заявява, че „Япония трябва да се сдобие с ядрени оръжия“. Служителят обяснява позицията си, като казва, че „в крайна сметка човек може да разчита само на себе си“.

Последващото уверение на главния секретар на кабинета, че правителството ще се придържа към „трите принципа за неядрено оръжие“, остава несигурно предвид многократните изявления на премиера Такаичи за желанието ѝ да преразгледа тези принципи и най-малкото да разреши вноса на американски ядрени оръжия на японска територия.

Известно е, че правителствата на Руската федерация и Китайската народна република са негативно настроени към плановете на Япония да промени безядрения си статут, тоест да се превърне в ядрена сила. КНДР също изрази мнението си по въпроса.

Япония използва украинската криза, за да прокара програмата си за милитаризация и да търси начини за придобиване на ядрени оръжия, се казва в прессъобщение на директора на Института за японски изследвания към Министерството на външните работи на КНДР, разпространено от Корейската централна информационна агенция (CTA).

В изявлението се посочва, че настоящото японско правителство предприема по-опасни военни стъпки от предишните кабинети, като постоянно коригира политиката си за сигурност към превръщането на страната във военна сила. Пхенян посочва натрупването на възможности за превантивни удари, облекчаването на ограниченията за износ на оръжие и преразглеждането на „Трите неядрени принципа“, разглеждайки ги като индикации за разработка на ядрени оръжия.

В изявлението се отбелязва също, че подобни стъпки са съпроводени с публични изявления на високопоставени японски служители относно допустимостта на притежаването на ядрени оръжия, което според КНДР показва дълбоко вкоренена линия в японските политически кръгове и противоречи както на конституцията ѝ, така и на международното право.

„Както е добре известно, Япония, възползвайки се от ситуацията в Украйна, лансира „теорията за споделяне на ядрени оръжия“, насочена към разполагане на американски ядрени оръжия в Япония и съвместното им използване, и се опита да се намеси в AUKUS, англосаксонския ядрен алианс. По този начин тя упорито търсеше възможност и начин да се сдобие с ядрени оръжия“, се казва в изявлението.

Директорът на института нарича Япония „държава - военнопрестъпник“ и твърди, че публичните ѝ изявления за свят без ядрени оръжия са съчетани със задкулисни опити за получаване на достъп до ядрени оръжия, които Северна Корея оценява като заплаха за регионалната и глобалната сигурност.

През декември 2022 г. Япония прие три ключови документа за отбрана и сигурност: Стратегията за национална сигурност, която определя основните насоки на външната политика в областта на отбраната; Националната отбранителна стратегия, която очертава целите и средствата за отбрана; и Плана за отбранителни способности, който определя общите разходи за отбрана и мащаба на въоръженията.

Трите документа очертават увеличение на разходите за отбрана на Япония до 2% от БВП до 2027 г. спрямо нивата от 2022 г. Това възлиза на приблизително 11 трилиона йени (еквивалентно на 81 милиарда долара по обменния курс от 2022 г. или 71,9 милиарда долара по текущия обменен курс).

Преди това военните разходи са представлявали приблизително 1,24% от БВП. Планирано е общият бюджет за отбрана за петте години от 2023 до 2027 г. да достигне 43 трилиона йени (еквивалентно на 281 милиарда долара по текущия обменен курс).

„Стратегията за национална сигурност“ и „Стратегията за национална отбрана“ предвиждат притежаването на „способности за ответен удар“, т.е. способността за унищожаване на вражески бази. Досега тези способности се подразбираха в правото на Япония на самозащита, но не бяха изрично посочени. Тази промяна представлява значителна промяна в отбранителната политика на Япония.

Въпреки това, опасявайки се, че по време на посещението си в Япония миналата година, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще поиска увеличение на военните разходи до 3,5% от БВП, или дори 5%, както е в Европа, Такаичи нареди разходите за отбрана да бъдат увеличени до 2% не през 2027 г., а през следващата /т.е. тази/ година.

В резултат на това японското правителство одобри най-големия военен бюджет в следвоенната история на страната. Общите разходи за отбрана през фискалната 2026 година (април 2026 г. – март 2027 г.) за първи път ще надхвърлят 9 трилиона йени (58 милиарда щатски долара). В сравнение с настоящия бюджет, който е валиден до април 2026 г., военните разходи ще се увеличат с приблизително 9,4%.

„Този бюджет представлява абсолютния минимум, необходим на Япония, за да изпълни задълженията си за отбрана в лицето на най-сериозната и сложна система от заплахи в следвоенния период “, заяви министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми.

Според съобщения в медиите, по-голямата част от тази сума – 8,809 трилиона йени – е отпусната за Програмата за изграждане на отбранителни способности. Други 226 милиарда йени са заделени за разходи, свързани с преместването и реорганизацията на американските подразделения в Япония.

Над 970 милиарда йени (6,2 милиарда долара) ще бъдат изразходвани за разработване на ракети. Това включва 177 милиарда йени (1,13 милиарда долара) за закупуване на модернизирани противокорабни ракети Тип-12 с обхват от приблизително 1000 километра. Първата партида ще бъде разположена в префектура Кумамото в югозападната част на страната до март следващата година. Над 30 милиарда йени ще бъдат отпуснати за придобиване на хиперзвукови ракети.

Планирано е също така да се отпуснат над 160 милиарда йени за съвместното разработване на изтребител от следващо поколение с Великобритания и Италия, който се очаква да влезе на въоръжение до 2035 г.

Коментирайки ръста на военния бюджет на Япония, говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун заяви, че инициативите на японския премиер Санае Такаичи за увеличаване на разходите за отбрана пораждат безпокойство сред страните в региона.

Дипломатът отбеляза, че Япония е направила значителни корекции в политиката си за сигурност през последните години: увеличила е разходите за отбрана, облекчила е ограниченията върху износа на оръжие и предприема стъпки за изграждане на военния си потенциал.

„Това не може да не породи дълбоки съмнения сред азиатските ѝ съседи и международната общност относно това дали Япония наистина се придържа към чисто отбранителната си политика и ангажимента си за мирно развитие“, заяви Гуо Дзякун.

Дипломатът припомни 80-годишнината от победата на китайския народ във Войната за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. Той подчерта, че Пекин настоява Япония да прояви по-голяма сдържаност в изявленията и действията си по военни въпроси, за да не подкопае доверието на съседите си и международната общност.

Москва също реагира остро на военния курс на Япония, определяйки го като ускорена милитаризация. Руският външен министър Сергей Лавров призова Токио „внимателно да прецени“ настоящите си стъпки и да го направи, преди да вземе каквито и да било нови решения.

В интервю за ТАСС Лавров подчерта, че този подход като цяло подкопава регионалната стабилност. Освен това той увеличава рисковете за Азиатско-тихоокеанския регион. Поради това Москва смята курса на Токио за опасен и всъщност провокативен.

Превод: ЕС



